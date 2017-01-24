Крымскому журналисту, автору Крым.Реалии Николаю Семене, обвиняемому российской ФСБ по статье 280.1 Уголовного кодекса России (сепаратизм), вручили обвинительное заключение. В документе, который цитируют обвиняемый и его защита, Семена представлен как антироссийский деятель. А подтверждает это его бывший коллега, крымский журналист и партийный деятель Сергей Мешковой. Ранее они вместе работали в одной редакции, а теперь последний выступает в деле свидетелем обвинения.

Досудебное расследование уголовного дела в отношении Николая Семены продолжалось девять месяцев. За это время группа следователей получила результаты лингвистической и автороведческой экспертиз, а также показания свидетелей. Обвинительное заключение журналисту 20 января вручил следователь крымского управления российской ФСБ Александр Паршутин. Однако Николай Семена и его защита считают эти обвинения необоснованными и намерены опровергать их в суде.

«Следствие ломилось в открытую дверь»

О намерении оспорить лингвистическую экспертизу, представленную в обвинительном акте российской ФСБ, Крым.Реалии заявил адвокат Николая Семены Эмиль Курбединов.

«Эта экспретиза совершенно необъективна и не соответствует действительности. Согласно ей, Николай Семена представлен как ненавистник, который посягает на территориальную целостность России. Мы однозначно будем оспаривать эту экспертизу», – говорит он.

Защита журналиста также представит в суде альтернативную лингистическую экспретизу, которую провел по ее заказу доктор политических наук, профессор Кубанского государственного университета Михаил Савва. Он ссылается на международное законодательство, которое не признает границ России в тех пределах, о которых сейчас заявляют российские власти – то есть включительно с Крымом. На этом основании эксперт делает вывод: раз нет установленных границ, значит нет и состава преступления в действиях Николая Семены.

Не согласен с обвинениями и сам обвиняемый журналист. По его мнению, 90% работы, проделанной следователями ФСБ в рамках расследования этого уголовного дела, были направлены на доказывание того, что и так им никогда не опровергалось. «Следствие, что называется, ломилось в открытую дверь. Потому что на первом же допросе в апреле я признал, что я – автор этой статьи со всеми вытекающими последствиями. Поэтому потратить столько времени и сил, в том числе провести дорогостоящую автороведческую экспертизу в Брянске, было лишним», – отметил Семена.

У меня нет ни антироссийских настроений, ни антироссийских материалов

Кроме того, одно из обвинений следствия вообще не соответствует действительности, утверждает журналист: «В обвинительном заключении говорится, что я выступал с антироссийских позиций. Это не правда, и мы будем это доказывать в суде. У меня совершенно нет ни антироссийских настроений, ни антироссийских материалов. Я нигде не высказывал никаких враждебных мысле в сторону российского народа, нигде не отрицал право на существование Российской Федерации».

Данное обвинение базируется, в том числе, на показаниях свидетеля обвинения Сергея Мешкового – крымского журналиста, бывшего коллеги Николая Семены.

Свидетель ФСБ: «крепкий профессионал» из «ЛНР»

По информации Крым.Реалии, 38-летний Сергей Мешковой является уроженцем Иркутской области (Россия, бывший Советский союз), но после переезда его семьи в Крым проживает на полуострове. Здесь он известен как журналист и партийный деятель. В 2000 году Мешковой вступил в оппозиционную тогда к украинской власти Социалистическую партию Украины и много лет вел политическую работу в рядах ее крымской организации. Также работал в пресс-службе крымского правительства и руководил подконтрольной ему «Крымской газетой».

После прихода СПУ к власти в результате «оранжевой революции» Сергей Мешковой возглавлял сначала лояльную к партии местную газету, а затем – партийные издания и входил в руководящий состав крымской организации СПУ. На выборах 2006 года Мешковой баллотировался в депутаты крымского парламента по партийному списку, но избран не был. Безуспешными оказались и две его попытки получить мандат народного депутата Украины (сначала в 2006-м, а затем в 2012 году).

Да, он был редактором крымских «Вестей». После аннексии Крыма он оставался нашим собкором

В 2011 году Мешковой стал сотрудничать с командой крымских регионалов. В частности, принимал активное участие в возобновлении работы издания «Крымской газеты» под контролем местной организации Партии регионов и группы чиновников правительства Анатолия Могилева. Мешковой два года занимал руководящие посты в этом издании, а летом 2013 года его пригласили руководить крымской редакцией газеты «Вести».

Бывший глава этого издания Игорь Гужва характеризует Мешкового положительно. «Да, он был редактором крымских «Вестей». После аннексии Крыма, когда мы закрыли филиал там, он оставался нашим собкором, писал для нас. Мы с ним встречались, когда он приезжал в Киев, общались по производственной сфере. Я могу сказать, что это крепкий профессионал, он хорошо поставил крымскую редакцию. Что с ним происходило уже после того, как я ушел из «Вестей», я не знаю. Я с ним с тех пор контактов не поддерживал», – заявил он в комментарии Крым.Реалии.

С конца 2014 года Сергей Мешковой сотрудничает с «ДНР» и «ЛНР»

Гужва признался, что для него известие о том, что Сергей Мешковой выступает свидетелем от ФСБ в деле Николая Семены, стало неожиданностью, поскольку он «никогда не знал о его связях со спецслужбами».

С конца 2014 года Сергей Мешковой сотрудничает с «ДНР» и «ЛНР», организовывая работу информационных ресурсов, подконтрольных пророссийским боевиками. В частности, в «ЛНР» он является главредом «Луганского информационного центра» – рупора боевиков.

Мы попытались связаться с Сергеем Мешковым, чтобы предоставить ему право на ответ. Но его телефоны оказались недоступными.

«Мы с Сергеем Мешковым были коллегами»

Следует отметить, что Сергей Мешковой и Николая Семена давно знакомы, ранее работали вместе в редакции «Крымской газеты». Однако после российской аннексии полуострова их общение прекратилось.

После аннексии Крыма он (Сергей Мешковой – КР) одним из первых изъявил желание вступить в Союз журналистов России

«Мы с Сергеем Мешковым знакомы, были коллегами. Но сразу же после аннексии Крыма он одним из первых изъявил желание вступить в Союз журналистов России. Я его с марта 2014 года его не видел, мы не общались. А то, что он заявляет как свидетель, не выдерживает никакой критики. Поскольку он утверждает, что все мои материалы были необъективны, проукраинские и антироссийские. Мы с ним жили в одной стране – Украине, были в одном Союзе журналистов – украинском, в одной газете – украинской, и какими же должны были быть мои материалы, если не проукраинскими, спрашивается? Разве это какое-то преступление? С другой стороны, любой проукраинский материал не является антироссийским», – говорит Николай Семена.

По его словам, в обвинительном заключении ФСБ присутствуют свидетельства многих крымских журналистов, в том числе и провластных. Однако только Сергей Мешковой высказывает обвинения в его адрес.

Следователи будут раскручивать его на всю катушку. Но нам будет легко в суде опровергнуть его слова

«Ни один допрошенный журналист ни одного предосудительного слова в мой адрес не сказал. У одного Мешкового есть пассаж на две строки. Его следователи использовали и будут его раскручивать на всю катушку. Но я не думаю, что это принесет им пользу, потому что нам будет легко в суде опровергнуть его слова», – отметил журналист.

Сейчас адвокаты Семены изучают обвинительное заключение и выстраивают стратегию защиты. Когда начнется судебное рассмотрение дела, пока не известно.