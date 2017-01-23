Всемирно известный музей-заповедник «Херсонес Таврический» вновь оказался в центре скандала. Крымская епархия Украинской православной церкви Московского Патриархата (УПЦ МП) направила документы на передачу ей в пользование значительной части музейного комплекса. Этот шаг восприняла в штыки администрация «Херсонеса», которая опасается, что если заповедник попадет в руки церкви, это нанесет ему непоправимый вред.

Севастопольское благочиние УПЦ Московского Патриархата уже не в первый раз пытается заполучить в собственность объекты «Херсонеса Таврического». По информации благочинного Севастопольского округа протоиерея Сергея Халюты, впервые соответствующие документы в Росимущество церковь подала еще в ноябре 2016 года. Тогда это событие прошло незаметно и не получило огласки в СМИ.

Как сообщает «Независимое телевидение Севастополя», в конце 2016 года российские власти отказали церкви в рассмотрении их заявке, ссылаясь на то что те предоставили неполный пакет документов.

Такое решение не отбило охоту у Севастопольское благочиния, и 21 января Сергей Халюта заявил, что он будет повторно подавать заявку на получение в пользование объектов музея-заповедника.

«Мы подготавливаем документы для того, чтобы исполнить закон 327, который от 11 ноября 2010 года: «О передаче церковной собственности, которая находится в государственной или муниципальной собственности», – сообщил местным журналистам протоиерей Сергий.

В пресс-службе «Херсонеса Таврического» корреспонденту Крым.Реалии сообщили, что УПЦ претендует на получение почти всех объектов музея заповедника, включая экспозиционные залы, фондохранилище и реставравционные мастерские.

По закону божьему

«Херсонес Таврический» – это музей-заповедник, созданный на месте полиса, основанного древними греками в V веке до нашей эры и просуществовавшего два тысячелетия. Этот город имеет богатейшую историю, и благодаря труду археологов здесь удалось частично восстановить немало архитектурных объектов, среди которых центральная площадь, театр, колонны, оборонительная башня и другие.

Для православной церкви Херсонес имеет большое символическое значение, поскольку здесь принял христианство князя Владимир, что дало начало крещению Киевской Руси. В 1852 году на территории херсонесского городища открыли мужской монастырь Святого Владимира, а в конце XIX века тут появился Свято-Владимирский собор. С тех пор на месте Херсонеса соседствуют религиозные служители и ученые, ведущие тут раскопки.

Интересно, что в настоящий момент Севастопольского благочиние УПЦ настаивает на передаче им в собственность 24 объектов заповедника, ссылаясь на то, что когда-то они принадлежали мужскому монастырю.

Севастопольский протоиерей Сергий настаивает на том, чтобы на территории Херсонеса должен быть возведен новый музейный комплекс, в котором будут храниться экспонаты. По его словам, сейчас все ценности находятся помещениях бывшего монастыря, что, как говорит священнослужитель, является «святотатством».

«Поэтому нужно спокойно, без конфликтов постепенно идти к пониманию того, что богу нужно вернуть богово, а Кесарю вернуть кесарево. Мы обязаны исполнять закон. Наше обращение, может быть, поможет сегодня и Министерству культуры Российской Федерации, и дирекции заповедника начать процесс подлинного развития Национального заповедника», – заявил Сергей Халюта.

Конец для музея

Нынешняя администрация «Херсонеса Таврического» выступает против того, чтобы передавать большую часть заповедника в пользование церкви. Директор учреждения Светлана Мельникова утверждает, что, если власти примут решение в пользу севастопольского благочиния, то вся административная, хозяйственная и культурная деятельность музея-заповедника станет невозможной.

Позиция очень четкая: подобное решение нанесет большой вред Херсонесскому музею-заповеднику

«Министерство культуры не могло не отреагировать на подобный документ. Позиция очень четкая и определенная: подобное решение нанесет большой вред Херсонесскому музею-заповеднику и не позволит ему дальнейшего развития. Надо понимать, что в тех зданиях, на которые претендует Симферопольская епархия, находятся экспозиционные площади музея, фонды хранилища, реставрационные мастерские», – заявила Светлана Мельникова в эфире НТС.

По ее словам, церковь пытается представить все так, что объекты музея-заповедника принадлежат им в соответствии с российским законодательством. Но, как говорит Мельникова, по закону, претендовать на ту или иную государственную собственность – это право религиозной организации, но это не значит, что их заявка должна быть обязательно удовлетворена.

Такие действия сделают невозможным дальнейшее развитие музея-заповедника

«Формально передача реальна. Действующим законодательством такая возможность предусмотрена. Это не обязанность, а право церкви – подавать такую заявку или нет. Но это будет достаточно длительный процесс. По закону, после подачи заявки есть период до шести лет проведения этой процедуры. Для музея это затруднительно. Позиция музея и Министерства культуры такова, что такие действия сделают невозможным дальнейшее развитие музея-заповедника», – отметила директриса «Херсонеса Таврического» в комментарии РИА Крым.

Возвращение «поп-менеджера»

Попытки УПЦ получить в собственность большую часть «Херсонеса» – это не первый конфликт между церковью и сотрудниками музея-заповедника за последние три года. Противостояние между ними достигло предела в июле 2015 года, когда тогдашний российский губернатор Севастополя Сергей Меняйло назначил директором «Херсонеса Таврического» благочинного Севастопольского округа УПЦ Сергея Халюту. Того самого, который сейчас настаивает на передаче объектов музея церкви.

Тогда трудовой коллектив «Херсонеса» устроил протесты против назначения Халюты, который, по их мнению, совершенно не компетентен в музейном деле и исторической науке. После этого в Севастополе проитеирея Сергия в шутку стали называть «поп-менеджер».

Информация о конфликте дошла до Москвы, и Министерство культуры России приняло решение отправить Халюту в отставку через неделю после назначения.

Спор за «Херсонес Таврический» ведется не только между УПЦ и светской администрацией музея, но и на более высоком уровне – между Украиной и Россией. С 2013 года «Херсонес» находится в списке объектов всемирного культурного наследия, однако после аннексии Крымского полуострова в 2014 году международные наблюдатели от ЮНЕСКО лишены возможности проводить там свой мониторинг, так как не признают российский статус Севастополя.

Власти России внесли «Херсонес» в список особо ценных объектов культурного наследия федерального значения и заявляют, что намерены там проводить комплексную реставрацию. Официальный Киев, в свою очередь, заявляет, что, в соответствии с международным правом, музей-заповедник принадлежит Украине. Министерство культуры и украинский МИД неоднократно протестовали против проведения на территории «Херсонеса» реставрационных работ, которые с ними не согласованы.

Украинские власти пока никак не комментировали нынешние попытки УПЦ Московского патриархата получить в собственность большую часть музея-заповедника. Редакция Крым.Реалии направила в пресс-службу Минкульта Украины информационный запрос и ожидает ответа.