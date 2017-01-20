Проблемы Крыма для Дональда Трампа очень далеки – крымский политик

Крымский политик, экс-народный депутат Украины Андрей Сенченко, полагает, что тема и проблемы Крыма для избранного президента США Дональда Трампа очень далеки. Как сообщил Сенченко корреспонденту Крым.Реалии, чтобы донести информацию о положении полуострова в стены американской администрации, необходимы совместные усилия украинского общества и политиков.

«Для Трампа это (Крым – КР) очень далекая тема. Очень важны усилия украинской власти – понятные и последовательные – и в этом смысле есть опасения, потому что не было последовательности в течение последних лет. Важны системные усилия и украинского общества по всем каналам: через диаспору, по линии, которую проводит Мустафа Джемилев как лидер крымских татар, по всем возможным направлениям, чтобы в нынешней американской администрации сформировалось адекватное представление о происходящем, а не эмоциональное, которое свойственно предвыборной кампании», – сказал Сенченко.

От также добавил, что оценивать вероятности не берется, однако очевидно, что в американскую систему пришел человек «не из политики, с совершенно другим образом мышления».

«Вопрос заключается во взаимодействии американской политической системы и нового, я бы сказал, специфического президента – кто кого пересилит. То ли его поставят в строй, то ли он сломает традиции, в которых действует американская политическая система», – отметил крымский политик.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

В пятницу, 20 января, вступает в должность избранный президент США Дональд Трамп. Принятие присяги и торжественная речь начнется в 12:00 (20:00 по крымскому времени, 19:00 по киевскому времени). 19 января он прибыл в Вашингтон.