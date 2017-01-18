В Днепровском районном суде Киева в среду, 18 января, состоялись прения по делу экс-депутата Верховной Рады АРК Василия Ганыша. Ожидалось, что это заседание станет заключительным перед вынесением приговора. Однако обвиняемому стало плохо, и пришлось сделать вынужденный перерыв. Корреспондент Крым.Реалии следил за тем, как проходило кульминационное заседание по делу крымского экс-депутата.

Бывший депутат Верховной Рады АРК Василий Ганыш и его адвокат Андрей Руденко усаживаются за скамью подсудимых. Обвиняемый выкладывает на стол Уголовно-процессуальный кодекс Украины, очки и стопку листов формата А4, исписанных аккуратным почерком. Затем что-то нажимает на пульте от электронного браслета, с помощью которого правоохранители следят за передвижением экс-депутата. Ганыш выглядит хмурым и поникшим, время от времени кашляет.

Среди присутствующих в зале заседания – супруга севастопольского экс-депутата Владимира Галичего, которого также судят по обвинению в госизмене в другом суде Киева.

В зал заходит секретарь суда, которая с большим трудом волочет шесть увесистых томов уголовного дела. Процесс Ганыша идет уже полтора года, и за это время судьи успели рассмотреть массу материалов и доказательств.

«Знаковый день для правосудия»

Наконец, в зале появляется судейская коллегия во главе с Александром Федюком. Последний открывает заседание и интересуется, есть ли у сторон ходатайства или замечания. Таковых нет, и председательствующий объявляет о закрытии судебного следствия.

– Суд переходит к судебным дебатам, пожалуйста, прокурор Данилин, суд передает вам слово.

Представитель гособвинения встает с места с папкой документов. На пиджаке у прокурора Олега Данилина блестит значок в виде герба Украины.

– Уважаемый суд и другие участники процесса! Сегодня знаковый суд для украинского правосудия! – без ложной скромности продекламировал Данилин. – Государство Украина подводит итоги судебного рассмотрения и обвиняет бывшего депутата Верховной Рады АРК Василия Ганыша в ряде уголовных правонарушений на территории суверенной страны.

Прокурор зачитывает распечатанный текст с выражением, стараясь не «жевать» слова. Он подчеркивает, что за скамьей подсудимых находится «не рядовой гражданин, а бывший представитель власти – элиты украинского общества». Затем Данилин переходит к конкретике и начинает пересказывать весь ход судебного следствия, которое тянулось с августа 2015 года.

На прошлом заседании прокуроры зачитали обвинительный акт в новой редакции и отменили часть обвинений в адрес экс-депутата. Теперь Ганышу вменяются два эпизода. По версии следствия, 11 апреля 2014 года он голосовал за принятие российской конституции Крыма, а в сентябре того же года баллотировался на выборах в феодосийский горсовет, организованных страной-агрессором.

Продолжая свое выступление, прокурор Данилин утверждает, что вину экс-депутата подтверждают показания главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова и главного редактора Черноморской телерадиокомпании Александра Янковского.

– О том, что обвиняемый Ганыш принял участие в голосовании за принятие так называемой Конституции Республики Крым, свидетелю стало известно от корреспондентов, которые осуществляли видеофиксацию 11 апреля 2014 года, – аргументирует свою позицию Данилин.

Следом он заявляет, что участие Ганыша в голосовании за российскую Конституцию Крыма подтвердил еще один свидетель – журналист телеканала ATR Шевкет Наматуллаев, который в тот день снимал сюжет в здании крымского парламента, а также владелец ATR – бизнесмен Ленур Ислямов. Прокурор также напомнил, что в видеосюжетах ATR и «Черноморки» видно, что во время заседания Госсовета 11 апреля 2014 года обвиняемый присутствовал в депутатском ложе.

Второй эпизод – выдвижение Ганыша на выборах в феодосийский горсовет по российскому законодательству, по словам прокурора, подтверждается документами, опубликованными на сайтах крымского избиркома и подконтрольного Кремлю парламента. Все это, резюмирует прокурор, доказывает вину Ганыша в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена.

– Государственное обвинение просит уважаемый суд Ганыша Василия Васильевича признать виновным и присудить его к наказанию в виде лишения свободы сроком на 12 лет без конфискации имущества, – объявляет прокурор Данилин.

Ответный удар защиты

Судья Федюк передает слово адвокату обвиняемого – Андрею Руденко. Тот начинает свою речь с перечисления многочисленных процессуальных нарушений, которые, по его мнению, допустили следователи.

– Ни я, ни вы, ни мой клиент не видели заявления о совершении правонарушения. Нам неизвестно, кто заявитель, кто заявил, что Ганыш совершил преступления. Возможно, это было самостоятельное выявление преступления, но мы не видели ни соответствующего рапорта, который обычно составляется представителем правоохранительного органа, – говорит адвокат эмоциональным тоном, время от времени посматривая в свои заметки в смартфоне.

Адвокат подчеркивает, что, по его мнению, прокуратура надлежащим образом не уведомила его клиента об открытии против него уголовного производства и безосновательно объявила экс-депутата в розыск. Следом защитник обвиняет прокуратуру в ряде нарушений, допущенных во время задержания. В частности, по его словам, правоохранители не давали Ганышу позвонить родственникам, провели обыск в обход законной процедуры, применяли пытки, которые выражались в том, что экс-депутату не давали отдохнуть, есть и пить.

По мнению адвоката, выдвижение на местных выборах на оккупированной территории вообще не является преступлением

Затем адвокат Руденко переходит к теме доказательств вины своего клиента, которые до этого перечислил прокурор. Защитник утверждает, что в материалах дела нет ни единого документа с печатью и подписью, которая подтверждает, что экс-депутат баллотировался на выборах осенью 2014 года. Впрочем, по его мнению, выдвижение на местных выборах на оккупированной территории, в соответствии с международным правом, вообще не является преступлением.

– Мы считаем, что такое обвинение идет в разрез с Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны, которая применяется в том числе в случаях частичной и полной оккупации договорной стороны, – поясняет адвокат.

Защитник Ганыша напоминает, что его клиент 6 марта 2014 года был единственным депутатом крымского парламента, который проголосовал против проведения «референдума» о статусе полуострова.

Человек публично в день голосования заявляет, что он не мог поддержать это решение. Это все свидетельствует о проукраинской позиции

– Человек публично в день голосования заявляет, что он не мог поддержать это решение. Это все свидетельствует о проукраинской позиции. Это основания считать, что нет государственной измены. Кстати, мы не услышали, в чем вообще состоит государственная измена: в шпионаже, переходе на строну врага, подрывной деятельности, – говорит адвокат вопрошающим тоном.

Показания свидетелей, по его мнению, не подтверждают вины Ганыша. Руденко заявляет, что журналист ATR Наматуллаев не видел, что экс-депутат голосовал за принятие российской Конституции Крыма, а главред «Черноморки» Янковский в день заседания Госсовета вовсе был за пределами полуострова. Показания бизнесмена Ленура Ислямова, по мнению адвоката, вообще нельзя учитывать, поскольку этот свидетель сам в апреле 2014 года был заместителем самопровозглашенного главы Крыма Сергея Аксенова.

Основываясь на вышеизложенном, Андрей Руденко просит суд оправдать своего подзащитного.

Предпоследнее слово

В заседании наступает кульминация – слово предоставляется самому обвиняемому. Ганыш надевает очки и зачитывает заготовленный текст с листка. Он, как и прокурор, начинает свою речь с высокой ноты.

В одно мгновение кучка нелюдей в прокурорской униформе сделали из меня предателя и преступника

– Все время я исповедовал и защищал все, что связано с развитием Украины и моего народа. Но в одно мгновение кучка нелюдей в прокурорской униформе, преследуя свои корыстные цели и используя сложную политическую ситуацию в государстве, сделали из меня предателя и преступника, – говорит Ганыш с огорчением. Обвинения в свой адрес он называет сфальсифицированными и заявляет о непрекращающемся давлении в его адрес со стороны прокуроров. В частности, экс-депутат обвиняет правоохранителей в том, что они создавали для его жизни и здоровья опасные условия.

– Я хотел бы отметить свою проукраинскую позицию за период моего жизненного пути, особенно во время проживания в Крыму, о чем я неоднократно уже заявлял и в суде, и в приватных разговорах с работниками прокуратуры, – заявляет обвиняемый.

Следом Ганыш перечисляет приписываемые себе заслуги: помощь крымским татарам с конца 1980 года, создание депутатской группы в поддержку Виктора Ющенко в 2004 году, введение делопроизводства в Феодосии на украинском языке и другие достижения.

Затем обвиняемый решает напомнить судье, что прежний состав прокуроров вымогал с него взятку, по поводу чего открыто уголовное дело.

– Я хочу напомнить, что с 2014 года я являюсь инвалидом второй группы. Я перенес несколько операций на сердце. В 2003 году мне была проведена 8-часовая полостная операция в институте имени Амосова, – жалуется Ганыш.

Экс-депутат постепенно начинает бледнеть, его выступление то и дело прерывает кашель

Продолжая рассказывать про обострившиеся проблемы со здоровьем, экс-депутат постепенно начинает бледнеть, его выступление то и дело прерывает кашель, а голос начинает дрожать.

– Суд вас вынужден перебить, я вижу, вы себя плохо чувствуете. Я правильно увидел? – уточняет судья Федюк.

– Немножко да, – растерянно отвечает Ганыш.

Суд оглашает технический перерыв на 20 минут. Однако обвиняемому становится еще хуже, и экс-депутат просит судейскую коллегию отложить слушания. Очередное заседание, которое с высокой вероятностью окажется заключительным, назначено на 10 февраля.