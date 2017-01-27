Подконтрольные России власти Керчи анонсируют строительство в городе стеклотарного завода. Соответствующий инвестпроект одобрили городские чиновники и представителями Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма. Они надеются, что это позволит развивать крымское виноделие. Инвестор, в свою очередь, заявляет, что готов приступить к реализации проекта. Крым.Реалии выясняли, кто пришел на крымский рынок и чего следует ожидать от этой инициативы.

Чего хотят чиновники и виноделы

О новом инвестпроекте в Керчи сообщил в начале января глава подконтрольной России администрации Керчи Владимир Подлипенцев. По его словам, предложение о создании стеклотарного завода в городе поступило от консалтинговой компании «Севастопольинвест» и одобрено рабочей группой при администрации, которая посчитала его «целесообразным и очень важным для Керчи».

С будущим заводом глава подконтрольной России администрации Керчи связывает многие надежды. «С открытием завода в городе будет дополнительно создано 225 рабочих мест. К тому же проектом предусмотрено строительство двух домов для работников предприятия, 10% жилого фонда которых будет отдано в распоряжение муниципалитета. Это поможет городу в решении жилищного вопроса», – утверждает он.

Проект активно продвигает и Ассоциация виноградарей и виноделов Крыма. В будущем стеклотарном заводе они видят развитие крымской винодельческой отрасли, которая остро нуждается в собственной стеклотаре.

После российской аннексии Крыма местные виноделы вынуждены закупать тару для своей продукции в Краснодаре, Ростове и Новороссийске. При этом решение проблемы затрудняется некомпетентностью подконтрольных России крымских властей.

В октябре прошлого года керченские СМИ сообщали, как зампред комитета по ЖКХ подконтрольного России парламента Крыма Валерий Аксенов призывал использовать стеклотару из Керченского завода. «У вас же в Керчи есть стеклотарный завод?» – спросил Валерий Аксенов, и керченские чиновники кивнули. И никто из присутствующих на совещании не сказал о том, что от стеклотарного в настоящее время остались только стены», – пишет Kerch.fm.

Кстати, глава подконтрольного России правительства Крыма Сергей Аксенов, который является сыном Валерия Аксенова, пообещал поддержать инвестпроект по созданию завода по производству стеклотары.

Строитель завода: «единоросс» и «садовод»

Инициатором создания стеклотарного завода выступает ООО «Консалтинговая компания «Севастопольинвест». По данным российского реестра юридических лиц, его зарегистрировали меньше года назад в одной из квартир по улице Луначарского в центре города. Яндекс-карты показывают этот дом таким.

Следует также отметить, что фирма не имеет ни истории создания подобных масштабных проектов, ни даже профильных видов деятельности. Ее основным деятельностью является консалтинг по вопросам коммерческой деятельности. Также она занимается операциями с недвижимостью, рекламной и бухгалтерской деятельностью и другой деятельностью. Уставной капитал фирмы – всего 10 тысяч рублей.

Компания принадлежит Сергею Патрушеву – бизнесмену и политику из российского Екатеринбурга. В родном Сысертском районе Свердловской области он работал секретарем местного отделения «Единой России». А после российской аннексии Крыма стал осваиваться в Севастополе. В частности, в 2014 году он баллотировался в депутаты подконтрольного России Заксобрания города от партии «Российская партия садоводов». Но в депутаты тогда не прошел.

Патрушев зарегистировал в Севастополе несколько предприятий. Кроме консалтинговой компании, о которой говорилось выше, в российском реестре указано принадлежащее ему одноименное ООО, которое специализируется на операциях с недвижимостью и автомобилями.

Также Патрушев создал в Севастополе сельскохозяйственный потребительский производственный снабженческо-сбытовой кооператив «Возрождение», который занимается целым перечнем сельхоздеятельности, включая выращивание винограда и производство вина. Поэтому не исключено, что идея создания в Крыму стеклотарного завода возникла у бизнесмена не просто так. Ведь, по его задумке, будущий завод будет ориентирован именно на производителей вина.

Завод за 2 миллиарда

Сергей Патрушев сообщил Крым.Реалии, что окончательно не решено, где именно и в каком виде будут строить стеклотарный завод. Эти вопросы планируют решить в феврале на совещании в Министерстве экономического развития подконтрольного России правительства Крыма, где инвестпроект проходит процедуру согласования. Но несмотря на то, что инвестпроект еще не утвежден, бизнесмен активно продвигает его в соцсетях, публикуя фотоотчеты из чиновничьих кабинетов.

«Запускаешь стекольный заводик?» – спрашивают его в фейсбуке. «Есть намерение», – отвечает Патрушев.

«Проект будет ориентирован на производителей вина и безалкогольной продукции полуострова, на обеспечение их потребностей. Дело в том, что Министерство сельского хозяйства России большие суммы субсидирует на развитие сырьевой базы винодельческой и садоводческой отрасли в Крыму. Государство ставит перед собой задачу нарастить здесь производство. И, по нашему мнению, должна быть создана целая корпорация по производству тары не только стеклянной, но и картонной, пластиковой, которые необходимы крымским производителям», – говорит он.

По предварительным рассчетам, стоимость проекта составит более 2 миллиардов рублей. «Это будут средства акционеров, которые намерены реализовывать вместе с нами проект в рамках создаваемого нами акционерного общества. Мы рассчитываем, что это будут, в первую очередь, потребители стеклотары», – отмечает Сергей Патрушев.

Вместе с тем, в ближайшее время оправдать надежды крымских виноделов и чиновников не удастся. В случае утверждения инвестпроекта, по словам Сергей Патрушева, запустить завод планируют не раньше 2019 года.