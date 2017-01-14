Вам никогда не приходилось наблюдать раздражение матери, которое она срывает на своем совершенно неповинным в ее бедах ребенке? Например, заговорившись по телефону, мамаша в супермаркете теряет дитя из виду и, найдя его через некоторое время с помощью продавцов, охранников, покупателей и объявлений через трансляцию, награждает его увесистым шлепком, утаскивая сквозь радующуюся воссоединению семьи толпу. Или на пешеходном переходе идущего за руку с мамой на зеленый свет светофора мальчугана с визгом объезжает какой-нибудь лихач на «Кайене», и родительница, вместо того, чтобы запустить вдогонку «мажору» чем-нибудь тяжелым, или хотя бы запомнить номер для заявления в полицию, встряхивает ребенка за шиворот и обрушивается с криками на ошалевшего карапуза. Не сталкивались с подобным?

Этими картинками из жизни я пытаюсь еще раз проиллюстрировать отношение Украины к крымчанам – и к переехавшим на материк, и к оставшимся на полуострове. Особенно обидно, когда незаслуженному наказанию подвергается именно тот, кто только что избежал опасности, кому именно в данный момент требуется максимальное сочувствие и помощь. И если поведение матери, вызванное стрессом, можно объяснить хотя бы с психологической точки зрения, то действия властей должны бы все-таки основываться на несколько других посылах, нежели испуг и гормональный всплеск.

К этим грустным размышлениям меня подтолкнула совершенно рядовая история, случившаяся на днях с моей знакомой. Женщина с дочкой-школьницей отправились на Новый год из Симферополя в Киев к родственникам. Ездят через админграницу они нечасто, и опыта общения с пограничниками и таможенниками у них почти нет. Знания таможенного и пограничного законодательства обеих стран, соответственно, тоже. В качестве сувенира решила эта знакомая привести пожилым родителям в Крым бутылку одесского коньяка и пачку «Львівської кави». Спросила у своего киевского родственника, можно ли это провести через админграницу. Тот быстренько просмотрел на каком-то сайте для путешественников «Список разрешенных к вывозу из Украины товаров» и успокоил мою знакомую, мол, провозить через украинскую границу можно целый литр алкоголя крепостью более 22-х градусов, а продуктов вообще 50 кило. Тем более, что это все эти правила касаются ввоза в Украину, а про вывоз харчей и выпивки родственнику вообще ничего найти в сети не удалось. А тут коньяка-то в бутылке всего пол-литра, да и кофе не россыпом, а в фабричной упаковке. Женщина и успокоилась, тем более, проходя по пути в Киев через админграницу российскую таможню на Чонгаре, сама видела, как российские таможенники вытащили из чемодана какого-то человека, едущего в Крым в аж четыре бутылки коньяка, посмотрели их на свет и положили обратно в чемодан.

Откуда же было знать родственнику, коренному киевлянину, о постановлении украинского Кабмина «Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію» от 16.12.2015 за № 1035? И о том, что там есть список товаров, которые только и можно вывозить в оккупированный Крым? И что алкоголя, как, впрочем, и кофе, в том списке, понятное дело, нет.

Таможенник действовал строго по закону, который мать-Украина определила для своих детей, жителей Крыма, оказавшихся по чужой воле как бы виноватыми

Украинский таможенник в чемодане рыться не стал, лишь спросил: «Запрещенные к провозу товары, наркотики, алкоголь есть?» Ну, моя знакомая, как честный человек и ответила: «Есть». В смысле не наркотики, а алкоголь. Который и оказался запрещенным к провозу товаром.

В результате коньяк знакомая в качестве бонуса подарила водителю маршрутки, который вез ее от поезда до границы. Про кофе таможенник вопросов не задавал, а знакомая и сама уже молчала, как партизанка, ругая себя за излишнюю честность.

Вот, собственно, и вся история, вроде ничего особенного. Таможенник действовал строго по закону, который мать-Украина определила для своих детей, жителей Крыма, оказавшихся по чужой воле как бы виноватыми в том, что они есть на белом свете.

К служивому претензий нет. А вот к госорганам и Верховной Раде Украины вопросы по-прежнему остаются.

Событие из предновогодней новостной ленты, вроде бы не относящееся к данной теме – в Полтаве сотрудники полиции охраны получили в пользование 10 автомобилей российской марки «Нива». Все машины закупили на средства Управления полиции охраны Полтавской области.

Теперь подумаем.

Если логически прикинуть, то по чьей вине сейчас у сорокамиллионной Украины болит голова, а на востоке страны вообще рекой льется кровь? По вине крымчан? Или по вине российского руководства? Ну? Неужели у вас есть варианты?

Почему с каждым днем все больше санкций применяются, в основном, к крымчанам? Не к Крыму как территории или административной единице, заметьте, а именно к населению Крыма

А почему тогда с каждым днем все больше всяческих санкций применяются, в основном, к крымчанам? Не к Крыму как территории или административной единице, заметьте, а именно к населению Крыма. С самим Крымом все ясно, тут средства воздействия уже использованы полностью: сухой Северо-Крымский канал, продовольственная блокада, блэкаут, замершая железная дорога – все, отрезать больше нечего. А крымчан, выходит, можно гнобить и гнобить.

И иллюстраций избирательного отношения государства к своим, не в том месте и не в то время оказавшимся, гражданам, как говорится, выше крыши – я упомяну лишь давнее постановление Нацбанка Украины, делающее крымчан нерезидентами в своей же стране.

А вот с Россией у Украины, получается, по-прежнему мир-дружба-жвачка – смотрите процитированные выше новости из Полтавы.

Может Украине к крымчанам стоит отнестись как к своим гражданам, а с агрессором, хотя бы помаленьку, начать разжимать дружеские объятия?

Так может, наоборот, Украине к крымчанам стоит отнестись как к своим гражданам, а с агрессором, хотя бы помаленьку, начать разжимать дружеские объятия? И издавать суровые законы по отношению к России, а своим гражданам права вернуть какие-никакие их гражданские? А то получается, что Украина, как строгая мать, ремнем беспощадно наказывает своих, по большей части ни в чем не повинных детей, при этом ласково грозя пальчиком соседу-злодею, который как раз и принес горе в дом.

Я, наверное, не написал ничего принципиально нового. Но считайте, что этим текстом еще раз позвонил в колокольчик, чтоб ни мы, ни государство не забывали, что невозможно вернуть территорию, отказавшись от своих граждан, ее населяющих, унижая их и лишая элементарных гражданских прав.

И к вопросу «предательства» крымчан. Среди многих украинцев существует мнение, что такая политика властей Украины в отношении жителей Крыма оправдана тем, что те «сдали» полуостров.

Во-первых, Крым «сдали» не крымчане, и даже не Украина. Крым забрала Россия, силой и обманом. И самый большой обман заключается в том, что ответственность за оккупацию путем фейкового «референдума» переложили на крымчан.

Крым «сдали» не крымчане, и даже не Украина. Крым забрала Россия, силой и обманом. А ответственность за оккупацию путем фейкового «референдума» переложили на крымчан

Во-вторых, крымчане – граждане Украины. Независимо от их отношения к оккупации. И решать, кто из нас коллаборационист, а кто патриот, может только суд. Украинский суд. И наказание за измену Родине может быть определено только решением суда, а отнюдь не постановлением Кабмина или Нацбанка. Причем, такие приговоры выносятся индивидуально, а не коллективно, «по-советски», всему населению чохом. Ну, а пока судебное заседание не состоялось, все крымчане, прибывшие на «материк» с украинским паспортом, должны считаться полноправными гражданами своей страны. Точка.

Кстати, на российской таможне в Крыму есть свой, российский, список продуктов, которые нельзя ввозить в Крым. И этот список выглядит переведенной на русский язык копией перечня продуктов с того самого украинского постановления Кабмина – в «российский» Крым нельзя ввозить именно то, что Киев милостиво разрешает в очень небольших количествах вывезти. И наоборот, что к вывозу с материковой Украины запрещено, можешь везти в Крым со всей душой – спиртное (за исключением нескольких брендов), кофе, сигареты.

Так что только и остается порадоваться слаженной работе таможен по обе стороны Перекопа!

Максим Кобза, крымчанин

Мнения, высказанные в рубрике «Блоги», передают взгляды самих авторов и не обязательно отражают позицию редакции