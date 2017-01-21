Гибридный аэропорт

Специально для Крым.Реалии

В Севастополе уже в который раз пытаются решить судьбу аэропорта «Бельбек». Инвесторы то находятся, то теряются, а миражи Нью-Васюков не дают спокойно спать севастопольским властям.

История аэродрома двойного назначения, название которого сегодня часто упоминают с эпитетом «многострадальный», началась еще в 1941 году – здесь базировался истребительный полк. После Второй мировой войны отстроили бетонную взлетно-посадочную полосу (ВПП), и вплоть до середины 80-х «Бельбек» использовался исключительно как военный аэродром.

С появлением «перестройки», «гласности» и президентской дачи в Форосе полоса была значительно увеличена и улучшена, так как аэродром использовался руководителем СССР Михаилом Горбачевым при следовании на отдых в Крым. Эта реконструкция ВПП впоследствии позволила использовать аэродром в гражданских целях.

В независимой Украине аэродром стал именоваться аэродромом двойного назначения. С 6 августа 1993 года полеты гражданских воздушных судов на аэродроме организовало ООО «Авиакомпания Омега», а в дальнейшем – созданное в 1994 году ГКП «Аэропорт Севастополь». Выполнялись рейсовые полеты в Киев и обратно на самолетах Ан-24 два раза в неделю, а также производились чартерные перевозки сменных рыболовецких экипажей севастопольской морской компании «Атлантика» на самолетах Ил-18 и другие чартерные рейсы.

С июля 2002 года были возобновлены гражданские перевозки. В декабре 2002 года аэропорт получил лицензию и на международные авиаперевозки.

Привлекательность аэропорта «Бельбек» состояла в том, что он находится значительно ближе к Южному берегу Крыма, чем ближайший аэропорт в Симферополе

В 2007 году полеты гражданских воздушных судов были временно приостановлены, в связи с отказом Министерства обороны Украины продлить договор о совместном использовании аэродрома. Переговоры продолжались несколько лет, и только весной 2010 года Севастопольская городская администрация заявила о возобновлении функционирования аэропорта. Привлекательность аэропорта «Бельбек» состояла в том, что он находится значительно ближе к Южному берегу Крыма, чем ближайший аэропорт в Симферополе. Кроме того, недалеко от «Бельбека» проходит автотрасса Севастополь-Форос-Ялта-Алушта-Судак. Это имеет большое значение для туристов, направляющихся отдыхать на полуостров.

30 апреля 2010 года авиакомпания «Днеправиа» (связанная с Коломойским) на своем официальном сайте заявила о введении рейсов из Севастополя в Днепропетровск, Киев и Москву. А 30 мая 2010 года состоялось торжественное открытие аэропорта «Бельбек».

Летом того же года стало известно, что компанию, которая владела правами аренды аэропорта, купили структуры, близкие к группе «Приват» Игоря Коломойского. Они стали полноправными хозяевами самого южного аэропорта Украины.

В 2011 году набиравшим обороты аэропортом Коломойского решил заняться другой олигарх – Вадим Новинский. Было сообщено, что принадлежащая ему компания «Смарт-холдинг» (Киев) намерена инвестировать $25 млн в строительство пассажирского терминала в аэропорту «Бельбек». Проект планировалось реализовать в рамках строительства инфраструктуры по проекту Balaklava Green.

Но в 2014 году все мечты и планы пошли прахом. Аннексия полуострова, захват аэродрома российскими войсками в ночь на 28 февраля, героизм полковника Юлия Мамчура и его подчиненных.

С этого момента гражданские и чартерные рейсы из аэропорта «Бельбек» не осуществлялись. В настоящее время на аэродроме базируется 38-й истребительный авиационный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО России. В его составе две эскадрильи с самолетами Су-27СМ, Су-30М2, Су-27П, Су-27УБ.

Нью-Васюки на подсанкционной территории

Всего через три недели после так называемого референдума министр транспорта России Максим Соколов сообщил, что аэропорт «Бельбек» пока будет работать только в интересах чартерной и бизнес-авиации. Но к концу года стало известно, что севастопольский аэропорт не получил лицензию на гражданские полеты. Крым остался с одними «воздушными воротами».

Далее события закрутились, как в плохом вестерне: хороший инвесторы то приходили, то уходили, плохие чиновники то давали разрешение на совместное использование аэродрома, то не давали.

В марте 2015 года подконтрольный Кремлю губернатор Севастополя Сергей Меняйло рассказывал журналистам, что «постановление Правительства о совместном использовании аэропорта «Бельбек» есть. Обращение в Министерство обороны есть. Проект договора есть. Сегодня эти документы находятся на согласовании в четвертом командовании Южного военного округа». В преддверии лета того же года Меняйло сообщил о том, что аэропорт «Бельбек» в Севастополе будет развиваться за счет средств российской целевой программы, Министерства обороны России и инвесторов.

«Развитие аэропорта «Бельбек» включает в себя три составляющих: ремонт взлетно-посадочной полосы, создание инфраструктуры гражданских перевозок и строительство аэровокзального комплекса. Первые две составляющие будут производиться за счет средств министерства обороны и ФЦП. Аэровокзальный комплекс будет строиться за счет инвесторов», - сказал он.

Между тем, лето проходило, а слова оставались только словами, упорно не желая превращаться в дела. К озвучиванию «великих идей» подключились депутаты Госдумы России. «Пассажирский аэропорт «Бельбек» в Севастополе обязательно начнет свою работу в 2015 году», – заявил первый заместитель председателя комитета по транспорту Государственной Думы России, председатель Совета региональной организации партии Справедливая Россия в Севастополе Михаил Брячак. При этом он также заявил о «конкурентной борьбе скрытых сил» вокруг начала работы аэропорта «Бельбек» в Севастополе.

Но и этих заверений оказалось мало, поэтому в дело вступили «высшие силы». 15 сентября 2015 года президент России Владимир Путин поручил правительству России к 1 марта 2016 года представить предложения «по формированию благоприятных условий для приема и обслуживания в аэропортах Крыма воздушных судов, принадлежащих частным владельцам, в том числе гражданам иностранных государств». Севастопольские власти взяли под козырек.

Правительство Севастополя начало поиск инвесторов на 2,9 млрд рублей для развития городского аэропорта «Бельбек». Делегация Севастополя во главе с губернатором Сергеем Меняйло приняла участие в Международном инвестиционном форуме в Сочи, где представила инвестиционный проект развития аэропорта.

Инвесторы, между тем, на подсанкционную территорию не спешили, а 14 октября 2015 года подконтрольный Кремлю министр транспорта Крыма Андрей Безсалов в ходе заседания комитета парламента Крыма по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу вдруг заявил о том, что севастопольский аэродром Бельбек останется военным объектом.

Под новый, 2016-й год, севастопольские СМИ сообщили, что правительство Севастополя планирует завершить реконструкцию аэропорта «Бельбек» до мая 2017 года за 200 млн рублей. Но уже в первых числах 2016 года было объявлено, что реконструкция начнется не ранее 2017 года, а проектно-изыскательскими работами для реконструкции и развития гражданского сектора аэропорта «Бельбек» займется компания «Ленаэропроект» из Санкт-Петербурга.

Коломойский идет в атаку

Прошло еще несколько дней 2016 года и аккурат в православное Рождество стало известно, что Гаагский суд начал рассмотрение иска Коломойского к России по терминалу в аэропорту «Бельбек». В иске Коломойского говорится, что у него был контракт до 2020 года на управление пассажирским терминалом аэропорта «Бельбек» в Севастополе, «национализированным» после аннексии Крыма Россией. Коломойский требовал от России компенсации потерь в виде возможного дохода от терминала. Сообщалось, что речь идет о сумме в 15 млн долларов.

Потенциальные инвесторы призадумались: стоит ли вкладывать деньги в такой ненадежный гешефт? Стоит понимать, что иск Коломойского против России важен не только для него самого. По словам юристов, положительное решение будет важным прецедентом и может дать толчок и другим искам украинских компаний, работавших до аннексии в Крыму.

Поскольку инвесторы не спешили, прибрать лакомый кусок к рукам решили соседи. Летом 2016 года в прессе появились сообщения, что севастопольский аэропорт станет филиалом симферопольского.

Новый год – новые сказки

Между тем, Сергей Меняйло лишился должности и отправился покорять просторы Сибири, а пришедший на его место Дмитрий Овсянников заявил, что приведет крупных инвесторов для реконструкции аэропорта. «Я думаю, что реальных инвесторов из этих 5-6, о которых чиновники сообщали ранее, нет. Это не инвесторы – это всего лишь намерения. Те инвесторы, с которыми я сам готов вести переговоры (некоторых я знаю), они в этот список не входят, но они взяли в управление крупнейшие аэропорты в России. Если говорить об этих инвесторах - через некоторое время информацию по этим переговорам я, конечно же, озвучу», - сказал он.

К концу 2016 года стало окончательно ясно, что в Севастополе не будет собственно аэропорта, по крайней мере, в ближайшей перспективе

С этого момента началась подковерная борьба между Дмитрием Овсянниковым и Сергеем Аксеновым, каждый хотел контролировать аэропорт и выделяемые на него средства. К концу 2016 года стало окончательно ясно, что в Севастополе не будет собственно аэропорта, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Гражданский сектор аэропорта «Бельбек» станет филиалом симферопольского. Об этом стало известно во время обсуждения доклада о ходе реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» с участием заместителя главы Министерства экономического развития России Сергеем Назаровым. По словам Назарова, ввод гражданского сектора аэропорта «Бельбек» в эксплуатацию ожидается до 2019 года. В ФЦП средства на эти цели расписаны на три года – с 2017-го по 2019 год.

И вот, на дворе уже год 2017-й, а перспективы гражданского аэропорта становятся все более расплывчатыми. На вопрос о том, будет ли Бельбек принимать VIP-рейсы или станет полноценным гражданским сектором, врио губернатора Дмитрий Овсянников ответил на днях: «Вопрос о том, будет ли аэропорт «Бельбек» функционировать для приема литерных и VIP-рейсов или получит полноценный гражданский сектор, - будет открыт всегда. После приведения в порядок и модернизации инфраструктуры в рамках ФЦП, прохождения сертификации для приема гражданских VIP-рейсов аэропорт «Бельбек» может быть в любое время сертифицирован и для полноценных массовых пассажирских авиаперевозок».

После 2014 года на полуострове все так: что попадает в Крым, приобретает элементы гибридности – гибридная война, гибридная власть, гибридная медицина, гибридные дороги и даже гибридный аэропорт.

Справка: «Бельбек» находится в семи километрах от центра Севастополя. Аэродром относится к категории класса «В» и является горным. Бетонная взлетно-посадочная полоса была построена в 1988 году для авиационного обслуживания членов правительства СССР. Технические параметры существующей взлетно-посадочной полосы длиной три километра обеспечивают безопасную эксплуатацию воздушных судов типа Boeing-737 и классом ниже. В аэропорту есть два места для стоянки воздушных судов типа А-319, В-737 и три места стоянок для самолетов бизнес-авиации.

Андрей Покровский, крымчанин

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