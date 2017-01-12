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Политика

«Россия – на пороге политического кризиса»

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

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Санкции, которыми Россия постепенно начала обрастать еще в 2014 году, дают о себе знать. Но пока телевизор побеждает холодильник, констатируют российские эксперты. Хотя в новом году они прогнозируют в России если не сам кризис, то, по крайней мере, его начало. А уже в следующем, 2018 году, когда запланированы президентские выборы, проблемы могут обостриться.

Поздравляя друг друга с Новым годом, большинство россиян выражали надежду на то, что этот год будет лучше предыдущего. Впрочем, даже самые отъявленные оптимисты считают, что кризисные явления в экономике усилятся и жизнь россиян станет труднее. Инфляция, рост цен ‒ это очевидная перспектива 2017 года.

По мнению одного из основателей торговой сети «Пятерочка», бизнесмена Дмитрия Потапенко, российское государство будет закручивать гайки в экономке всеми возможными способами.

Будет происходить дальнейшее изменение правил, будут приниматься законы, с которыми будет сложнее вести бизнес
Дмитрий Потапенко

«2017 год, с точки зрения развития или неразвития рынка, я думаю, не будет особо отличаться ни от 2016-го, ни даже от 2015 года. Будет происходить дальнейшее изменение правил, будут приниматься законы, с которыми будет сложнее вести бизнес. Я думаю, что будет введена государственная монополия на производство спирта, поскольку мы помним о смертях после употребления «боярышника». Будут усиливаться правила торговли любыми спиртосодержащими жидкостями, включая моющие средства. С точки зрения развития рынка как такового, я думаю, будет продолжаться укрупнение ритейла», ‒ отметил Потапенко.

Дмитрий Потапенко

Дмитрий Потапенко

Кто, если не Путин?

В политической жизни России 2017 год – предвыборный. Уже весной следующего года должны состояться президентские выборы. Большинство россиян уверены, что хозяином Кремля останется Владимир Путин.

Впрочем, известный российский прогнозист, профессор Института международных отношений Валерий Соловей говорит, что в этом сценарии возможны изменения. И хотя в последние месяцы разговоры на эту тему несколько угасли, вопрос, по мнению эксперта, по-прежнему не снят с повестки дня. Но, говорит Соловей, что Россию безусловно ожидает в ближайшее время, так это политический кризис.

Это будет совокупность чего-то происходящего во власти и неожиданных эксцессов на низовом уровне, возможно, массовых протестов
Валерий Соловей

«У меня есть уверенное ощущение того, что мы вступим в политический кризис. Но я, к сожалению, не могу вам сказать, с чего он начнется. Скорее всего, это будет совокупность чего-то происходящего во власти и неожиданных эксцессов на низовом уровне, в том числе, возможно, массовых протестов. Но это будет первая стадия, которую удастся уменьшить, в Кремле вздохнут с облегчением, а потом все развернется с новой силой. В 2018 году это абсолютно точно начнется», ‒ прогнозирует эксперт и добавляет, что это не только его оценка.

Валерий Соловей

Валерий Соловей

Именно Валерий Соловей, за несколько месяцев до замены Путиным главы его администрации, спрогнозировал, что «тяжеловеса» Сергея Иванова заменит малоизвестный прессе Антон Вайно. После этого к прогнозам Соловья стали прислушиваться более внимательно.

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