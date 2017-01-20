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Крым.Реалии в режиме онлайн информируют о том, как проходит церемония вступления в должность 45-го президента США

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15:51

Трамп – самый пожилой президент США, 70 лет при вступлении в должность. Изучите таблицу самых молодых президентов, и президентов в возрасте.

15:48

Началось. Трамп отправляется на церемонию (точнее, серию церемоний), после которых он станет президентом США.

15:46
Депутат горсовета Симферополя от КПРФ Степан Кискин

Депутат горсовета Симферополя от КПРФ Степан Кискин

Один из лидеров КПРФ Крыма Степан Кискин также убежден, что Трамп признает Крым российским. Коммунист в ноябре прошлого года написал письмо будущему президенту США с приглашением на крымский полуостров.

Более того, он уже разработал маршрут будущего визита Трампа в Крым. По мнению Кискина, новый американский лидер вначале должен отправиться в Севастополь, а потому в Ялту, Симферополь, Керчь.

«Севастополь – город русской славы, посетить обязательно, как пить дать. Дворец этот в Ялте, где происходили все события, где Ялтинская конференция была, Симферополь обязательно проездом, как это Черчилль делал в свое время. Не помешало бы ему посетить и город-герой Керчь, где мост строится, где идет грандиозная стройка. Думаю, программа должна быть грандиозная и такой визит был бы интересен всем», – сказал Кискин в комментарии Крым.Реалии.

Крымский политик жалуется, что ответ от Трампа он пока не получил, и связывает это «саботажем послом США».

Теперь одна из главных интриг дня, что же 45-й президент Америки ответит крымскому коммунисту в своем обращении в честь инаугурации.

15:35

Вот и первый твит Дональда Трампа в день, когда он становится президентом США:

«Все начинается сегодня! Увидимся на церемонии присяги. ДВИЖЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ – НАЧИНАЕМ РАБОТУ!»

Слово «движение», которое использует новый президент, – это десятки миллионов сторонников Трампа, приведшие его к победе на выборах.

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