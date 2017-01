Крымские русоеды и их мотивы

Есть известная фраза на английском: «Something never changes», что означает: «Кое-что никогда не меняется». Это же можно сказать о русоедских привычках Сергея Цекова и его приближенных. Уже вроде бы не просто откусил кусок от российского пирога, а полный рот им набил, ан нет, все мало.

Как оказалось, Русская община Крыма продолжает действовать. И в конце декабря ее руководитель – самый русский из всех русских Крыма Сергей Цеков – провел заседание Думы Русской общины Крыма. На заседание также прибыл еще один самый русский – Сергей Аксенов.

Ничего нового на заседании русоедов не произошло. Действовали все теми же методами и привычками. Как говорится, something never changes. Сергей Аксенов продвинул в состав президиума Русской общины Крыма своего папу – Валерия Аксенова. Ну, в крови у человека везде расставлять своих, тут уж ничего не поделать. А так как родственников меньше, чем выгодных мест, то многие члены семьи Сергея Аксенова, как например его папа, занимают сразу по несколько хлебных должностей. Валерий Аксенов теперь и депутат подконтрольного Кремлю крымского парламента, и заместитель председателя Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в Госсовете, и член партии «Единая Россия», а теперь – и член президиума Русской общины Крыма. Наверняка у него найдутся еще какие-то должности.

Помимо этого на заседании были избраны и переизбраны некоторые руководители районных и городских ячеек общины. Например, в Белогорском районе Георгия Шаповалова заменили Сергеем Махониным. Он также все погоны, какие можно, на себя вешает, являясь в районе и председателем райсовета, и руководителем районной организации партии «Единая Россия».

При этом комично звучит фраза Сергея Цекова, высказанная на совещании, где он попросил новых руководителей Русской общины работать в тесном сотрудничестве с региональными отделениями партии «Единая Россия». Это значит с самими собой? А что, например, Сергей Махонин, проснувшись утром, не вставая со своей постели, может сразу провести совещание с участием председателя райсовета Белогорского района, председателя районной организации «Единой России» и председателя районной ячейки Русской общины. Круто, не правда ли?

Члены цековской Русской общины – это высшая каста русских Крыма, так сказать русская элита

И еще напрашивается вопрос. Если Крым теперь, как кругом не устают заявлять господа Цеков и Аксенов, российский, то зачем здесь продолжать культивировать Русскую общину Крыма. Надо полагать, что члены цековской Русской общины – это высшая каста русских Крыма, так сказать русская элита. А как же остальные русские, кто не входит в кучку избранных Русской общины? Второй сорт? Или недорусские?

Теперь Русская община стала неким закрытым клубом для приближенных Сергея Цекова и Сергея Аксенова. Каждый, кто попал туда, получит свои дивиденды. Вот только далеко не каждого примут. На то он и элитный клуб.

Если раньше русоеды из Русской общины Крыма сидели на денежных потоках из России, то теперь у них другой стимул – высокие должности. Понятное дело, что имея в руководстве общины двух из главной тройки «команды победителей» (Сергей Аксенов, Сергей Цеков и Владимир Константинов), ее членам можно рассчитывать на протекторат могущественных руководителей общины и отличный карьерный рост.

А как же русская идея, спросите вы. А русская идея есть, где-то там, на каком-то плане. Потому как главный мотив у крымских русоедов из цековской общины, по мнению многих ветеранов русского движения Крыма, учредивших в честь него «День крымского Иуды», и есть совсем другой – личная корысть и выгода.

Зарема Сеитаблаева, крымчанка, блогер

Мнения, высказанные в рубрике «Блоги», передают взгляды самих авторов и не обязательно отражают позицию редакци