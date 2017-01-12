«Россия – на пороге политического кризиса»

Санкции, которыми Россия постепенно начала обрастать еще в 2014 году, дают о себе знать. Но пока телевизор побеждает холодильник, констатируют российские эксперты. Хотя в новом году они прогнозируют в России если не сам кризис, то, по крайней мере, его начало. А уже в следующем, 2018 году, когда запланированы президентские выборы, проблемы могут обостриться.

Поздравляя друг друга с Новым годом, большинство россиян выражали надежду на то, что этот год будет лучше предыдущего. Впрочем, даже самые отъявленные оптимисты считают, что кризисные явления в экономике усилятся и жизнь россиян станет труднее. Инфляция, рост цен ‒ это очевидная перспектива 2017 года.

По мнению одного из основателей торговой сети «Пятерочка», бизнесмена Дмитрия Потапенко, российское государство будет закручивать гайки в экономке всеми возможными способами.

Будет происходить дальнейшее изменение правил, будут приниматься законы, с которыми будет сложнее вести бизнес

«2017 год, с точки зрения развития или неразвития рынка, я думаю, не будет особо отличаться ни от 2016-го, ни даже от 2015 года. Будет происходить дальнейшее изменение правил, будут приниматься законы, с которыми будет сложнее вести бизнес. Я думаю, что будет введена государственная монополия на производство спирта, поскольку мы помним о смертях после употребления «боярышника». Будут усиливаться правила торговли любыми спиртосодержащими жидкостями, включая моющие средства. С точки зрения развития рынка как такового, я думаю, будет продолжаться укрупнение ритейла», ‒ отметил Потапенко.

Кто, если не Путин?

В политической жизни России 2017 год – предвыборный. Уже весной следующего года должны состояться президентские выборы. Большинство россиян уверены, что хозяином Кремля останется Владимир Путин.

Впрочем, известный российский прогнозист, профессор Института международных отношений Валерий Соловей говорит, что в этом сценарии возможны изменения. И хотя в последние месяцы разговоры на эту тему несколько угасли, вопрос, по мнению эксперта, по-прежнему не снят с повестки дня. Но, говорит Соловей, что Россию безусловно ожидает в ближайшее время, так это политический кризис.

Это будет совокупность чего-то происходящего во власти и неожиданных эксцессов на низовом уровне, возможно, массовых протестов

«У меня есть уверенное ощущение того, что мы вступим в политический кризис. Но я, к сожалению, не могу вам сказать, с чего он начнется. Скорее всего, это будет совокупность чего-то происходящего во власти и неожиданных эксцессов на низовом уровне, в том числе, возможно, массовых протестов. Но это будет первая стадия, которую удастся уменьшить, в Кремле вздохнут с облегчением, а потом все развернется с новой силой. В 2018 году это абсолютно точно начнется», ‒ прогнозирует эксперт и добавляет, что это не только его оценка.

Именно Валерий Соловей, за несколько месяцев до замены Путиным главы его администрации, спрогнозировал, что «тяжеловеса» Сергея Иванова заменит малоизвестный прессе Антон Вайно. После этого к прогнозам Соловья стали прислушиваться более внимательно.