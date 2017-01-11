«Крымское наследие» Обамы

Специально для Крым.Реалии

Через несколько дней президент Барак Обама покинет Овальный кабинет, передав дела новой администрации Дональду Трампу. Мы можем подвести итоги его политики в отношении Украины и России после аннексии Крыма. Захват украинского полуострова окончательно разрушил хрупкий баланс сил в Европе. Несмотря на мнимую «слабость», администрация Обамы полностью переиграла Кремль на экономическом поле, заставив платить высокую цену за «Крымнаш» и бойню на Донбассе.

Прежде чем анализировать «крымское наследие» президента Обамы, необходимо сделать важную оговорку. Действия американской администрации в отношении Крыма и Украины вообще стоит рассматривать исключительно сквозь призму интересов США. Итак, вступив в должность, Барак Обама, неоднократно заявлял о намерении сконцентрироваться на внутренних проблемах. Представители его команды давали понять, что вопросы доступности медицины, например, для них гораздо важнее, нежели вовлеченность в мировые дела. Новая администрация попыталась разделить ответственность с другими геополитическими игроками. На такой волне американцы затеяли политику «перезагрузки» отношений с Москвой. Они фактически закрыли глаза на захват Россией части территорий Грузии (Южной Осетии и Абхазии) в 2008 году. Как показали последующие события, «перезагрузку» российские власти восприняли как «слабость» западного истеблишмента и его готовность признать страны СНГ территорией привилегированных интересов Москвы. Такой подход в итоге привел к захвату украинского Крыма.

Аннексия Крыма поставила жирную точку в дискуссиях вокруг «перезагрузки»

Ради справедливости стоит признать, что в некоторых аспектах «перезагрузка» сработала во благо американским интересам. Как признался один из архитекторов этой стратегии экс-посол США в России Майк Макфол, обе страны сотрудничали по важным для них вопросам: новый договор о сокращении стратегических вооружений, санкции против Ирана, маршруты снабжения американских войск в Афганистане через территорию России, участие Москвы во Всемирной торговой организации. Но так было, пока президентом России номинально оставался Дмитрий Медведев. Реальным руководителем страны оставался Владимир Путин. Он, вернув себе кресло главы государства в 2012 году, был искренне уверен, что «болотные протесты» были якобы инспирированы ЦРУ и Госдепартаментом. Российская и международная общественность до сих пор не услышали внятных доказательств по этому поводу.

Аннексия Крыма поставила жирную точку в дискуссиях вокруг «перезагрузки». Кремль, имея опыт создания марионеточных режимов в Южной Осетии и Абхазии, пошел еще дальше – отторг часть украинской территории и «присоединил» к России. Московские «царедворцы» искренне были уверены, что и на этот раз Запад проглотит наглую попытку пересмотреть государственные границы.

В Вашингтоне и Брюсселе думали совершенно иначе. Судя по имеющейся информации, американские власти в феврале-марте 2014 года полагали, что Путин не рискнет аннексировать Крым. Они рассматривали крымский кризис с позиции цивилизованного сообщества. С точки зрения западного менталитета, вооруженное нарушение границ суверенного европейского государства – несусветная дикость и глупость. Ведь в последний раз в Европе такими вещами занимался Адольф Гитлер. По одной из версий, Москва планировала формально оставить полуостров в составе Украины, используя его в качестве протектората. В первые дни марта 2014 года Москва шантажировала Киев, требуя согласиться на такой вариант. Получив отказ, Путин пошел на самоубийственный для России шаг – захватил часть территории суверенного государства.

Американцы сделали ставку на экономическое сдерживание России

До сих пор спорным остается вопрос, мог ли Белый дом предотвратить оккупацию Крыма? Увы, но на него до сих пор нет однозначного ответа. Летом 2015 года журналисты Bloomberg подготовили любопытный материал, проливающий свет на российскую аннексию полуострова. Они, ссылаясь на компетентные источники в Киеве и Вашингтоне, сообщили, что администрация президента США рекомендовала украинским властям не оказывать силового противодействия «зеленым человечкам». В Белом доме якобы опасались, что подобные действия властей Украины могут дать Кремлю основание для дальнейшей интервенции. Как, например, это было с Грузией. Американские власти справедливо обращали внимание на слабость украинской армии. По информации Bloomberg, уже на первый год аннексии ряд представителей власти в США полагали, что решение не провоцировать Москву было ошибочным. Тогда Белый дом отказался от официальных комментариев по данному поводу.

В реальности «слабость» президента Обамы в вопросе Крыма была мнимой. Когда отчетливо стало ясно, что русские намерены захватить полуостров, а не просто торговаться за влияние на украинские дела, американцы сделали ставку на экономическое сдерживание России. И в этом была своя логика. Ведь военная сфера – единственное направление, в котором у русских был паритет за счет ядерного оружия. Кстати, Путин в известном пропагандистском фильме бравировал тем, что был готов применить смертоносные заряды, если бы ему помешали украсть Крым.

Пока российские агрессоры ликовали «Крымнашу», американцы приготовились затянуть на шее кремлевского режима экономическую удавку. Московским «стратегам» дали увязнуть на полуострове и совершить дальнейшие ошибки: «гибридная война» на востоке Украины, развязанная Москвой ради торгов по Крыму, сбитый малазийский Боинг и сирийская авантюра, в которую Кремль влез теперь уже ради торгов по Донбассу.

Именно при Обаме были заложены основы западной политики по непризнанию аннексии Крыма

Санкционная политика – заслуга администрации Барака Обамы. Уже на второй год аннексии украинского полуострова она показала свою эффективность. Западные ограничительные меры не только бьют по российскому карману, но и не позволяют Кремлю полноценно осваивать захваченную территорию. Европейские компании отказываются работать с оккупированной территорией. Российские предприятия, опасаясь санкций, сторонятся Крыма. Западные ограничения не позволяют реализовать столь болезненный для Москвы проект – мост через Керченский пролив. Уже несколько раз срывался конкурс на строительство железнодорожных подходов к мосту. Нет желающих попасть под удары американского Министерства финансов.

Самое главное – именно при Бараке Обаме были заложены основы последовательной западной политики по непризнанию аннексии Крыма. Белый дом путем трудных переговоров и консультаций сохранил единство США и ЕС в вопросах противодействия российской угрозе. Именно жесткая и принципиальная позиция американцев не позволила Москве реализовать многочисленные «хитрые планы». Владимиру Путину не удалось «разменять» украденный полуостров на Донбасс, Сирию или решение ядерной программы Ирана. Как только русские заводили разговор о «сделках», в Государственном департаменте категорично заявляли, что Крым – украинская территория.

Белый дом при Бараке Обаме заложил действенные основы для дальнейшего давления на Кремль

Американские «ястребы» неоднократно критиковали внешнеполитическую команду Обамы за якобы «нерешительность», указывая, что нынешние санкции не заставили Кремль убраться из Украины. Они только остановили продвижение «русского мира». И дело не только отказе Белого дома вооружить украинцев. Оппоненты уходящего президента указывали, что США располагают широким набором экономических инструментов, дабы серьезно повлиять на стабильность российской финансовой системы. И тут на первое место выходят уже сугубо американские интересы. После аннексии Крыма Вашингтон вынужден был маневрировать между Сциллой кремлевской неадекватности и Харибдой масштабного хаоса в России. Ведь в таком случае автоматически возникнет проблема контроля над ядерными арсеналами.

Подвесив Путина на «крымский крючок», американцы воссоздали удобную для них атмосферу «холодной войны», в которой Москва не имеет даже части экономической мощности Советского Союза. Белый дом при Бараке Обаме заложил действенные основы для дальнейшего давления на Кремль, целью которого может стать не только уход из Крыма и Донбасса, но и демократизация самой России.

Сергей Стельмах, политический обозреватель

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