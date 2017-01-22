В зале Музея театрального, музыкального и киноискусства в Киеве остается все меньше свободных мест. Гости ищут пространство, чтобы хоть стоя послушать режиссера Ахтема Сеитаблаева. Его фильм «Хайтарма» стал первым кинорассказом о трагическом событии в истории крымскотатарского народа ‒ депортации 1944 года. Сейчас Сеитаблаев работает над кинолентой «Ее сердце» ‒ о крымской татарке, которая спасла 88 еврейских детей: сначала от нацистов, затем ‒ от офицеров КГБ, которые пришли выселять крымских татар. Во время творческой встречи в Киеве Ахтем Сеитаблаев рассказал о том, что осталось за кадром, но также является частью истории.

Горькие лекарства

Мы снимали, как людей грузили в вагоны ‒ их было около тысячи ‒ и я заметил пожилую женщину. У нее очень характерная внешность, в руках ‒ Коран. И сколько бы людей не стояло рядом, она всегда оказывается впереди: заходит в один вагон, потом в другой, затем снова я вижу ее в другом, а для монтажа это неправильно. Я подхожу к ней и в шутку говорю: «Бабушка, вы извините, но мы уже вас грузили». А она отвечает: «Знаешь, сынок, я сколько раз надо, столько раз зайду». Я сначала не понял, а потом был следующий перерыв, ко мне подошел ее сын ‒ он тоже уже преклонного возраста ‒ и говорит: «Ты понимаешь, что сейчас происходит? Почему они здесь? Потому что для них это лекарство. Они специально проживают свои детские воспоминания, всю свою боль от клейма, что ты предатель, хотя ты им на самом деле не являешься. Они получают горькие, но лекарства». Тогда я сказал этой бабушке: «Заходите в поезд сколько хотите, я с монтажом разберусь сам». И разобрался.

Личная ответственность

Когда много людей на площадке, ты замечаешь, что есть человек, который лучше других что-то делает ‒ так уверенно и с такой отдачей, что другие начинают вокруг него собираться. Я заметил одного такого статного мужчину. Уже после съемок я к нему подхожу и говорю: «Я просто хочу поблагодарить вас за то, что вы так просто, без слов, взяли на себя инициативу». Он меня отводит в сторону и говорит: «Это я тебе хочу сказать «спасибо». Я говорю удивленно: «За что?» Он отвечает: «Амет (главный герой фильма «Хайтарма» ‒ авт.) ‒ мой брат двоюродный». Он ни словом за время съемок не обмолвился, он просто чувствовал личную ответственность, чтобы нам было максимально комфортно рассказать эту историю следующим поколениям.

«Оружие в теории и на практике ‒ разные вещи»

Во время одного перерыва ко мне подходит группа крымских татар. Среди них получается такой крепкий дедушка и говорит, что я неправильно все это делаю, и, вообще, я их оскорбляю. Я спрашиваю: «Чем? Объясните, я пойму, попробую что-то исправить». Он говорит: «Не может такого быть, чтобы наши дедушки и бабушки так просто этого подонка выслушивали, они что-то делали». Я говорю: «Да здесь, как и тогда, в основном женщины и дети в противовес людям с оружием. Что они могли сделать?». «Нет, мы с тобой не согласны», ‒ отвечает он. Тогда я попросил своего друга Дмитрия выстрелить несколько раз холостыми патронами в воздух перед началом следующего дубля. Это была ночь, большая площадь в Бахчисарае, эхо было нормальное. И вот: «Камера, мотор!», ‒ Дима стреляет несколько раз поверх голов, и наступает тишина. Я останавливаю съемку, подхожу к этому человеку и спрашиваю: «Почему вы не делаете того, что хотели сделать?». Он ответил: «Понятно». В теории и на практике ‒ это очень разные вещи.

«Ее сердце»

Сайде Арифова спасла 88 еврейских детей дважды. В первый раз ‒ от немцев ‒ когда заверила, что эти дети ‒ крымские татары. Во второй раз ‒ от офицеров КГБ

История, когда кто-то кого-то спасал ‒ не уникальна. Но Сайде Арифова спасла 88 еврейских детей дважды. В первый раз ‒ от немцев ‒ когда заверила, что эти дети ‒ крымские татары. Во второй раз ‒ от офицеров КГБ, когда те пришли депортировать крымских татар. Она показала их настоящие свидетельства о рождении, где было указано, что они евреи. И их оставили, а ее ‒ депортировали.

За многие годы она поставила себе целью найти хотя бы одного из этих детей. И вот когда ее спросили: «Зачем вам это нужно?», ‒ она сказала: «Просто хочу узнать, все ли у них в порядке. Ну и чебуреков им нажарить». Сайде ушла из жизни, так и не найдя никого из тех детей.

Неслучайная роль

По сценарию, в фильме есть роль пожилого Ицхака, который решил рассказать, как его когда-то спасла девушка. Мы отобрали десять человек на эту роль, но больше всех понравился господин Ацман. Ему 86 лет, он родился в Украине, прошел Голодомор, а затем вместе с семьей бежал из Сибири в Польшу. В Польше был Холокост, они бежали из концлагеря и подошли к Италии. А в 1949-м попали в Израиль, где он воевал за независимость. Сегодня он почетный гражданин города Тель-Авив, основатель театра «Идиш», член международного совета, который разыскивает людей, во время Холокоста спасавших евреев. И я понял, что мне не нужно ему ничего объяснять.

«Мы должны хотя бы не обмануть их ожиданий»

Я слышу, что бригада людей, работающих со светом, переговаривается между собой на крымскотатарском. Они почувствовали ответственность, ведь на съемочной площадке были депортированные

Для меня наша съемочная группа ‒ это модель идеального общества. Там было четверо крымских татар, а все остальные ‒ украинцы, евреи, греки, армяне. И тут я слышу, что бригада людей, работающих со светом, переговаривается между собой на крымскотатарском. Их никто не заставлял, их никто не просил. Они почувствовали большую ответственность, ведь на съемочной площадке были депортированные ‒ сейчас это пожилые люди. Они съезжались со всего Крыма и приносили с собой все, что у них осталось с тех времен: у кого-то ‒ платок, у кого-то ‒ швейная машинка, которая сохранилась еще там, в депортации, потому что мама и бабушка шили одежду, благодаря чему им удалось выжить. Мы должны хотя бы не обмануть их ожиданий. Эти съемки еще раз показали, что не имеет значения, какой ты национальности, важно то, какой ты человек. Когда моя команда так относится к своей работе, я понимаю, что с ними можно делать все.