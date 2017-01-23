Свиная чума в Славянске

Вспышку африканской чумы свиней зафиксировали в Славянске. После гибели одного поросенка местный животновод обратился к ветеринарам, и те обнаружили след опасного вируса. Сегодня вокруг опасного животноводческого хозяйства – карантин. К нему на расстояние в три километра санитарные врачи и военные не подпускают никого.

Карантин и закрытая трехкилометровая зона на Славкурорте – окраине Славянска. Здесь обнаружили очаг африканской чумы свиней. Дорогу перекрыли военные, за блокпостом – санитарный пост. Пропускают только местных жителей, и то – только после специальной обработки автомобиля и обуви.

«Обработали, я думаю, ничего страшного в этом нет. Сейчас вещи есть более страшные. А это такое – болезнь есть болезнь. У людей, у животных. Мне колеса обработали, посмотрели, не везу ли я корма. Говорят, вспышка африканской чумы», – рассказывает житель Славкурорта Владимир.

Кроме военных и ветеринаров в работу включились полицейские. Со вчерашнего дня провоз живых свиней и больших партий мяса без полного пакета документов и экспертиз запрещен.

Мясо можно будет провозить через блокпосты только с соответствующими документами

«Мясо можно будет провозить через блокпосты только с соответствующими документами. Есть перечень документов, выданных санитарно-ветеринарной службой. Если эти документы в полном объеме присутствуют, то, естественно, будет продукция пропущена. Если документов не будет, то будут вызываться на место санитарные службы, и они будут контролировать данную работу», – рассказывает начальник сектора превентивной деятельности Славянского отдела полиции Роман Курский.

Основная версия – скармливание отходов с вирусом

На сегодня в Славянске уже уничтожили 6 свиней. Ветеринары говорят, что закапывать такие туши в землю нельзя, а из-за отсутствия специальных крематориев их пришлось сжигать просто на пустыре. Откуда взялся вирус свиной чумы, еще предстоит выяснить, но первые предварительные данные уже есть.

Основная версия – это скармливание домашнему поголовью пищевых отходов

«Источники вируса – самые разнообразные, – говорит начальник отдела главного управления госслужбы по безопасности продуктов и защите потребителей в Донецкой области Владимир Кирилюк. – От дикой фауны и, в массовом порядке, до того, что происходит в Украине. Это человеческий фактор. В данном случае основная версия – это скармливание домашнему поголовью пищевых отходов. Пищевых отходов человека, в которых и находился этот вирус».

«Проверяются другие версии, производится расследование. К нему привлечены не только органы ветеринарной медицины, но и органы правоохранительные. Окончательные результаты, я думаю, в течение первых семи суток от начала обследования очага, у нас уже будут. Но, невзирая на все эти сроки, служба не останавливается и производит ликвидационные мероприятия», – добавляет он.

Тем временем, власти успокаивают животноводов: никто забирать и уничтожать свиней просто так не будет, но вот вакцинировать животных придется.

Если свиньи здоровы, то они будут вакцинированы и доживут свою жизнь нормально

«В трехкилометровой зоне сейчас происходит учет поголовья свиней для того, чтобы проводить вакцинацию. Мне сразу начали поступать тревожные звонки. Люди спрашивали, что теперь будет с нашими свиньями. А ничего не будет. Если свиньи здоровы, то они будут вакцинированы и доживут свою жизнь нормально», – уверяет заместитель Славянского городского головы Юрий Подлесный.

За последние четыре года в Украине зафиксировано более 150 очагов вируса африканской чумы свиней. Для человека эта болезнь неопасна, но фермерам угрожает большими финансовыми потерями. В Славянске карантин продлится от 40 до 60 дней. В это время категорически запрещено продавать корма, мясо и самих животных без документов от ветеринарной инспекции. За нарушение режима карантина предусмотрена административная ответственность.