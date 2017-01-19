«Крымская фантазия» Лаврова

Специально для Крым.Реалии

Кремлевских дипломатов откровенно раздражает, что на третий год аннексии украинского Крыма им приходится оправдываться за проведенный «референдум» и нарушение территориальной целостности Украины. Москве справедливо указывают на Будапештский меморандум, и нормы международного права обязывали Кремль уважать украинский суверенитет.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров озвучил очередную версию аннексии Крыма. Оказывается, Кремль провел «референдум» по вине экс-лидера организации «Правый сектор» Дмитрия Яроша. Он упомянул персону украинского политика в ответе на вопрос о несоблюдении Кремлем Будапештского меморандума.

«Единственное, чего нет в Будапештском протоколе – это обязательства России соглашаться с результатами антиконституционного вооруженного государственного переворота, авторы которого первой своей акцией провозгласили борьбу с русским языком и русскими в Крыму. Я цитировал Дмитрия Яроша, который сказал, что русские в Крыму должны быть изгнаны или уничтожены», – заявил Лавров.

Риторика Лаврова передает подлинные настроения, царящие в российской верхушке. Их можно передать словами – растерянность

По его мнению, Будапештский меморандум не обязывал руководство Российской Федерации соглашаться с якобы геноцидом этнических русских в Украине. Дмитрий Ярош отказался комментировать заявление министра, назвав его «маразмом». Глава российского МИД, мягко говоря, слукавил. Упомянутый меморандум и ряд межгосударственных соглашений обязывали Москву уважать территориальную целостность Украины, включая Крым. Его риторика передает подлинные настроения, царящие в российской верхушке. Их можно передать словами – растерянность.

Серея Лаврова и кремлевское руководство вообще открыто раздражает сам факт того, что почти через три года после аннексии Крыма их «донимают» вопросами о территориальной целостности Украины. Ведь весной 2014 года в Москве были уверены, что цивилизованный мир согласится с результатами российского «референдума» на полуострове. Хотя еще до голосования госсекретарь США Джон Керри предупредил российского коллегу, что Вашингтон и мировое сообщество не согласятся с результатами «волеизъявления».

Стоит напомнить, какие политические установки продвигал Лавров в первые месяцы после «референдума». В апреле 2014 года состоялась известная встреча дипломатов Украины, США, России и ЕС в Женеве. В итоговом заявлении Крым не упоминался вовсе. Все внимание было приковано к востоку Украины, где российские спецслужбы и военные провоцировали массовые беспорядки, захваты административных зданий, организовывая толпы «политических туристов». Общественность готовили к очередному «референдуму».

Кремль продвигал «конституционную реформу», предполагавшую «федерализацию» Украины с последующим ее превращением в рыхлое полугосударственное образование

Кремль в Женеве продвигал «конституционную реформу», предполагавшую «федерализацию» Украины с последующим превращением нашей страны в некое рыхлое полугосударственное образование. Расчет строился на прогнозах о том, что Украину накроет волна новообразованных «народных республик», государство погрязнет в хаосе. Тогда россияне смогут предложить американцам и европейцам «большую сделку»: Крым признается российским, а наша страна делится на сферы влияния Кремля и Запада. Именно такие установки транслировали по российским пропагандистским каналам.

Украинские добровольцы и волонтеры сломали кремлевский сценарий развала страны и легализации аннексии полуострова. Брюссель и Вашингтон заняли четкую позицию: Россия – агрессор и должна нести ответственность. Тогда у президента Владимира Путина и главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова еще был шанс урегулировать территориальный спор за столом переговоров. Вместо этого они совершили очередную стратегическую ошибку, вторгнувшись на восток Украины. Против российской экономики были введены жесткие секторальные санкции. Начался изнурительный «минский процесс», но вопрос Крыма периодически «выстреливал» в информационной повестке. Москве методично давали понять, что Запад не признает итогов крымского «референдума».

Весь 2015-й год Путин и Лавров пытались «обменять» Сирию на Украину, и добиться молчаливого признания аннексии

Если «гибридную войну» на Донбассе развязали для торгов по Крыму, то в сирийскую авантюру Москва влезла, дабы прикрыть террористические «республики» на востоке нашей страны. Весь 2015-й год Путин и Лавров пытались «обменять» Сирию на Украину, и добиться молчаливого признания аннексии. В недрах администрации президента разработали проект «повторного референдума». В июле 2015 года в российских государственных СМИ со ссылкой на «высокопоставленного европейского источника» запустили информацию о якобы готовности ЕС рассмотреть результаты нового «референдума» в Крыму. Судя по контексту, указанный «источник» находился в Москве. Таким образом, Кремль намекал западным элитам на выгодный для себя вариант решения «крымской дилеммы».

На публику министр Лавров отказывался от идеи «повторного референдума», называя ее «лицемерием», но это было расценено как политическое кокетство. И тут произошел неприятный прокол. В интервью «Московскому комсомольцу» Сергей Лавров прямым текстом признался, что именно Москва организовала голосование в марте 2014 года.

«Референдум, наверное, можно было бы дольше готовить и нагнать туда больше наблюдателей. Они спрашивают, почему мы его провели за одну неделю. Мы отвечаем, что была прямая военная угроза: бандиты неслись на поездах с оружием в руках с намерением выкорчевать оттуда русских. Сейчас можно цепляться за какие-то юридические, технические аспекты по поводу произошедшего, хотя результаты референдума трудно отрицать», – сказал он. Его громкое «мы» стало вынужденным признанием известного факта: российские власти силой отторгли часть украинской территории, проведя некий «референдум». Хотя Владимир Путин в известном фильме «Крым. Путь на родину» рассказал, как лично отдавал приказ о захвате полуострова.

Неудачные попытки легализовать аннексию Крыма или, как минимум, смягчить санкции – персональный провал Сергея Лаврова. Время и деньги на исходе. И чем хуже обстоят их дела на мировой арене, тем более нервно он и его подчиненные будут реагировать на тему Крыма, придумывая новые версии событий трехлетней давности. С точки зрения Москвы, в захвате полуострова будут «виновны» украинские власти, Белый дом или блок НАТО, но только не сам Кремль.

Сергей Стельмах, политический обозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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