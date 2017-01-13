«Крымнаш» – антитуристическая операция

Специально для Крым.Реалии

В начале аннексии российские власти много говорили о развитии крымских курортов. На практике все сложилось иначе. Рекреационная сфера полуострова отброшена на 15-20 лет назад. Санкции, логистические и инфраструктурные проблемы существенно отразились на ценах и качестве услуг – оно, как и прежде, относительно невысокое. Цинизм ситуации в том, что федеральные власти заинтересованы в постепенной ликвидации курортного потенциала республики. В их планах Крыму отведена роль военной базы, а не территории активного отдыха и оздоровления.

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что предстоящим летом Крым может остаться без туристов вообще. Отдыхающие из Росси предпочтут отправиться в Турцию и, возможно, Египет. В Ассоциации отметили, что крымские отельеры вошли в прошлый курортный сезон с завышенными ожиданиями, повысив стоимость отдыха. В середине прошлого лета им пришлось снижать цены, но было поздно: туристы к тому времени определились с местом для отдыха и приобрели туры в другие отели. В текущем году ситуация может повториться, но с большими потерями для отрасли. В прошлом году крымским курортам приходилось конкурировать с российскими – по политическим причинам Турция и Египет для россиян были закрыты. В 2017-м будет гораздо труднее – теперь альтернативой курортам крымского южнобережья могут стать Анталия и, возможно, Шарм-эль-Шейх.

Надеяться на некий российский «патриотизм» нет смысла. Он уже давно стал поводом для анекдотов и злых шуток. После инцидента со сбитым российским Су-24, Кремль объявил громкий бойкот турецким отелям, но продлился он недолго. После того, как Анкара якобы извинилась перед Москвой, ограничения на поездки сняли. Российские обыватели, забывши про «нож в спину», бросились скупать путевки на турецкие курорты, чем весьма раздосадовали крымскую публику. Местные чиновники и предприниматели к тому времени уже мечтали «заменить» средиземноморские курорты Евпаторией или Саками.

Спрос на сезон лето-2017 формируется уже сейчас, но собственники некоторых крымских объектов до сих пор не выставили цены. Специалисты российской Ассоциации туроператоров сообщают, что сейчас спрос на Анапу превышает количество бронирований туров на аннексированный полуостров. Если тенденция сохранится, то в текущем году поток будет ниже прошлогоднего. Напомним, по итогам сезона 2016 года крымские «власти» заявили о росте числа отдыхающих.

5,5 миллионов туристов за год – нереалистичный показатель для Крыма

Профильный республиканский «министр» Сергей Стрельбицкий насчитал больше 5 миллионов человек. Вранье от первого до последнего слова. В лучшем случае, на полуострове побывало около миллиона туристов. В прежние годы около 4,5 миллионов человек добирались в Крым по железной дороге, аэропорт Симферополя давал поток примерно в 0,5 миллиона. Остальные добирались на автомобильном транспорте. Сейчас остались только самолеты и авто. Даже с учетом завышенных цифр, которые давала администрация аэропорта, и работы паромной переправы, 5,5 миллионов туристов за год – нереалистичный показатель. На этом фоне откровенной глупостью выглядят заявления главы «госсовета» Владимира Константинова о намерении принять 10 миллионов отдыхающих к 2019 году.

Над крымскими курортами довлеет старая проблема высоких цен и низкого сервиса. Но после аннексии существенное значение приобрели иные факторы. Теоретически Москва в течение нескольких лет может увеличить туристический поток на полуостров. Но для этого федеральные власти должны будут выполнить ряд критически важных задач.

Первое – снять или существенно сократить западные санкции, введенные в ответ на аннексию украинской территории. В противном случае европейские и даже российские кампании откажутся инвестировать деньги в серую зону, которой в настоящее время является Крым. С точки зрения международных финансовых институтов, аннексированный полуостров является «токсичной» территорий. Такой подход подразумевает, что иностранным предпринимателям опасно там работать даже инкогнито, используя «фирмы-прокладки». Американский минфин, как показала практика, оперативно перекрывает любые лазейки по обходу ограничений.

Без украинских туристов, товаров и продовольствия функционирование крымских курортов невозможно

Второе – добиться стабильного и даже избыточного обеспечения полуострова энергией. Курорт нового поколения нуждается в полной модернизации крымской инфраструктуры, что невозможно без западных технологий. За годы нефтяного изобилия российские власти похоронили собственно промышленность. Дошло до того, что кабель пресловутого «энергомоста» по дну Керченского пролива укладывало китайское предприятие. Опять дело упирается в отмену санкций и поставку импортного оборудования.

Третье – заставить Украину пустить воду в Северо-Крымский канал, снять продовольственную и железнодорожную блокаду. Без украинских туристов, товаров и продовольствия качественное функционирование крымских курортов невозможно.

Москва не заинтересована в развитии Крыма – полуостров уверенно превращается в военную базу

На самом деле, проблем гораздо больше, но мы очертили основные. И в нынешних условиях Кремль не в состоянии решить ни одной из указанных задач. Нет признаков того, что американцы и европейцы снимут крымские санкции или смягчат их. Украина не откажется от законных притязаний на свою территорию. Следовательно, блокада полуострова продолжится. Кстати, российские власти не питают никаких иллюзий. Жителям полуострова могут рассказывать по телевизору что угодно, но очевидно, что Москва не заинтересована в развитии Крыма как рекреационного региона. Кремль уже поставил на этом крест. Президента Владимира Путина и его команду интересует только военная составляющая – полуостров уверенно превращается в огромную базу.

Есть основания утверждать, что некоторые топовые блогеры с подачи администрации президента развернули кампанию по дискредитации крымских курортов. Типичный случай произошел прошлым летом с известным московским интернет-деятелем и предпринимателем Ильей Варламовым. Он посетил Крым и написал серию репортажей, посвященных курортному сезону на захваченном полуострове. Смысл его публикаций укладывается в одно предложение: в Крыму все плохо, отдыхающих нет, сервис отвратительный, кругом грязь и безнадега, но дальше будет еще хуже. Жителей России как бы пытались убедить в том, что Крым и цивилизованный отдых – вещи несовместимые. И якобы виноваты в этом не федеральные власти, захватившие кусок чужой территории, а «жадные» крымские предприниматели.

Сергей Стельмах, политический обозреватель

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