Аннексировав Крым, Россия «разрушила поствоенную мировую систему» – Порошенко

Аннексировав Крым, Россия «полностью разрушила поствоенную мировую систему, которая базировалась на Совете безопасности ООН», заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу Bloomberg.

Он отметил, что мир нуждается в Североатлантическом Альянсе.

«Когда Россия аннексировала Крым и начала агрессию на Востоке моей страны, Россия полностью разрушила поствоенную мировую систему, которая базировалась на Совете безопасности ООН. И НАТО осталось единственным эффективным механизмом безопасности в мире», – подчеркнул глава украинского государства.

Порошенко отметил, что Альянс важен не только для стран-членов, но и для глобальной безопасности.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».