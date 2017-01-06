На Херсонщине из-за непогоды открыли 44 площадки для отстоя автотранспорта

В связи с резким похолоданием и непогодой на дорогах Херсонской области открыли 44 площадки для отстоя автотранспорта. Об этом 6 января сообщили в Управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области Украины.

«На этих площадках автомобилисты могут переждать непогоду, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий и сохранить собственное здоровье», – отметили в ведомстве.

По информации подконтрольного Кремлю МЧС Крыма, из-за плохой видимости Керченская паромная переправа приостанавливала работу.

На 6-7 января в Крыму объявлено штормовое предупреждение. В связи с выходом Средиземноморского циклона ожидаются сложные погодные условия: сильный дождь, переходящий в мокрый снег, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица. Очень сильный северо-восточный с переходом на северо-западный ветер 20-25 м/с. Кроме того, 6 и 7 января в Симферополе ожидается очень сильный северо-восточный с переходом на северо-западный ветер 20-25 м/с, сильные дожди, переходящие в мокрый снег.