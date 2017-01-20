Один из лидеров КПРФ Крыма Степан Кискин также убежден, что Трамп признает Крым российским. Коммунист в ноябре прошлого года написал письмо будущему президенту США с приглашением на крымский полуостров.

Более того, он уже разработал маршрут будущего визита Трампа в Крым. По мнению Кискина, новый американский лидер вначале должен отправиться в Севастополь, а потому в Ялту, Симферополь, Керчь.

«Севастополь – город русской славы, посетить обязательно, как пить дать. Дворец этот в Ялте, где происходили все события, где Ялтинская конференция была, Симферополь обязательно проездом, как это Черчилль делал в свое время. Не помешало бы ему посетить и город-герой Керчь, где мост строится, где идет грандиозная стройка. Думаю, программа должна быть грандиозная и такой визит был бы интересен всем», – сказал Кискин в комментарии Крым.Реалии.

Крымский политик жалуется, что ответ от Трампа он пока не получил, и связывает это «саботажем послом США».

Теперь одна из главных интриг дня, что же 45-й президент Америки ответит крымскому коммунисту в своем обращении в честь инаугурации.

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