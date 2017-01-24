«Крымнаш» и предательство Януковича

Специально для Крым.Реалии

Украинские власти получили доказательства государственной измены бывшего президента Виктора Януковича. В феврале 2014 года российские военные организовали его побег в Крым и затем – в Ростов-на-Дону. Генеральная прокуратура получила заверенные секретариатом ООН документы, подтверждающие, что беглый президент способствовал аннексии украинского полуострова.

После бегства из Киева, бывший глава государства обратился к Владимиру Путину с просьбой ввести войска на территорию Украины

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предоставил доказательства того, что экс-президент Виктор Янукович совершил государственную измену. После бегства из Киева, бывший глава государства обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой ввести войска на территорию Украины. Обращение было оформлено в виде письма. Юрий Луценко продемонстрировал документы в эфире одного из украинских телеканалов.

Письмо Януковича было написано в кремлевском пропагандистском стиле: после победы Евромайдана «в стране хаос и анархия», Украина якобы «оказалась на пороге гражданской войны», жизнь и здоровье жителей Крыма и Донбасса «под угрозой». Экс-президент попросил «использовать вооруженные силы Российской Федерации для восстановления мира, закона, правопорядка». На прошлой неделе генпрокурор на своей странице в Facebook сообщил, что указанный документ заверен аппаратом Организации Объединенных Наций.

«Главная военная прокуратура получила от Постоянного представительства Украины официальное письмо секретариата ООН с предоставлением украинской стороне заверенной официальной печатью ООН фотокопии заявления Януковича от 01.03.2014 с просьбой ввести войска Российской Федерации в Украину и все официальные материалы, которые были добавлены от РФ к заявлению представителя РФ в ООН Чуркина», – сообщил Юрий Луценко.

Формулировки и общая тональность документа указывают, что его текст готовили кремлевские специалисты

Именно это письмо он продемонстрировал украинским тележурналистам. Судя по датам, беглый президент подписал обращение к Путину, находясь в Ростове. Формулировки и общая тональность документа указывают, что его текст готовили кремлевские специалисты. «Все полученные украинским следствием материалы признаны ООН официальными документами, которые предоставила РФ», – подчеркнул генпрокурор.

Также стало известно, что в феврале 2014 года Януковича и его приближенных из Запорожской области в Крым, а затем в Ростов, вывозил российский спецназ. 23 февраля экс-президент вылетел в Россию, оставив там вещи и родню, но на следующий день опять вернулся на полуостров. Важная деталь: 24 февраля в Крыму Янукович написал расписку об отказе от государственной охраны. Юрий Луценко продемонстрировал ее вместе с письмом Путину. Из его слов следует, что указанная расписка была получена прокуратурой от главы МВД Арсена Авакова, который на днях был допрошен как свидетель по делу.

Ведь именно 24 февраля 2014 года, буквально за пару суток до захватов административных зданий на полуострове, Арсен Аваков и фактический руководитель СБУ Валентин Наливайченко посетили Крым. Вернувшись в Киев, они ничего вразумительного журналистам не сказали. Аваков ограничился лишь бессодержательным замечанием по поводу того, что они с Наливайченко предотвратили «некоторые сепаратистские тенденции». Что они там делали и для чего ездили? В социальных сетях тогда иронизировали, что они поехали «провожать Януковича». Вопрос далеко не простой. Один из свидетелей (бывший сотрудник Госохраны) заявил на суде, что Виктор Янукович письменно отказался от телохранителей, находясь на территории российской воинской части в Севастополе.

Юрий Луценко утверждает, что механизм введения войск России на полуостров был запущен еще в декабре 2013 года

История с «письмом Януковича» в очередной раз возвращает нас к двум важным вопросам. Первое – готовил ли Кремль аннексию Крыма заранее? Второе – могла ли новая украинская власть предотвратить захват полуострова? Юрий Луценко утверждает, что механизм введения войск России на полуостров был запущен еще в декабре 2013 года, когда ничто не предвещало бегства Януковича. «В ходе визита Владислава Суркова (помощник российского президента – авт.) в декабре в Крым уже шла речь о возможном военном вторжении», – сообщил Генеральный прокурор. По его словам, такую информацию предоставили два депутата Госдумы России.

Исходя из имеющегося объема информации, можно сделать вывод, что Кремль изначально планировал использовать вторжение «зеленых человечков» на полуостров ради шантажа Запада и политической дестабилизации Украины. «Просьба законного президента» Януковича идеально подходила для дипломатической игры в ООН. Вопрос о «присоединении» территории к России тогда, скорее всего, не стоял. Кремль интересовал только контроль над Севастополем, дабы пресечь продвижение Киева в НАТО. Москва могла пойти по «абхазскому сценарию», создав в Крыму марионеточный режим. Формально территория была бы украинской, но фактическое управление осуществлял бы Кремль. В таком случае западных санкций не было, или они могли носить косметический характер.

«Интеграция» полуострова в государственное тело России показала, что действия Кремля были неуклюжей импровизацией

Отчасти указанную версию подтвердил «глава» Крыма Сергей Аксенов. Выступая в эфире регионального телеканала на ток-шоу, посвященном аннексии, он рассказал о событиях весны 2014 года. Он с гордостью сообщил, как по телефону обсуждал с Путиным предстоящие результаты «референдума», и весьма удивился, услышав от российского президента фразу «берем весь Крым». Участники «крымской весны» сами не знали, к чему именно приведет российская операция. Аннексия была ситуативным решением Владимира Путина. Дальнейшая «интеграция» полуострова в государственное тело России показала, что действия Кремля были неуклюжей импровизацией. У Москвы не было заранее заготовленного плана по «освоению» Крыма. Сам по себе полуостров ей был не нужен.

Виктор Янукович оказался лишь марионеткой в руках российских властей. После его бегства из Киева, в стране образовался вакуум власти, чем и воспользовался Владимир Путин, решившись на «присоединение» полуострова. В марте 2014 года у нашей страны было мало шансов помешать Кремлю отобрать Крым.

Беглый президент оставил после себя разваленную армию, деморализованные спецслужбы и неработающий государственный аппарат. Массированная российская пропаганда круглосуточно убеждала крымчан, что Украина «скоро развалится», а с приходом России их ждет сытая и беззаботная жизнь. Предательство Януковича стоило Украине Крыма и части Донбасса, но Киеву удалось сохранить государственность.

Сергей Стельмах, политический обозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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