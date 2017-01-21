Не прошло и три года с дня непризнанного мировым сообществом «референдума»​ в Крыму, после которого произошла аннексия полуострова Россией. Но уже все чаще в самой Украине от известных политиков начали звучать предложения о том, что на некоторое время нужно оставить крымскую тему, а кто-то пошел дальше и предлагает распрощаться с Крымом в обмен на возврат неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей.

Для тех крымчан, кто верит в возвращение украинских флагов на административные здания в Крыму, это печальная тенденция. Понятно, что Украина – демократическая страна, и каждый политик имеет право озвучить свою точку зрения. Но настораживает, что украинские политики начинают допускать эту мысль.

Складывается впечатление, что создается какой-то культ ненависти к крымчанам

Печально и отношение многих украинцев на материковой части страны к самим крымчанам. Почитаешь комментарии в соцсетях, и становится обидно, когда видишь фразы, наполненные ненавистью к «предателям крымчанам». Сайт «Миротворец» наполняет свою базу все новыми и новыми фамилиями из числа жителей полуострова. Складывается впечатление, что создается какой-то культ ненависти к крымчанам. Мол, если ты их ненавидишь, – ты настоящий патриот Украины!

В таком случае у меня возникает резонный вопрос: а как вы, крымчаноненавистники, будете возвращать Крым? Давайте мыслить объективно и без эмоций. Ведь при таком отношении мирного возврата не получится, даже если Путин прикажет вывести свои войска с полуострова. Вы хотите крови крымчан? Но тогда прольется и кровь украинцев, и кровь крымских татар.

Как быть с десятками тысяч крымчан, работающих в госорганах и принявших присягу России? Формально они – изменники для Украины, но…

Нужно выстраивать политику прощения крымчан, как блудных сыновей

На мой субъективный взгляд, наоборот, нужно выстраивать политику прощения крымчан, как блудных сыновей. Многие из тех, кто шел на непризнанный «референдум», теперь раскаялись в этом. Бог прощает раскаявшихся. Уже сейчас руководство Украины должно дать четкий месседж по своей политике в отношении крымчан, что с ними будет после возврата Крыма Украине. По моему мнению, должна быть полная амнистия всех крымчан. Тогда сами жители полуострова не дадут никаким ополченцам и казакам устроить тут «оборону». А Украине вернется целый Крым без разрушенных городов и инфраструктуры.

Понятное дело, что при формировании новой вертикали ветвей власти в украинском Крыму не будет места «перевертышам». Но и устраивать суд над ними не стоит. Пусть живут, презираемые в обновленном Крыму. А хотят – пусть уезжают, но добровольно, без насилия морального и физического.

Крымские татары когда-то избрали для себя ненасильственный метод борьбы. Возможно, именно это помогло народу сохраниться при всех тяжелейших испытаниях, что выпали на долю крымскотатарского народа. И это помогает крымским татарам жить мирно в Крыму, несмотря на все сложности и неоднозначное отношение к народу.

Вот так мирно и с открытым сердцем нужно Украине и украинцам думать о восстановлении государственной целостности в отношении Крыма. Ненависть и злость порождают и в ответ такие же чувства, а любовь и добро открывают навстречу сердца, даже если это сердца заблудших сыновей на Крымском полуострове.

Зарема Сеитаблаева, крымчанка, блогер (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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