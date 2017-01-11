Российские власти отреагировали на решение руководства Соединенных Штатов внести в «Список Магнитского» пятерых граждан России, в том числе председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, репликами, состоящими из сожалений и оскорблений.

В частности, чиновник российского МИДа, курирующий контакты России и США, – заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в официальном комментарии, опубликованном на сайте его ведомства, заявил: «Неадекватность вашингтонских деятелей, впавших в «санкционную манию», очевидна всем... За последние годы администрация Обамы испробовала множество способов, как попытаться навредить нам. В последнее время к ее дурным манерам и откровенному русофобству примешиваются злоба за проигранные ее кандидатом президентские выборы».

Другой сотрудник российского МИДа, уполномоченный по вопросам прав человека Константин Долгов назвал администрацию Белого дома «бьющейся в агонии антироссийских санкций».

Кремль реагировал более сдержанно – пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал в среду журналистам, что введение санкций против Александра Бастрыкина и еще четырех российских граждан является «дополнительными шагами по рукотворной деградации отношений» России и США.

В Государственной Думе не исключили возможности ответных действий Москвы. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий во вторник заявил журналистам: «Хочу напомнить, что в России действует закон об ответных мерах на «Акт Магнитского», согласно которому МИД и даже наши депутаты и сенаторы вправе предложить расшить «черные списки» американских граждан, виновных в нарушении прав россиян. Таких случаев немало. Учитывая фактор скорой передачи власти в США, как и в случае с высылкой дипломатов России из США, ответные шаги России могут быть и асимметричные».

По-иному на известие о том, что США ввели санкции в отношении главы СКР Бастрыкина, одного из его подчиненных Станислава Гордиевского, против Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, разыскиваемых Великобританией по обвинению в убийстве Александра Литвиненко, а также предпринимателя Геннадия Плаксина, отреагировали критики Кремля за границами России и лидеры российской оппозиции.

Включение Бастрыкина в список Магнитского» – крупная победа в нашей борьбе за справедливость в России

В частности, глава фонда Hermitage Foundation Уильям Браудер, по чьей инициативе была начата глобальная кампания «Справедливость для Сергея Магнитского», прокомментировал решение властей США в специальном пресс-релизе:

«Санкции по «Закону Магнитского» являются наиболее эффективным инструментом, доступным сегодня для борьбы с безнаказанностью коррумпированных чиновников в России. Новый список имен (тех, кто подпадает под санкции по «Закону Магнитского» – Д.Г.), включает в себя самого высокого государственного чиновника в этом списке на сегодняшний день – Александра Бастрыкина. В дополнение к той роли, которую он сыграл в «деле Магнитского», он был ответственен за многие другие шокирующие случаи нарушения прав человека. Его включение в этот список является крупной победой в нашей борьбе за справедливость в России».

Владимир Кара-Мурза: включение Бастрыкина в «Список Магнитского» – результат работы российской оппозиции

Председатель совета Фонда Бориса Немцова, один из известных российских оппозиционеров Владимир Кара-Мурза-младший в эксклюзивном интервью Русской службе «Голоса Америки» заявил, что вместе с убитым в 2015 году лидером партии РПР-ПАРНАС Борисом Немцовым был инициатором включения Александра Бастрыкина в «Список Магнитского» несколько лет назад:

«Я приветствую это решение, это результат работы в том числе и российской оппозиции, в частности, Бориса Немцова. Мы вместе с Борисом Немцовым неоднократно встречались с членами Конгресса США – и в Палате представителей, и в Сенате – и говорили с ними о необходимости включения в «Список Магнитского» таких людей, в том числе лично Бастрыкина. В этом вопросе, в вопросе ответственности за нарушения прав человека, не должно быть ограничений по рангу, по влиянию, по политической близости к Путину, и так далее. И, конечно, все эти годы, что мы добивались включения генерала Бастрыкина в «Список Магнитского», до конца не верилось, что это получится, но капля камень точит».

Владимир Кара-Мурза-младший назвал Александра Бастрыкина «человеком, в «послужном списке» которого – все политически мотивированные дела последних лет в России: это и «Болотное дело», и «дела ЮКОСа», в том числе и дело в отношении погибшего Василия Алексаняна, дела в отношении Алексея Навального и других оппозиционеров, и, конечно же, печально знаменитая «прогулка в лесу» с угрозами в адрес Сергея Соколова из «Новой газеты», и многое-многое другое».

Господин Бастрыкин просто олицетворяет собой то, против чего принимался «Закон Магнитского»

«Господин Бастрыкин просто олицетворяет собой то, против чего принимался «Закон Магнитского». Санкции должны быть персональными, это не санкции против страны, даже против правительства страны – это меры против конкретных людей, которые лично участвовали в нарушениях прав человека. Борис Немцов формулировал этот принцип так: «Страну не трогать, негодяев наказывать». Этим решением Минфина США был пробит своего рода «стеклянный потолок» – американское правительство показало, что в вопросе ответственности за нарушения прав человека никаких ограничений по рангам быть не должно» – считает российский оппозиционер.

По словам Владимира Кара-Мурзы-младшего, он уверен, что сам «Закон Магнитского» не будет отменен: «Он принимался больше четырех лет назад в Конгрессе США с огромным перевесом, голосование было почти беспрецедентным».

Вместе с тем, председатель совета Фонда Бориса Немцова отмечает, что персональный список фигурантов «Списка Магнитского» определяют Государственный департамент и Министерство финансов США, поэтому «очень важно в ближайшие годы для представителей гражданского общества – и американского, и российского – не ослаблять давление и добиваться того, чтобы этот закон выполнялся в полной мере».