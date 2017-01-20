Стали известны подробности обвинительного заключения, врученного крымскому журналисту Семене

В Крыму журналисту Николаю Семене 20 января вручили обвинительное заключение по делу о сепаратизме (статья 280.1 УК России – КР). По версии следствия, крымский журналист «подготовил статью под названием «Блокада – необходимый первый шаг к освобождению Крыма», в которой были обнаружены призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации».

В заключении цитируются места, содержащие, по мнению следствия, сепаратистские высказывания, и подробно описывается, как Николай Семена отослал текст статьи в редакцию по электронной почте. Сам журналист свою вину отрицает. По версии следствия, Семена нарушил законодательство «по мотивам политической вражды в отношении к Российской Федерации».

В качестве доказательств в обвинительном заключении приводятся показания самого Семены и текст его электронного письма в редакцию, которое он удалил сразу после отправления.

Также в документе приводятся показания свидетелей обвинения, в качестве которых выступают оперативные сотрудники ФСБ, которые кроме сведений по существу, также рассказали об «оперативном сопровождении дела» – обысках, информации, полученной из изъятой техники журналиста, в том числе его личную переписку.

Свидетелем обвинения выступает также крымский журналист Сергей Мешковой, который в настоящий момент, по предварительным сведениям, работает в пресс-службе группировки «ЛНР». Журналист утверждает, что «материалы, подготовленные Семеной всегда недостаточно объективно характеризовали общественно-политическую ситуацию, складывающуюся в республике Крым и Семена придерживался четких проукраинских и антиройссийских взглядов».

К материалам дела, судя по обвинительному заключению, приобщены экспертизы, инициированные ФСБ – лингвистическая и автороведческая. Кроме того, к материалам дела приобщена политологическая экспертиза российского эксперта Михаила Саввы, который указывает, что «территория республики Крым является частью Украины и законодательство Российской Федерации не распространяется на ее территорию». Михаил Савва указан в документе в качестве свидетеля защиты. Кроме него защита планирует допросить главного редактора Крым.Реалии Владимира Притулу и эксперта.

Адвокат Семены Эмиль Курбединов отметил, что обвинительное заключение было вручено с нарушением уголовно-процессуального кодекса: документ должен был вручить представитель прокуратуры, тогда как Семене заключение было передано следователем ФСБ Александром Паршутиным в здании управления.

Весной в Крыму прошли массовые обыски, в том числе, у независимых журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с Крым.Реалии. В отношении автора Радіо Свобода Николая Семены возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Российское следствие запретило ему покидать полуостров.

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерация журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, в частности, журналиста Николая Семены, и призвало прекратить давление на него.