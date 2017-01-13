Мужество крымских подпольщиков

После своего ареста Олег Сенцов сказал: – «Я не крепостной, чтобы меня с землей передавали»​. Именно в таком положении – отданными в подданство – и являются те крымчане, которые российскую власть над ними воспринимают как постоянное издевательство и оскорбление.

Тем крымчанам, которые перебрались на материк, трудно, наверное, воспроизвести себе ту гамму чувств, что оставшиеся каждодневно испытывают. Отчасти могут, но только отчасти... Надежды, что оккупация не затянется надолго, рассеиваются.

Оставшимся в Крыму куда хуже: на своей земле в подполье, под властью отвратительных захватчиков

Крымчане-эмигранты, обустраивая свой новый беженский быт, все же дышат полной грудью, у них есть возможность, хоть и вдали от любимого Крыма, найти себя. Пусть небогато, но свободно, пусть не в родном городе, но в своей стране. А вот тем, оставшимся, куда хуже: на своей земле в подполье, под властью отвратительных захватчиков. И в постоянном соседстве с коллаборантами, бывшими когда-то друзьями-приятелями, земляками – тоже крымчанами. Постоянно вблизи с предателями, которым прямо в глаза и высказаться не можешь, которые сами норовят тебя разоблачить.

Во времена пылающей Революции в Киеве в Крыму было тихо и спокойно, и оттого жутко

Я вспоминаю, что во времена пылающей Революции в Киеве, когда были уже жертвы, когда жгли машины и ездили автобусы «титушек», все же в Киеве было куда как веселее и оптимистичнее, чем в Симферополе. В Крыму тогда было тихо и спокойно, и оттого жутко. Это чувство, когда возвращаясь вечером домой, ждешь у дверей засады. И вот мои крымские друзья живут так который год.

С крымчанами вышло иначе – они сделались подпольщиками, вдруг стали скрытыми врагами государства

В России сейчас модное поветрие – уходить во «внутреннюю эмиграцию». Это когда живешь в той же, положим, Калуге, но взираешь на нее будто издалека. Будто тебя это уже не касается. С крымчанами вышло иначе – они сделались подпольщиками. То есть, они, ничего для этого не предпринимая, вдруг стали скрытыми врагами государства. Потому что государство вдруг поменялось с одного на другое. Но сколько это требует мужества – жить сейчас в Крыму!

Иван Ампилогов, русский писатель, крымчанин, участник АТО

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