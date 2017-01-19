Сломанные железные перекрытия бывших кафе, дыры в асфальте, глубиной в три и более метров, канавы и груды камней на пляже – все, что осталось от набережной в крымском поселке Симеиз. Первый обвал здесь произошел осенью 2015 года. В апреле 2016 подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что из бюджета республики будет выделено 20 миллионов рублей на ликвидацию провала. Однако работы так и не начались. Нынешней зимой состояние набережной ухудшилось. Теперь она стала опасна для жизни.