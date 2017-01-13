Украина и ЕС: игра в «безвиз»

Европейский парламент призывает украинцев не прислушиваться к призывам некоторых политиков Украины относительно проведения досрочных выборов. Между тем дипломатическая служба ЕС отмечает необходимость дополнительных усилий ради прекращения огня на Донбассе. В этой службе обещают, что санкционное давление на Москву продолжится. В общем, проукраинские силы в ЕС подчеркивают: Украина должна оставаться среди европейских приоритетов.

«Не будем превращать Украину в «затерянный мир», не будем оставлять ее наедине со своей катастрофической ситуацией», ‒ говорит шведский евродепутат Анна Мария Корацца-Бильдт, обращая внимание на то, что ни в ситуации на Донбассе, ни в аннексированном Россией Крыму не видно ни одного улучшения. Учитывая промедление Евросоюза в вопросе «безвиза» она добавляет:

«Глубоко возмутительно то, что мы в Совете ЕС не продвигаемся в вопросе виз. На кону не только доверие к Евросоюзу, но и наша основополагающая способность соблюдать наши собственные стандарты. Украина прошла тяжелый путь выполнения «плана действий» (для визовой либерализации ‒ КР), а мы играем в «механизм приостановления» и применяем двойные стандарты по отношению к Грузии. Это абсолютно неприемлемо».

Бельгийский евродепутат Марк Демесмекер добавляет, что именно отказ от виз помог бы «завоевать сердца и украинцев, и европейцев», ведь, говорит он, «мы до сих пор воспринимаем друг друга, как инопланетяне».

Между тем, председатель комитета по иностранным делам Европарламента Эльмар Брок, рассказывая о своих впечатлениях после предновогоднего визита в Киев, предостерег украинцев от досрочных выборов, к которым призывают некоторые партийные лидеры.

«Есть одна угроза: слишком много заинтересованных в досрочных выборах. Это люди Тимошенко, которым я говорил, что это контрпродуктивно. Это Саакашвили, который организует партию. Если до этого дойдет, то мы снова потеряем большую часть года. Надо отметить, чтобы там удерживали действующий парламент, ведь полный демократический срок ‒ это часть стабильности», ‒ отметил Эльмар Брок.

«Мы не должны забывать о том, что в основе наших отношений...»

В то же время приоритеты, которые в этом году будут господствовать в европейско-украинских отношениях, включают продолжение взятого курса «беспрецедентных и впечатляющих реформ», говорит представитель Европейской службы внешней деятельности Дирк Шубель. Дипломат считает, что многое еще предстоит сделать для привлечения инвесторов, искоренения коррупции и улучшения бизнес-климата. Надеясь на скорейшее внедрение безвизового режима и завершение ратификации соглашения об ассоциации в Нидерландах, Шубель добавляет:

«Мы не должны забывать о том, что в основе наших отношений, а именно о демократии и правах человека. Надо наконец гармонизировать законодательство о выборах. Мы ожидаем, что будут предприняты дальнейшие шаги для соблюдения прав внутренне перемещенных лиц из Донецка и Крыма, которых насчитывается около 1,7 миллиона человек».

Кроме этого, дипломат уверяет в незыблемости позиции ЕС относительно продления санкций и выражает обеспокоенность милитаризацией Крыма и отсутствием режима тишины в Донбассе. С другой стороны, Шубель обращает внимание на невыполненное обязательство Киева ратифицировать Стамбульскую конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин, которая, по его словам, «застряла» в Верховной Раде.

В то же время, как отметил председатель Представительства Украины при ЕС Николай Точицкий, сейчас у Брюсселя и Киева наступило время для конкретики.

«Нам нужна ваша поддержка в конкретных, ориентированных на людей проектах. Во-первых, для предоставления Украине новых торговых преференций. Другой пример ‒ это время для углубления трансграничного сотрудничества. Нам нужна ваша поддержка в развитии цифровой экономики и обсуждении соглашения о создании совместного авиапространства», ‒ считает Николай Точицкий.

Как добавляет украинский дипломат, в энергетической сфере Украина также требует «крепкого плеча» со стороны Евросоюза, в частности, его участия в инвестировании в модернизацию украинской газотранспортной системы.

Николай Точицкий таким образом дал понять, что именно на таких проектах, сейчас, во время некоторого разочарования Евросоюзом среди украинцев, было бы наглядно продемонстрировано: что именно ЕС означает для Украины и что для объединенной Европы означает Украина.