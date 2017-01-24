Заместитель председателя Госдумы, депутат от "Единой России" Петр Толстой поддержал передачу Исаакиевского собора в Петербурге в пользование Русской православной церкви, подвергнув резкой критике тех, кто выступает против этой передачи. При этом он употребил исторический термин "черта оседлости", под которым подразумевается ограничение проживания евреев во времена Российской империи, начиная с 1791 года. ​

"Хочу от себя лично добавить, что наблюдая за протестами вокруг передачи Исаакия, не могу не заметить удивительный парадокс: люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив там… из-за черты оседлости с наганом в семнадцатом году, сегодня их внуки и правнуки, работая в разных других очень уважаемых местах – на радиостанциях, в законодательных собраниях, – продолжают дело своих дедушек и прадедушек", – сказал вице-спикер Госдумы России Петр Толстой.

Какие реакции последовали за словами Толстого

Представитель Федерации еврейских общин России Борух Горин слова Толстого назвал "открытым антисемитизмом".

слова Толстого назвал "открытым антисемитизмом". Депутат заксобрания Санк-Петербурга Борис Вишневский заявил о готовности жаловаться на Толстого в Следственный комитет или в прокуратуру, поскольку посчитал его высказывание "разжиганием межнациональной розни". "В нормальной стране антисемитизм в тяжелой форме лечится правоохранительными органами. И уж точно – немедленным и позорным увольнением с должности", – сказал Вишневский.

заявил о готовности жаловаться на Толстого в Следственный комитет или в прокуратуру, поскольку посчитал его высказывание "разжиганием межнациональной розни". "В нормальной стране антисемитизм в тяжелой форме лечится правоохранительными органами. И уж точно – немедленным и позорным увольнением с должности", – сказал Вишневский. Депутат Госдумы от КПРФ, член комиссии по этике Александр Кравец заявил, что ему "очень жаль, что потомок великого Толстого, которого Церковь отлучила, предала анафеме, говорит такое".

заявил, что ему "очень жаль, что потомок великого Толстого, которого Церковь отлучила, предала анафеме, говорит такое". Спикер Госдумы России Вячеслав Володин считает, что в словах Толстого "каждый увидел свой потаенный смысл", что "недопустимо". Термин – черта оседлости "применялся к каторжанам, потом каторжане стали занимать руководящие должности во время революции. А если [Петр Толстой] имел в виду вот это? Его кто-то спросил?" – задался вопросом Володин.

Как объяснил свои слова сам Толстой

Толстой был удивлен реакцией. "Только люди с больным воображением и не знающие истории своей страны могут усмотреть в моих словах "признаки антисемитизма". Это было, напротив, предостережение от повторения событий, случившихся 100 лет назад, после которых были разгромлены тысячи храмов, а сотни тысяч людей были сосланы и расстреляны", – написал он в своем фейсбуке.

Позднее Петр Толстой обвинил в антисемитизме СМИ: "Мне кажется, что как раз эти заголовки, которые вышли на "Эхе Москвы" и в "Независимой газете" – это как раз и есть антисемитизм".

Отвечая на прямой вопрос, имел ли он в виду какую-то конкретную национальность, он сказал, что, конечно, нет.

"Слушайте, а если бы я сказал "комиссары в пыльных шлемах", то обиделись бы те, кто носит шлемы, а если бы я сказал, что "в кожанках", то обиделись бы все, кто носит кожаные куртки. Ну что это за дурь?" – заявил Толстой.