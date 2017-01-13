Почему Госдума голосует за «побои в узком семейном кругу»

Госдума России в первом чтении приняла изменения в уголовный кодекс, которые смягчают наказание для людей, "поднявших руку" на своих домочадцев.

Из статьи 116-й – "Побои" – исчезнут слова "в отношении близких лиц".

Под "близкими лицами" понимаются:

супруги,

родители,

дети,

усыновители,

родные братья и сестры,

дедушки, бабушки, внуки,

опекуны и попечители.

До сих пор подзатыльники или шлепки в отношении близких приравниваются к хулиганским действиям, что грозит наказанием до двух лет лишения свободы.

Дело в том, что летом 2016 года Государственная дума России приняла закон о декриминализации некоторых статей уголовного кодекса. Поправки ввели административное наказание за нанесение побоев впервые. Однако за побои близких родственников была введена уголовная ответственность.

Член Совета Федерации Елена Мизулина назвала эти поправки "антисемейными" и призвала изменить статью 116 УК. По словам Мизулиной, вычеркивание слов "в отношении близких лиц" из статьи "Побои" позволит лишь повторные "шлепки" расценивать как уголовное преступление. Первый проступок будет наказываться лишь административно, то есть за побои предусмотрен штраф от 5 до 30 тысяч рублей, либо арест на срок от 10 до 15 суток, либо от 60 до 120 часов обязательных работ.

По словам Мизулиной, ее законопроект восстановит справедливость: сейчас, если вы ударите постороннего человека, не навредив его здоровью, это будет считаться административным правонарушением, но если вы ударите своего родственника или близкого – это уже "уголовщина".

"Москва, девочка 17 лет, крадет у родителей деньги, которые отложены на покрытие процентов по ипотечному кредиту и прогуливает их. Возвращается вечером домой. Что делают родители? Конечно, ругань, и мать дает пощечину девочке. Ей 17 лет, конечно, это обидно. Она бежит в полицию, возбуждают уголовное дело. Полицейский приходит на дом, там все уже разобрались, примирились, часть денег нашли, но дело прекратить невозможно. Кроме того, родителям угрожают, что отберут младшего ребенка – сына пяти лет. И вот таких семей только сейчас – 150 фактов собрала родительская общественность", – приводит аргументы Мизулина.

Мизулина упирает на то, что для возбуждения уголовного дела по статье 116 УК достаточно только заявления потерпевшего, например, ребенка, соседа или даже анонимного сообщения, к тому же уголовное дело "за шлепок" позволяет ставить вопрос о лишении, ограничении родительских прав.

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова вспоминает случай из своей практики, "когда мужа осудили на три года за побои, а жена осталась с двумя детьми и поняла, что любит его. Просит – отпустите, а мы уже не можем".

Аргументы "против" декриминализации домашних побоев:

Основной довод – статистика.

По данным МВД, в 2015 году за побои в семье были привлечены свыше 6,7 тысяч человек, но наказали 4,5 тысяч.

29-летняя жительница Мегиона (в Ханты-Мансийске) после распития спиртного с подругой избила 10-летнего сына – мальчик попросил включить мультфильм, но мать отказала. Когда ребенок заплакал, женщина начала бить его головой об стену.

В Кузбассе 35-летний мужчина в состоянии опьянения несколько раз ударил 9-летнюю дочь ремнем, узнав, что девочка без разрешения взяла в магазине в долг три пакета лапши скорого приготовления и съела, не поделившись с ним. Кроме этого, мужчина грозил ножом жене, узнав, что она потратила все деньги на продукты для семьи.

В Туле 23-летний безработный будучи пьяным нанес не менее семи ударов своей матери по лицу, рукам и ногам, а также затушил зажженную сигарету об ее плечо.

По всем этим историям – а их множество – уголовное дело возбудили по статье 116 ("побои"), так как для 115-й статьи ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью") недостаточно последствий – насильственные действия, причинили физическую боль, но не повлекли за собой "вреда здоровью". Не всегда возможно возбудить уголовное дело и по статье 117-й ("Истязание"), которая предусматривает наказание только за неоднократные побои.

То есть "побои" – это когда было обидно и больно, вреда ощутимого вреда здоровью нет, и к тому же это было в первый раз. Но все-таки до принятия поправок их можно было отнести к уголовному наказанию.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по законодательству Юрий Синельщиков считает, что в случае декриминализации статьи "побои" уголовной ответственности избежит "отец, который в пьяном угаре схватив за ногу семимесячного ребенка, мешающего ему спать, швырнул его в другой конец комнаты, а ребенок при этом отделался кровоподтеками".​

Депутат от "Единой России" Оксана Пушкина приводит статистику МВД: ежегодно в России 600 тысяч женщин подвергаются насилию со стороны партнера.

Одним из самых обсуждаемых дел в блогах стала история Анны Жавнерович – ее телесные повреждения тоже были квалифицированы как побои​ – и ​призывают начать писать массовые обращения в Госдуму, дабы не допустить принятия поправок:

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В расписании заседаний российской Госдумы до конца января пока нет даты рассмотрения поправок к закону во втором чтении.