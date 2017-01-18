Литва в этом году построит забор на границе с Калининградской областью России. К работам обещают приступить этой весной. Эта новость всколыхнула российские СМИ, а временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов даже иронично предложил поставлять Литве кирпичи для стройки. Зачем балтийской республике понадобилось отгородиться от России, и чего больше в этой истории – политики, или экономики?

На 135 километров забора между Литвой и Калининградской областью планируют потратить свыше €3,5 миллионов. Это расстояние – чуть больше половины всей границы. Плюс – дополнительно придется инвестировать в систему наблюдения, датчики движения и прочие технологические системы. В Литве уверяют, что в этой теме нет и грамма политики. Забор совершенно точно строят не против танков или наземного вторжения.

"Необходимость появилась из-за того, что мы обязаны обеспечить должный контроль восточной границы Евросоюза. В нашей программе очень четко обозначено стремление, чтобы до 2020 года граница с Беларусью и Калининградской областью контролировалась современными средствами, что в первую очередь обеспечит нашу экономическую безопасность", – заявил премьер-министр страны Саулюс Сквернялис.

Экономическая безопасность – это борьба с контрабандой. Еще несколько лет назад каждая третья выкуренная в Литве сигарета была ввезена в страну нелегально. Проверили просто: в крупных городах специальные инспекторы регулярно выворачивали городские мусорные урны и смотрели на пустые пачки. Что на них – законные литовские акцизные марки, или российские и белорусские наклейки? По последним данным, поток контрабанды снижается – сейчас доля нелегального табака опустилась до 17%.

Ущерб в цифрах никто назвать не берется, но в целом считают, что вся теневая экономика составляет до 20% от ВВП Литвы. Для контрабанды табачных изделий балтийская страна – идеальный транзитный узел.

"Литва расположена недалеко от фабрик по производству сигарет в Беларуси и Калининградской области России. Поэтому является удобной транзитной страной при использовании определенных логистических схем в контрабанде сигаретами", – рассказал директор криминальной службы таможни Мантас Каушилас.

Нелегальная продукция течет рекой в Евросоюз не только по суше. В последние дни декабря в Клайпедском порту, в одном из контейнеров обнаружили 3 миллиона пачек контрабандных сигарет на общую сумму в €7-8 миллионов.

"Используя на первый взгляд легальные таможенные процедуры, груз переезжает из государства в государство с постоянной заменой пункта назначения, отправления и других реквизитов. И в какой-то момент сигареты исчезают из-под контроля таможни. На последнем этапе основная задача контрабандистов – легально путешествующий груз превратить в нелегальный и избежать, таким образом, уплаты налогов", – сообщил начальник Клайпедской криминальной службы таможни Телес Форасшимкус.

Помимо табачных изделий в Литву контрабандой завозят топливо, алкоголь, лекарство, и даже одежду с парфюмерией. Тайники, где все это прячется, – вершина изобретательности. Как и способ доставки. Например, из той же Калининградской области груз через реку Неман тащат водолазы.

Будущий забор должен стать преградой и для нелегальных мигрантов. Этот вопрос больше актуален на границе с Беларусью, которую лесами пересекают мигранты из Средней и Юго-Восточной Азии.