Кремлевский барин и ялтинские холопы

Специально для Крым.Реалии

На минувших выходных в Большой Ялте прошли сразу два митинга под общим лозунгом «в поддержку политики Путина». Их объединяет один организатор – местный общественник Сергей Сардыко – и критика политики крымских властей. Облик Путина был использован лишь для получения разрешения на проведение собраний и одновременно для устрашения местной власти: дескать, вот пожалуемся Путину, он придет – порядок наведет.

Митинг в Ялте состоялся 21 января и собрал не более 50 человек, которых охраняло человек пять полиции. Собственно, фамилия главного виновника сборища – российского президента, ради поддержки которого и собрались немногочисленные ялтинцы, звучала далеко не так часто, как главы подконтрольной Кремлю администрации Ялты Андрея Ростенко. К нему у горожан накопилось очень много претензий.

Говорили на митинге много – о том, что уничтожаются парки, застраивается высотками исторический центр, из-за чего Ялта теряет свой уникальный образ. О том, что мелкий и средний бизнес находится уже за гранью выживания. Критиковали странные взносы на капремонт и аферы с переселением ялтинцев из аварийного жилья, обвиняя местные власти в нежелании решать проблемы города. Досталось и прокремлевскому главе Крыма Сергею Аксенову, который, по мнению горожан, всячески покрывает ялтинского градоначальника Андрея Ростенко.

В итоговую резолюцию внесли требование об отставке Ростенко «за неудовлетворительную работу». Подписанный немногочисленными участниками акции документ пообещали отправить в Москву.

Теперь посетить могилы умерших родственников те, кто прожили в Гурзуфе всю жизнь, могут только по спецпропускам

Митинг в Гурзуфе проходил 22 января и собрал уже гораздо больше людей (около 400 человек), что вполне понятно – жителям курортного поселка стало невмоготу от политики МДЦ «Артек», из-за которой они остались не только без работы, но и без жилья. Дело в том, что российское руководство лагеря отобрало у гурзуфцев, проживавших на территории «Артека», не только их дома, но и часть дороги и даже кладбище. Так, что теперь посетить могилы умерших родственников те, кто прожили в поселке всю жизнь, могут только по спецпропускам. К тому же местных жителей заменили в лагере на «понаехавших» сотрудников из России, оставив жителей маленького поселка без средств к существованию.

Кроме того, строительство новых корпусов на территории МДЦ закрыло для горожан фактически единственный доступный пляж в поселке – Гуровские камни. В результате масштабных строек на территории «Артека» уже уничтожены природные и архитектурные памятники.

«За это время в лагере «Кипарисный» был уничтожен важнейший исторический объект – дача №2, построенная академиком архитектуры Бекетовым… Строительство лагеря «Солнечный» собираются проводить даже на месте мусульманского кладбища – там велась топографическая съемка. Для мусульман это место священное, ведь там похоронен святой. В советское время там были попытки застроить эту территорию, но они не удались, потому что мусульмане не позволили Советскому Союзу это сделать», – говорит один из участников митинга.

Волнует жителей поселка и будущая реконструкция Большой Ялты на основании нового генплана, который лишит Гурзуф былой привлекательности и уничтожит его как курорт.

В итоге более 300 человек подписали обращение к Путину, попросив у главы российского государства статуса исторического поселения для центральной части поселка.

Отличительной чертой обоих митингов было незначительное количество полиции и отсутствие представителей нынешней ялтинской власти, что вызвало праведный гнев митингующих.

«Власть больна глухотой и насморком. Она нас не слышит и чихает на нас», – резюмировал сопредседатель общественного движения «Крым-наш» Игорь Барышников.

Не понимают ялтинцы, что вместо СССР, о котором они так сожалеют, к ним пришла совсем иная система – модерновый феодализм

И невдомек народу, что не зачем знати к черни спускаться и речи ее слушать. Не понимают ялтинцы, что вместо СССР, о котором они так сожалеют, к ним пришла совсем иная система – модерновый феодализм, сохранивший черты своего прародителя под вывеской «демократии по-российски». В этой системе модернизированных феодальных отношений на откуп местному «царьку» отдаются регионы. Взамен же «царь всея Руси» требует беспрекословного повиновения и, по возможности, «дани» – например, заповедными землями, которые в Крыму передали под контроль управделами президента России.

Местный «царек» действует по той же схеме, передавая уже районы под управление мелких «князьков», от которых требуется лояльность к власти, безоговорочное выполнение приказов (например, относительно дерибана крымской земли или собственности) и выплата все той же «дани».

Взамен «князьки» получают полную свободу действий на местах и власть над холопами. Что остается в такой ситуации холопам? Только челобитные «царю» писать, в который раз признаваясь в своей любви и поддержке всех его деяний и надеясь, что он их услышит. Но, увы, никто их не услышит.

Сколько бы не прикрывались жители ЮБК своей любовью к Путину и России, они уже выполнили работу массовки, а потому стали отработанным материалом

И сколько бы не прикрывались жители ЮБК своей любовью к Путину и России, сколько бы не вспоминали о том, как ходили на непризнанный «референдум» в марте 2014 года, размахивая триколорами и радуясь возврату в «родную гавань», они уже выполнили работу массовки, а потому стали отработанным материалом. И никому до них дела нет.

А значит, местные власти могут и дальше проводить любую политику – уничтожать реликтовые деревья, застраивать заповедники или возводить небоскребы в приморских парках и даже на кладбищах, лишать местных жителей работы и жилья – Кремлю до этого дела нет. Москву интересует только лояльность, которую она обеспечивает с помощью системы «кормления» и «опричников» (силовиков), а также то, что приносит прибыль («дань»).

О социальной справедливости, о которой так мечтали ялтинцы в 2014 году, теперь можно повспоминать только в кафе с «совковой» атрибутикой, не забывая при этом, что у стен заведений советского общепита были очень длинные уши.

Евгения Горюнова, политолог

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