24 января в Севастополе произошел очередной крупный «бизнес-скандал». Известный в городе и в России ресторан «Остров» захватили неизвестные лица в балаклавах. Администрация и сотрудники ресторана не имеют доступа внутрь здания, где находится их имущество, в том числе и наличные деньги.

Ресторан «Остров» принадлежит главе отделения «Партии Роста» в Севастополе Олегу Николаеву. Заведение уже становилось предметом давления на политика во времена губернаторства Сергея Меняйло. Тогда, по причине анонимных заявлений в полицию, судебные приставы пытались закрыть ресторан, однако сделать это так и не удалось.

Ранее компания «Тегга», владеющая зданием, в котором расположен «Остров», намеревалась разорвать договор аренды с владельцами заведения, однако долгосрочные судебные тяжбы так и не привели стороны ко внятным юридическим решениям.

Представитель «Тегги» Игорь Водолазский заявляет, что действия людей в балаклавах вполне законны, так как у части здания, которую занимает «Остров» с декабря 2016 года, появился новый арендатор, решивший таким образом вселиться в арендуемое помещение.

Учредитель ООО «Тегга» Павел Ульянов также выразил ряд претензий Олегу Николаеву, заявив, что у того, в частности, имеется задолженность перед арендодателем в размере 7,6 миллионов рублей.

На эти и другие вопросы, Олег Николаев ответил в интервью корреспонденту Крым.Реалии:

– Расскажите, как развивались события утром 24 января, когда в помещение ресторана вошли неизвестные люди?

– Я нахожусь сейчас в Москве по партийным делам – у нас запланированный съезд Генерального совета партии (Партии Роста – КР). Мне позвонили вчера (24 января – КР) в районе 7 часов утра и сказали, что люди в количестве порядка 30-ти человек в балаклавах, в специальной форме зашли в ресторан и выкинули из здания завхоза, он единственный, кто в то время находился внутри ресторана, охраны у нас там не было. После этого они забаррикадировали входную дверь и больше никого не пускали.

– Что происходило дальше?

– Стали выяснять, кто эти люди, оказалось, что это представители частного охранного предприятия. Оснований для своих действий они никаких не предъявили и вообще отказались общаться. Это все, что я в настоящее время знаю.

По информации местных журналистов, «интервенция» в «Остров» была осуществлена силами ЧОП «Беркут». Согласно данным из открытых источников, учредителями данного ООО являются Сергей Кошелев и Дмитрий Скворцов. Последний, судя по публикациям в прессе, был командиром батальона «Русский блок», входившего в состав крымской «самообороны» во время аннексии полуострова в 2014 году. Пост генерального директора ООО «Беркут» занимает Виталий Литвиненко, экс-председатель севастопольской ячейки союза ветеранов спецподразделения «Беркут» МВД Украины.

– Один из людей, находившихся там, заявил, что у этого помещения есть новый арендатор…

– Я не знаю этого ничего. Я этого человека не видел и информацией о нем не владею. Ни он, ни кто-либо другой не может заключить договор аренды, потому что для этого нас необходимо предварительно из здания выселить. А это можно сделать двумя способами: или мы сами оттуда уходим, добровольно, или же в ресторан должны прийти судебные приставы и в принудительном порядке нас оттуда выселить по решению суда. Мы говорили с ФССП, исполнительного производства в отношении нас у них нет, понимаете? Оно отсутствует в природе. Более того, никакого решения суда в отношении нас тоже нет. Поэтому, все то, что они утверждают, – вранье в чистом виде. Сдать помещение в аренду кому-то еще, параллельно с нами, они не имеют права. Вывод: все то, что произошло, иначе как бандитизмом назвать нельзя.

– Похоже, что у собственника помещения немного другое мнение. Павел Ульянов говорил о том, что Вы не исполняете ряд решений судов, в том числе и касающиеся «выселения» ресторана из этого помещения. Кроме того, он говорил об имущественных претензиях, в частности о том, что Вы должны ООО «Тегга» более 7,5 миллионов рублей…

Хочет он нас «выселить» – пускай подает в суд

– Слушайте, ну какое это имеет отношение к силовому захвату части здания с имуществом ресторана? Есть у собственника претензии – он имеет право разрешить их в установленном законом порядке. Хочет он нас «выселить» – пускай подает в суд, после чего возбуждает исполнительное производство. Поймите, если бы пришли судебные приставы, никаких вопросов бы не возникало, но исполнительного производства в отношении нас нет. А что касается долгов, то у нас сейчас идут судебные тяжбы: он озвучил свои претензии, у меня к нему имущественные претензии в размере порядка 20 миллионов рублей. Все это сейчас на стадии рассмотрения. Повторю, все конфликтные ситуации решаются цивилизованно в судебных инстанциях, а не с привлечением людей в балаклавах и баррикадами у парадного входа в ресторан.

– А Вы не пытались вступить в переговоры с собственником, узнать их позицию?

– Я до сих пор ни до кого дозвониться не могу. Люди, которые в настоящий момент представляют мои интересы, смогли поговорить только с теми людьми, которые захватили помещение. На самом деле, у меня и желания большого с ними (собственниками – КР) общаться нет.

– А как тогда решать эту проблему? Тоже нанять какое-то охранное предприятие и «отвоевать» помещение ресторана?

– Нет, конечно, мы же не бандиты. Мы будем действовать в рамках закона. Мы консультируемся с юристами, которые пошагово распланируют, как действовать и мы будем решать этот конфликт юридически, согласно нормам действующего законодательства.

– Вам не сообщали, не было ли среди этих людей, взявших под свой контроль помещение, каких-то известных в городе фигур?

– Единственное, о чем мне рассказали, что там рядом постоянно находился Олег Махонин из Общественной палаты. Что он там делал, с какой целью там находился, мне не известно.

– Насколько мне известно, на место происшествия вызвали полицию. Как они себя вели, Вам известно?

– У присутствующих было такое впечатление, что полиция «играла» на стороне тех людей, которые захватили «Остров». От них требовали опечатать все имущество в ресторане, они отказались это делать и опечатали только кабинет.

– У Вас сейчас есть какие-то соображения, относительно истинных причин случившегося? Почему люди вели себя столь дерзко и кто за этим всем стоит?

Все это провернуть, вход забаррикадировать – конечно же, это спланированная акция

– Пока что доподлинно ничего не известно. Уверен, что мы все выясним через некоторое время. Сейчас я думаю, что это заранее спланированная акция. Очевидно, что специально подгадали момент, когда я буду находиться в Москве, а Богданов – индивидуальный предприниматель, на которого оформлен договор (субаренды – КР) праздновал День рождения и написал, что будет какое-то время недоступен (для звонков – КР). Кроме того, время и методы акции этой тоже выбраны соответствующие. Ну, сами подумайте, 30 человек собрать, все это провернуть, вход забаррикадировать – конечно же, это спланированная акция.

– Очевидцы утверждали, что эти «господа в балаклавах» пришли в помещение через соседнее «Грасс Кафе». Собственник этого заведения никак не комментирует ситуацию?

– Вероятно, они находились в сговоре. Я не могу утверждать точно, но, насколько мне известно, услугами этого ЧОПа (охранного предприятия – КР), люди которого захватили здание, пользуются как раз-таки представители «Грасс Кафе». Но, понимаете, между нами («Островом» и «Грасс Кафе» – КР) никогда не возникало никаких существенных конфликтов. Мы некоторые договора совместно заключали и так далее. Были, наверное, какие-то рабочие споры, но их даже конфликтами нельзя назвать.

– У Вас есть какая-то информация относительно сохранности Вашей собственности, которая находится внутри ресторана?

– Не знаю… Сначала они говорили, что всю собственность отдадут, потом сказали, что отдадут только то, что сами посчитают нужным.

– Откуда такие резкие метаморфозы?

– Слушайте, какие метаморфозы? Было совершено деяние, которое называется бандитизмом. Я не знаю, почему они меняют свои решения. Может быть, зашли внутрь, им все приглянулось – вот и решили, что ничего не отдадут. Когда действия людей лежат в плоскости вне закона, ни о какой формальной логике и речи быть не может.

– Скажите, какие действия предприняли ваши представители?

– Пока что были поданы заявления во все правоохранительные структуры, 26-го числа я вернусь в Севастополь и тогда уже будем более предметно со всем этим разбираться.