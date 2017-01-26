В 2017 году ожидается дальнейшее развитие негативных тенденций вокруг Украины как на международной арене, так и внутри страны. Такой вывод был сделан экспертами Центра исследований армии, конверсии и разоружения (Киев) в аналитическом докладе «Вызовы и риски для Украины: главные тенденции в сфере безопасности на январь-февраль 2017 года».

В частности, в докладе утверждается, что на данный момент нет оснований надеяться на быстрое решение конфликта на Донбассе, а также следует признать увеличение шансов антиукраинских сил на реализацию сценария, при котором к власти в Украине придет значительная часть пророссийских политиков.

«Можно констатировать масштабную перегруппировку сил на международной арене и подготовку к беспрецедентному переговорному процессу – не только внутри США и России, но и в других странах. Переговоры между Вашингтоном и Москвой могут нанести большой вред Украине, поскольку могут привести к новому, неслыханному ранее, перераспределению сфер влияния и роли России и США в мире. К этому следует добавить, что вполне вероятным выглядит изменение позиций относительно Украины и со стороны некоторых стран Европы. Например, большой резонанс вызвала информация о том, что лидер французской радикальной партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен (которая может стать лидером президентской гонки уже в ближайшее время), неожиданно появилась в Trump Tower во время ее необъявленного визита в Нью-Йорк и встретилась с новоизбранным президентом США», – отмечается в докладе.

При этом аналитики указывают на ряд факторов, способных несколько сдержать новоизбранного президента США от слишком быстрого сближения с Москвой. Сюда относится, в частности, позиция нового главы Пентагона Джеймса Мэттиса и некоторых сенаторов в отношении России, и активные разоблачения в СМИ связей советников Дональда Трампа с Москвой.

«Откровенное и публичное влияние со стороны представителей законодательной власти и общества может замедлить процесс сближения Америки и России, но все же специалисты преимущественно негативно оценивают дальнейшие возможные шаги и попытки президента США по созданию другого миропорядка путем непосредственных договоренностей с Кремлем», – делают вывод эксперты.

Риск возникновения вооруженных конфликтов в мире за пять лет может достичь максимума со времен окончания Холодной войны

Еще одним тревожным фактором украинские военные эксперты называют негативные милитаристские тренды по всему миру. В частности, ЦИАКР ссылается на данные разведки США, согласно которым риск возникновения вооруженных конфликтов в мире за пять лет может достичь максимума со времен окончания Холодной войны.

Среди вызовов военного характера аналитики отмечают высокую возможность негативного влияния на общество «распространения идеологии двойных стандартов».

«В частности, за 1000 дней боевых действий так и не было введено термина «война» и не найдено ответственных за военные трагедии – начиная со сбитого над Луганским аэропортом самолета и Иловайского котла. Такая ситуация становится настоящим вызовом действующей власти, прежде всего, из-за роста противоречий и недоверия внутри общества. С одной стороны, наблюдается падение уровня патриотизма, с другой – ухудшаются условия развития профессиональной армии, во многом из-за отсутствия изменений отношения генералитета к военным нижнего звена», – отмечают эксперты.

Анализ качественного состояния военной техники Украины свидетельствует, что около 95% от общего количества образцов находятся в эксплуатации более 25 лет

В ЦИАКР считают, что Украине важно перейти к наращиванию технологических возможностей. Вместе с тем, аналитики ИКК Defense Express отметили: анализ качественного состояния военной техники Украины свидетельствует, что около 95% от общего количества образцов находятся в эксплуатации более 25 лет, а в результате систематического недофинансирования вооруженных сил Украины за последние 20 лет система ее планово-предупредительного обслуживания в войсках фактически не работала», – говорится в докладе.

По мнению экспертов, отказ от активной обороны провоцирует российско-террористические группировки на востоке Украины на проведение активных военных операций с целью достижения тактических преимуществ.

Формирование из Крыма гигантской военной базы осуществляется с целью психологического воздействия на Запад и формирования лучших условий для проведения переговоров

«Синхронно с политическим давлением на власть в Киеве это является ключевым инструментом дестабилизации, направленным на изменение структуры власти в Украине. Стоит также отметить, что Москва продолжает милитаризацию оккупированного Крымского полуострова. Так, 14 января в России заявили о развертывании в Крыму дополнительных систем С-400 «Триумф», и в этот же день на боевое дежурство заступил командный пункт и зенитный ракетный полк, оснащенный системой С-400. В целом формирование из Крыма гигантской военной базы осуществляется с целью психологического воздействия на Запад и формирования лучших условий для проведения переговоров. Как и ранее, этот процесс происходит вопреки интересам населения», – отмечают эксперты ЦИАКР.

При этом специалисты отмечают и некоторые положительные тенденции в части улучшения ситуации вокруг мотивации службы в украинской армии – к примеру, предоставление права на назначение пенсии по возрасту военнослужащим органов внутренних дел, которые принимали непосредственное участие в АТО.

«Другим формальным позитивом стало появление Государственной программы развития Вооруженных Сил Украины на период до 2020 года. Хотя экспертные круги и общество не получили детальной информации о содержании Госпрограммы, собственно ее появление может служить заверением от власти по определению направлений развития национальной армии», – отмечается в докладе.

Если украинцы и дальше будут воевать с Россией, никакой Трамп Путину не поможет

«Тем не менее, у меня сохраняется стойкое ощущение, что Украина движется в правильном направлении, и даже надежды Путина на сделку с Трампом и «Ялту-2» не помогут изменить ситуацию. Проще говоря, если украинцы и дальше будут воевать с Россией, никакой Трамп Путину не поможет. С военной точки зрения, у меня существуют большие сомнения, что у Кремля остались время и ресурсы на большую кампанию против Украины. Именно поэтому сейчас главная надежда Москвы в первую очередь – на внутреннюю нестабильность, перевыборы и реванш «регионалов». Это особенно заметно по активности «пятой колонны» и агентов российских спецслужб внутри Украины», – поделился своими наблюдениями заместитель директора ЦИАКР по международным вопросам Михаил Самусь в своем комментарии для Крым.Реалии.

«Ключевой вопрос в данной ситуации – это как правительство сможет справиться с экономическими проблемами. Если все пройдет успешно, то к весне может наступить социальная разрядка. Тогда Путину придется думать о более жестких сценариях, однако не стоит забывать, что к этому периоду ситуация в экономике в самой России станет намного сложнее, и доклад Алексея Кудрина это подтверждает. Так что не исключено, что «жесткий сценарий» Путину придется реализовать уже в Москве», – предположил Самусь.