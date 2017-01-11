Президент Грузии Георгий Маргвелашвили «крайне возмущен» уничтожением российскими войсками исторических памятников на территории Абхазии.

Заявление грузинского президента последовало в связи с разрушением 3 января российскими военными церкви, которая числилась в реестре памятников историко-культурного наследия Грузии, а также уничтожением польского кладбища, находящегося около данной церкви в селе Цебельда. Таким образом российские оккупационные силы расчистили территорию для размещения там военного полигона.

«Это был акт вандализма, который совершен осознанно и грубо нарушает нормы международного права»

​«Это был акт вандализма, который совершен осознанно и грубо нарушает нормы международного права, в том числе условия Гаагской конвенции от 1954 года. Обращаемся к международному сообществу, ЮНЕСКО и другим международным организациям с призывом дать должную оценку незаконным действиям Российской Федерации, осуществленным на территории Грузии, и соответствующим образом отреагировать на них», – сказано в заявлении Маргвелашвили от 10-го января.

Напомним, Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта предусматривает меры по охране движимых и недвижимых культурных объектов.

Заявление грузинского МИДа

В свою очередь, грузинский МИД также распространил 10-го января заявление по поводу уничтожения российскими оккупационными силами «многослойного археологического и архитектурного памятника» в селе Цебельда Гульрипшского района Абхазии. Грузинское внешнеполитическое ведомство призвало Российскую Федерацию «прекратить практику повреждения и уничтожения памятников культуры на оккупированных территориях».

«Министерство иностранных дел осуждает очередной факт повреждения исторических памятников и памятников культурного наследия Грузии, как действия, направленные против суверенитета и территориальной целостности страны... данные незаконные действия в очередной раз указывают на тяжелейшее положение на оккупированных территориях Грузии с военной и гуманитарной точки зрения», – отмечено в заявлении грузинского МИДа.

«Многослойный памятник»

На данной территории находятся значимые памятники культурного наследия, включая руины церкви VIII века и древние захоронения

Согласно информации абхазских СМИ, церковь, которую снесли российские военные, была в полуразрушенном состоянии, с сохранившимся фундаментом и фрагментами стен. Однако, как утверждают местные историки, речь идет о «многослойном памятнике», т.е. на данной территории находятся значимые памятники культурного наследия, включая руины церкви VIII века и древние захоронения. Более того, как заявил абхазским журналистам заместитель министра культуры Батал Кобахия, «подозрительным» является и то, что работы провели в выходной день – то есть давшим приказ лицам было известно, что будет разрушен исторический памятник. Что касается кладбища, как утверждает Кобахия, это мемориальный объект, его снос допустим только при наличии специального разрешения.

Снесенные бульдозерами исторические памятники уже не подлежат восстановлению

В 2011 году сепаратистские власти Абхазии передали территорию вокруг села Цебельда пограничному управлению ФСБ России, которое, как передают абхазские СМИ, стало там строить военный полигон. Все строительные и земляные работы на данной территории курировал начальник полигона Виктор Грищенко, на имя которого прибывшие на место специалисты из Министерства культуры сепаратистского региона составили «соответствующий акт». Согласно абхазским СМИ, на данном этапе работы по строительству полигона приостановлены. Тем не менее, как утверждают представители этого министерства, снесенные бульдозерами исторические памятники уже не подлежат восстановлению. Как заявляют специалисты, проводимые на данной территории военные учения, также угрожают сохранности близлежащей Цебельдинской крепости.

Поврежденные памятники

Грузинская сторона неоднократно поднимала вопрос повреждения памятников культурного наследия на территории оккупированной Абхазии, в том числе в ходе международных переговоров, которые с 2008 года регулярно проходят в Женеве с участием представителей Москвы, Тбилиси, Сухуми, Цхинвали и международных наблюдателей.

Как утверждает Тбилиси, непоправимый урон был нанесен ряду наиболее значимых образцов грузинского зодчества

В частности, как утверждает Тбилиси, среди поврежденных памятников, невозместимый урон был нанесен ряду наиболее значимых образцов грузинского зодчества, включая Илорскую церковь святого Георгия (11-ый век) и Бедийский собор (10-ый век). Согласно Тбилиси, в обоих храмах, также как и в Драндском (6-7 век), и Новоафонском соборах (19-ый век) были стерты древние грузинские надписи. При этом, в Бедийском соборе была стерта настенная роспись, включая единственный существующий портрет царя объединенной Грузии Баграта III-го. А в Илорской церкви Святого Георгия в ходе незаконных ремонтных работ старый образец крыши был сменен на купол-луковицу, которая является типичной формой русской церковной архитектуры.

«Не проводилось и не планируется»

В ответ на протесты Тбилиси Министерство обороны России распространило опровержение, заявив что российская сторона не строит полигон в селе Цебельда. В то же время, в сообщении пресс-службы Южного военного округа не упоминаются заявления, сделанные в данной связи представителями Абхазии.

«В пресс-службе Южного военного округа вызвало недоумение заявление советника главы Грузии по международным вопросам Тенгиза Пхаладзе о якобы строительстве российского военного полигона в селе Цебельда в Абхазии. Никаких строительных или иных работ в селе Цебельда Республики Абхазия в интересах 7-й военной базы Вооруженных Сил России не проводилось и не планируется», – сказано в заявлении пресс-службы Южного военного округа от 10 января.