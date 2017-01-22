Участвовавший в операции в Сирии российский корабль зашел в бухту Севастополя – СМИ

Большой десантный корабль Балтийского флота России «Королев» зашел в бухту аннексированного Севастополя в рамках проведения операции по сокращению российского военного контингента в Сирии. Об этом сообщает «РИА Новости Крым».

Как отметили в издании, кораблю предстоит разгрузка и послепоходовый ремонт, сообщил источник в силовых структурах региона.

6 января 2017 года стало известно, что Министерство обороны России приступило к сокращению группировки войск в Сирии в соответствии с решением российского президента Владимира Путина, первой зону конфликта должна была покинуть авианосная группа ВМФ во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов».