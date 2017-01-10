Кадровая чехарда в крымском «правительстве»

Специально для Крым.Реалии

Народная мудрость гласит, что «плохому танцору тапочки мешают». Так и «главе» Крыма Сергею Аксенову нерадивые подчиненные все время мешают реализовать грандиозные планы России на оккупированном полуострове. Поэтому кадровая чехарда в крымском «совмине» стала уже привычным явлением, хотя от смены «министров» жизнь крымчан в лучшую сторону не меняется.

«Большая чистка» 2016 года

Кадровые перемены в высшем эшелоне крымской «власти» начались еще в январе 2016 года, когда по собственному желанию ушла «вице-премьер» подконтрольного Кремлю правительства полуострова Евгения Бавыкина, положив начало бесславному исходу представителей минобороновской компании «Славянка» из Крыма.

Место Бавыкиной неожиданно для многих занял уцелевший во власти представитель «макеевской» команды Виталий Нахлупин. А вот пост «вице-премьера» по инфраструктурным проектам оставили за «Славянкой», назначив на эту должность Олега Казурина, который ранее оставил пост замдиректора филиала компании в Подмосковье ради должности «главы» департамента городского хозяйства в Севастополе. После многочисленных нареканий севастопольцев на работу служб ЖКХ Казурин ушел на доходное повышение в Крым, получив возможность контролировать реализацию федерально-целевой программы (ФЦП) на полуострове.

Однако российский чиновник смог удержаться на своем посту менее года – 29 декабря 2016-го «глава» Крыма Сергей Аксенов объявил об отставке своего «зама», обвинив его в невыполнении поставленных задач по освоению бюджетных средств. Одновременно с «вице-премьером» своей должности лишился и «главный архитектор» Крыма Александр Кузнецов за «беззубую архитектурную политику» и отсутствие единого стиля.

Скорее всего, неместных Кузнецова и Казурина банально решили сделать «козлами отпущения»

«Это уже начало становиться притчей во языцех, что нет архитектурного стиля, беззубая архитектура, нет никаких предложений в части реализации программ по приведению наших городов в соответствующий облик», – прокомментировал отставку «главного архитектора» Крыма Сергей Аксенов.

Правда, скорее всего, неместных Кузнецова и Казурина банально решили сделать «козлами отпущения», тем более что поводов для этого в Крыму предостаточно. Взять хотя бы срыв сроков строительства жилья для переселенцев из зоны Керченского моста или вызвавший бурю нареканий ремонт дорог в Крыму, которые как раз курировал «вице-премьер» по инфраструктуре.

Полномочия Казурина по контролю за реализацией ФЦП Аксенов временно передал «главе» крымского минстроя Игорю Кононову, пообещав решить кадровый вопрос после новогодних праздников.

«Кадровый вопрос будет решен мной до 15 января. Либо будет определена кандидатура нового вице-премьера, который будет все это курировать, либо все останется как на сегодня, и каждый вице-премьер получит дополнительную нагрузку», – подчеркнул «премьер-министр» Крыма.

Хотя вариант сохранения контроля над средствами ФЦП в руках Кононова (близкого бизнес-партнера «спикера» крымского госсовета Владимира Константинова) был бы для крымской «власти» наиболее приемлемым и позволил бы «пилить» бюджетные средства с удвоенной силой.

Кадровые ротации в крымском «правительстве»

Помимо громких отставок, в крымском «совмине» провели ряд ротаций, вызванных уходом в Госдуму сразу двух «вице-премьеров» – Михаила Шеремета («первого зама» Аксенова) и Руслана Бальбека, который курировал сферу межнациональных отношений на полуострове. Правда, найти замену им Аксенов пока не смог: пост «первого вице-премьера» остается вакантным с сентября.

На эту должность прочили двух «вице-премьеров»: Виталия Нахлупина и назначенного осенью Игоря Михайличенко. Если с первым все более-менее понятно, то Михайличенко оказался «темной лошадкой» для крымского политикума. Он принимал активное участие в событиях «крымской весны», будучи кадровым военным, а затем пересел в кресло личного помощника Аксенова. В качестве «вице-премьера» Михайличенко курирует вопросы безопасности и силовые органы полуострова.

Несмотря на то, что с декабря 2016 года штат «замов» в крымском правительстве расширили до девяти, Аксенов не нашел кому поручить кураторство межнациональных отношений вместо Бальбека и пообещал лично заниматься этой сферой.

Крым ожидает массовый «дерибан» земель и имущества санаторно-курортного комплекса

А вот новая должность «вице-премьера» недолго оставалась вакантной: в конце декабря на этот пост назначили Павла Королева, который покинул пост замминистра экономического развития России ради места в крымском правительстве. Под его начало отдали сферу земельно-имущественных отношений на полуострове. Учитывая, что новым «главным архитектором» полуострова собираются назначить малоизвестную чиновницу из российского Минстроя Анну Цареву, Крым ожидает массовый «дерибан» земель и оставшегося в госсобственности имущества санаторно-курортного комплекса, которое за бесценок отойдет российским собственникам.

В 2016 году пост «вице-премьера» также покинул Николай Янаки, который стал «замом» самопровозглашенного «премьера» Сергея Аксенова еще в марте 2014 года. По официальной версии, Янаки решил заниматься бизнесом, которого у него, к слову сказать, немало. По неофициальной – российские силовики намекнули ему, что негоже совмещать бизнес и политику. На смену Янаки пришел Юрий Гоцанюк из «администрации» Первомайского района Крыма.

В кратком итоге: в 2016 году из восьми крымских «вице-премьеров» сменилась ровно половина (правда, Бальбек и Шеремет – в связи с уходом в Госдуму). Только трое «замов» Аксенова смогли сохранить свои посты с осени 2014 года: «руководитель» аппарата крымского «совмина» Лариса Опанасюк, «постпред» Крыма при президенте России Георгий Мурадов и Алла Пашкунова. Третью часть нынешних «вице-премьеров» составляют чиновники из России (Королев, Михайличенко и Мурадов).

(Продолжение следует)

Елена Сергеева, крымский историк и политолог

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