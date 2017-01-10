Американская газета The Wall Street Journal опубликовала расследование о поведении российских пилотов в небе над Сирией.



По словам источников издания в американских ВВС, офицеры из США и России каждый день находятся на связи для избежания инцидентов, но в Пентагоне говорят, что российские пилоты ведут себя безответственно.



Настоящее Время пересказывает некоторые фрагменты из расследования WSJ.

Как россияне летают над Сирией?

Российские самолеты летают с выключенным радиолокационным ответчиком и не передают опознавательных кодов ("squawk"), тем самым нарушая международные протоколы, заявляют американские военные. Из-за этого на радарах США принадлежность российских самолетов не отображается.

Российские самолеты летают с выключенным радиолокационным ответчиком и не передают опознавательных кодов, нарушая международные протоколы

Российские пилоты обычно не отзываются на стандартной частоте для экстренной радиосвязи, но бывают и исключения.



Осенью 2016, пишет WSJ, американская женщина-офицер по управлению воздушным движением заметила непознанный самолет, приближающийся к борту союзников над Сирией.

"Вы летите в непосредственной близости от самолета коалиции", – предупредила она пилота.



"У вас приятный голос, леди, – ответили ей на английском с сильным русским акцентом. – Хорошего вечера".

"Редко, если вообще, они отвечают в устной форме, – цитирует The Wall Street Journal бригадного генерала Чарльза Коркорана. – Редко, если вообще, они изменяют свой маршрут. Мы уступаем им место. Мы не знаем, что они видят или не видят, и мы не хотим, чтоб они врезались в кого-то из нас".



Министерство обороны России не ответило на запрос газеты прокомментировать действия российских ВВС в Сирии.

Как реагируют пилоты коалиции?

Американцы пытаются координировать свои действия в небе над Сирией с россиянами.

Мы договорились сосуществовать мирно

Полковник ВВС США Дэниел Мэннинг говорит по-русски. Со своей базы в Катаре он трижды в неделю планово созванивается с российским коллегой, базирующимся в Сирии. Но обычно им приходится по мере необходимости каждый день, а во время интенсивных боевых действий полковники беседовали до 10 раз в день.

"Мы договорились сосуществовать мирно", – сказал Коркоран.

Что американцы планируют делать дальше?

Высокопоставленные чиновники в Пентагоне надеются наладить более близкие отношения с российской армией и отмечают, что российские войска не проявляют намерений нанести вред силам коалиции на земле или в воздухе.



В частности, старшие командиры предлагают на регулярной основе обсуждать операции на Ближнем Востоке с московскими коллегами.

Источники в американской армии рассказали изданию, что стимулом для такой стратегии стало убеждение, что новоизбранный президент Дональд Трамп может захотеть укрепления сотрудничества с Россией в этом регионе.

Что вообще происходит в небе над Сирией?

Американские пилоты считают, что международный скандал в небе над Сирией просто ждет своего часа

Над Сирией летает множество самолетов – американских, российских, сирийских, австралийских, британских, датских, турецких, саудовских, эмиратских и иорданских.



Каждый день, пишет The Wall Street Journal, над сирийской Раккой летают от 50 до 75 управляемых и беспилотных самолетов. Еще около 150 – над Мосулом в Ираке.

Американские пилоты считают, что международный скандал в небе над Сирией просто ждет своего часа.