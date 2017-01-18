На Балканах назревает новая война?

Руководство Сербии начинает проводить все более пророссийскую линию в своей политике. Такое мнение в интервью Крым.Реалии высказал сербский политолог Венцислав Буйич. Следование этой линии, по его мнению, неминуемо приведет к дестабилизации всего региона.

Первым тревожным сигналом, по словам Буйича, стало совсем недавнее исчезновение из списков Интерпола группы лиц, внесенных туда в свое время сербским руководством вскоре после свержения Слободана Милошевича. Сюда относится, к примеру, вдова Милошевича Мириана Маркович и приближенные к бывшему югославскому лидеру олигархи Боголюб Карич и Мирослав Мишкович. Все они ранее нашли убежище в Москве.

«Боголюб Карич в свое время был любимцем Слободана Милошевича. Он известен тем, что еще в конце восьмидесятых годов получил от югославского лидера около двух миллионов немецких марок, которые народ собирал на обновление инфраструктуры в Косово. Карич и члены его клана, «прокрутив» эти средства, стали миллиардерами, однако потом, будучи обвиненными в финансовых махинациях, они бежали из Сербии в Россию где-то в 2004-2005 годах. Туда же отправилась и Мириана Маркович – и получила в России политубежище. Сейчас у всех этих людей появилась возможность легально вернуться в Сербию», – поясняет Буйич.

Вторым тревожным фактором стал инцидент с поездом из Белграда. Дело в том, что с момента провозглашения независимости Косово никакие составы не ходили по маршруту Белград-Приштина, однако 14 января этого года в Косово отправился пассажирский поезд. При этом на покрашенные в цвета национального сербского флага вагоны на 21 языке, включая албанский, были нанесены надписи «Косово — это Сербия».

В ответ власти Приштины, получив информацию об отправке поезда, отдали правоохранительным органам приказ – любыми средствами, вплоть до применения оружия, воспрепятствовать его продвижению на свою территорию. На границу выдвинулись спецподразделения полиции, усиленные бронетехникой, а президент Сербии Томислав Николич, в свою очередь, не исключил участия армии в защите находящихся в поезде сербов. Силовую развязку конфликта предотвратило только решение премьер-министра Сербии Александра Вучича, который распорядился остановить поезд на пограничной станции Рашка.

Вучич заявил, что выносит албанцам последнее предупреждение

«При этом сам Вучич допускал крайне резкие заявления, к примеру, он заявил в интервью, что выносит албанцам последнее предупреждение. Он не уточнил, что будет в случае игнорирования ими этого предупреждения, но общая риторика сербских властей весьма тревожна. В частности, президент Николич прямо заявил, что если предметом диалога в Брюсселе теперь не станет свобода передвижения по Европе как таковая, он не считает, что обязан вести переговоры с временным институтами Приштины и даже с Евросоюзом», – отметил Венцислав Буйич.

Сербский военный эксперт Мирослав Лазански, в прошлом году ставший членом правящей партии в Сербии и, по словам Буйича, приближенный к руководству республики, пошел еще дальше. И раньше отличавшийся пророссийской позицией, он в одном из своих интервью заявил, что русские занимаются размещением ядерного оружия на расстоянии примерно 150 километров от Белграда. Никто из официальных лиц Сербии никак не прокомментировал его заявление.

При этом сербский аналитик отмечает: независимо от отношения к юрисдикции Косово и к сложившейся вокруг региона ситуации, сама отправка поезда с подобными надписями на албанскую территорию была явной провокацией, и сербские власти не могли не предсказать подобной реакции албанской стороны.

Россия давно пытается дестабилизировать наш регион

«Я допускаю, что сценарий такой провокации был подсказан им в Москве, поскольку Россия давно пытается дестабилизировать наш регион», – предположил Венцислав Буйич.

Особенно тревожно, по мнению аналитика, подобные действия сербских властей выглядят на фоне позиции руководства одной из частей соседней Боснии и Герцеговины – Республики Сербской. В частности, ее глава Милорад Додик недавно заявил о том, что боснийским сербам лучше создать единое государство с Сербией и сербскими территориями в Косово.

Ранее Додик уже заявлял, что Босния как государство не имеет перспективы, и что входящим в него образованиям – Республике Сербской и мусульмано-хорватской федерации – лучше полюбовно разойтись. Боснийским сербам, по его мнению, стоит создать единое государство с Сербией и сербскими муниципалитетами на севере Косово, к которому впоследствии присоединилась бы и Черногория.

При этом черногорские власти не слишком ратуют за объединение с Сербией и, напротив, придерживаются скорее проНАТОвской ориентации. В результате сербские радикалы (как утверждает черногорская прокуратура, направляемые Россией) пытались даже осуществить в республике переворот, который в результате был предотвращен. Таким образом, реализация идеи Додика о «великой Сербии» выглядит невозможной без новой кровопролитной войны в регионе.

Третьим тревожным знаком стала активизация пророссийских радикалов в Сербии и их уверенность в собственной победе.

Лидеры прокремлевской организации «Заветники» угрожали нам карательной психиатрией

«Лидеры прокремлевской организации «Заветники» почувствовали себя настолько уверенно, что угрожали мне и моим единомышленникам карательной психиатрией. Точнее, они заявляли о своей неизбежной победе, и обещали нам, сторонникам европейского пути развития Сербии, «гуманную» расправу в виде помещения в психбольницу. Однако Сербия не знает традиций использования психиатрии в карательных целях. Такую мысль им могли подсказать только в Москве», – выражает обеспокоенность Буйич.

По словам сербского аналитика, разыскиваемый Интерполом предполагаемый участник неудавшегося переворота в Черногории Неманя Ристич, известный своими связями с российскими дипломатами, сообщил о том, что сербские «русофилы» получили из Москвы указание «бей врага», под которым можно понимать и албанцев, и НАТО, и Евросоюз. При этом радикалы абсолютно уверены в своей безнаказанности и заявляют, что Россия «договорится с Трампом», и новая администрация США ни при каких условиях не будет чинить им препятствий.

Интересно, что Ристича задержала сербская полиция, но затем отпустила под подписку о невыезде. Черногорским властям его так и не выдали, и его процессуальный статус на данный момент неизвестен. Однако Ристич чувствует себя вполне уверенно, и, судя по всему, готов к дальнейшему продвижению «русского мира» на Балканах.