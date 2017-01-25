Бахчисарайская зима

Снег в древнем Бахчисарае в эти январские дни долго не лежит: под утро выпал, а уже ближе к обеду солнце или дождь оставляют от него только лужи на асфальте. Жители райцентра рассказывают, что за неполных два зимних месяца их город накрывало снегом «с нуля» пять или шесть раз.

На окраине же, особенно на северных горных склонах у пригородного села Староселье (до 1945 года – Салачик), белоснежный покров сохраняется несколько дней, а то и недель. Он придает предгорному селу, живописной долине Марьям-Дере, мысу Бурунчак и всему здешнему ландшафту неповторимый шарм.

Больше всего выпавшему снегу, конечно же, радуются местные дети. Они успевают сделать несколько лихих спусков на санках аж до середины села. Дальше меняют «диспозицию», поскольку полозьями снег протирается на накатанном месте до самых «дыр».

Сама длинная и главная улица села – улица Басенко – фактически вклинивается в черту Бахчисарая.

Большинство старых и новых построек Староселья (Салачика) «прописались» именно на ней или неподалеку.

То и дело на глаза попадаються расклеянные на придорожных столбах и заборах объявления о розыске похищенного крымскотатарского активиста Эрвина Ибрагимова – как наглядное напоминание о суровых реалиях края.

Историческое, археологическое и культурное достояние не только Салачика, но и всего Крыма – комплекс Девлет-Сарай. В этом месте полторы тысячи лет назад находилась первая столица Крымского ханства. Именно тогда второй хан Крыма Менгли Гирай, сын первого хана Хаджи Девлет Гирая, приказал возвести под скалистым мысом Бурунчак дворцовый комплекс.

Девлет-Сарай должен был состоять из ханского дворца, Зынджырлы медресе, дворца правосудия, соборной мечети, мавзолея и бани. Существует легенда, согласно которой что хан Менгли Гирай лично принимал участие в постройке Зынджырлы медресе. По окончании строительства медресе в качестве замка Менгли Гирай закрепил на входе в цепь. С тех пор Зынджырлы медресе иногда называется Медресе с цепью.

До сегодняшнего дня в Салачике сохранилась Зынджырлы медресе, а также мавзолей первых крымских ханов.

В 2007 году правительство Турции выделило деньги, и турецкие мастера начали реставрацию и восстановление первозданного облика древнего крымского города Девлет-Сарая.

В 2011 году на территории комплекса открыт частный музей «Ларишес».

Последние годы судьба Девлет-Сарая, судя по всему, особенно не беспокоит местные власти – дальнейшие археологические раскопки остановлены, на некоторых отремонтированных зданиях потрескалась и отваливается штукатурка. Руки у чиновников дошли лишь до исторического центра Бахчисарая. Но лучше бы они ничего не предпринимали. Не мудрствуя лукаво, коммунальщики просто снесли часть ветхих построек.

Официально это было названо благоустройством исторической части Бахчисарая и ремонтом улично-дорожной сети и освещения, обустройством мест парковок. На эти работы, по сообщению местных СМИ, из бюджета выделили 300 миллионов рублей.

Подобной показательной «восстановительной» участи избежит, возможно, только всемирно известный Ханский дворец. В ближайшую пятилетку его собираются капитально отремонтировать.

Возле наружной стены Ханской мечети прошлой осенью возвели строительный навес и крышу обтянули целлофановой пленкой.

Ранее Александр Диденко, зампредседателя Госкомитета Крыма по охране культурного наследия, заявлял ТАСС, что в мечети прогнили девятиметровые стропила, а северный скат оказался по угрозой обрушения. Поэтому, дескать, будет сооружен навес и купол, чтобы после снятия черепицы осадки не проникали внутрь здания, где будут работать реставраторы.

Но не все специалисты разделяют такой подход. На Крымском архитектурной портале продолжают собирать подписи об остановке строительства навеса, а также создании комиссии, которая должна проверить компетентность проектировщиков компании «Кирамед» (Симферополь) и «Корпорации АТТФ (Москва). В обращении сказано, что предложенный проект восстановления объекта приведет к уничтожению существующего благоустройства Бассейного, Гаремного и Посольских дворов, нарушению системы водоотвода с территории дворца, а сам навес не защитит Ханский дворец от влажности и морозов.

Анатолий Крымский, блогер

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