Считает ли президент Болгарии Крым Россией?

Новый президент Болгарии Румен Радев вступил в должность 22 января текущего года. При этом его политическая позиция до сих пор вызывает массу вопросов. С одной стороны, еще до избрания Радев выделял хорошие отношения с Россией в качестве своего приоритета. Он критиковал позицию Запада по Украине, выступал против западных санкций и не видел никакой угрозы в российских гибридных войнах.

На первой же своей пресс-конференции после победы избранный президент Болгарии Румен Радев опроверг утверждения о своей «пророссийскости», заявив: «Я натовский генерал, я первый болгарин, который закончил военно-воздушную академию в США, и я буду защищать наше евроатлантическое членство даже более активными средствами, чем сейчас».

Тем не менее, болгарские эксперты не питают особого доверия к этим словам.

Я уверен, что это было сделано по требованию президента России Владимира Путина

«Кандидатура Радева была выдвинута на выборы в рамках игры, которую ведет большая часть новой политической элиты Болгарии во главе с премьер-министром Бойко Борисовым и большинством парламентариев от социалистической и националистической партий, по удалению действующего прозападного президента Россена Плевнелиева. Дело в том, что еще до выборов все ключевые должности в нашей стране, включая премьер-министра Бойко Борисова, были так или иначе связаны с бывшей Коммунистической партией и КДС – болгарским КГБ. В итоге срежиссированные Борисовым усилия привели к выдвижению двух ключевых пророссийских кандидатов: один из правящей партии и второй из числа социалистов – господин Радев, который и стал в итоге победителем. И я уверен, что это было сделано по требованию президента России Владимира Путина», – сообщил в интервью Крым.Реалии болгарский политический комментатор Георгий Димитров.

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По мнению аналитика, Болгария является одним из главным приоритетом Кремля.

«Правительство России неоднократно выражало недовольство инициативами НАТО в Черном море в прошлом году, на что Борисов незамедлительно ответил, что сотрудничество Болгарии с США и НАТО «имеет свои пределы», и важно защитить Россию от возможного появления флотилии НАТО в Черном море», – добавляет Димитров.

Эксперт указывает и на тот факт, что Кремль, очевидно, был рад избранию Радева, что отразилось и в российских СМИ. Показательно и то, что первой зарубежной структурой, с которой встретился Радев, стал РИСИ – Российский институт стратегических исследований при Администрации Президента (ранее – при Службе внешней разведки), в связях с которым был замечен и президент Республики Сербской Милорад Додик. При этом, по словам бывших сотрудников организации, именно этот институт пролоббировал аннексию Крыма и войну на Донбассе.

В прошлом году директор РИСИ уже посоветовал Борисову и Радеву «соскрести прозападную грязь» с болгарской политической жизни

«В прошлом году директор РИСИ уже посоветовал Борисову и Радеву «соскрести прозападную грязь» с болгарской политической жизни. После выборов директор института стал еще более категоричным, заявляя, что «Россия должна вмешаться в болгарские дела, чтобы помочь очищению страны от прозападной элиты», а «Болгария является частью Евразии». Помимо РИСИ, Борисов поддерживал и другие связи с российскими спецслужбами. Например, в 2006 году он хвастался, что был единственным иностранным гостем ФСБ в Москве на праздновании очередной годовщины спецназа «Вымпел». В последнее время он отмечал, что советское КГБ – это «организация, у которой многие специалисты могли бы многому научиться», а министр иностранных дел России Сергей Лавров – «величайший дипломат в мире», – перечисляет болгарский комментатор.

Георгий Димитров отмечает, что последние два года перед избранием Радев был командующим ВВС Болгарии, и в этом качестве внес свой вклад в задержку перевооружения воздушных войск Болгарии самолетами западного производства.

«Также он настаивал, чтобы ремонт нескольких двигателей российского производства для болгарских истребителей МиГ-29 выполнялся на заводах производителя, а не в союзной стране по НАТО, например, в Польше. Многие считают, что Радев связан военной промышленностью России. По крайней мере, три последних командующих ВВС Болгарии после ухода в отставку связали свою карьеру с Социалистической партией. На своих новых позициях, политических или каких-либо иных, они, как правило, тесно общаются с Москвой по вопросам, касающимся болгарских вооруженных сил, вооружения или политики», – сообщает Георгий Димитров.

По его словам, не меньше вопросов вызывает и команда Радева.

«Один из ее членов – бывший военный генерал, сегодня ставший вице-президентом страны, известен резко оппозиционной позицией по поводу членства Болгарии в НАТО. Другой член команды участвовал в мероприятиях, на которых был подожжен флаг ЕС в 2014 году и разрезаны на куски флаги ЕС и НАТО в 2016 году. Третий, журналист с принадлежащего российскому олигарху болгарского ТВ-канала, и вовсе был внесен правительством Украины в санкционный список, как «представляющий угрозу национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины» в сентябре 2015 года», – перечисляет эксперт.

Над Крымом развевается российский флаг, и мы не можем закрывать глаза на реальность

При этом еще в октябре 2016 года Радев, как сообщается, повторил свою позицию о том, что западные санкции в отношении России должны быть отменены, а аннексированный Крым фактически уже стал территорией России. Более того, по его словам, Украина должна осторожно иметь дело с Россией, иначе она рискует потерять остальную часть своих восточных территорий.

«На следующий день после своей победы на первом туре выборов, он подтвердил свою позицию относительно того, что «над Крымом развевается российский флаг, и мы не можем закрывать глаза на реальность». Через пять дней после этого российские СМИ сообщили о том, что правительство Борисова подписало контракт с российскими производителями МиГ-29 на поставку десяти моторов для своих истребителей. При этом НАТО в течение многих лет призывало болгарское правительство приобрести новые западные самолеты для того, чтобы положить конец его зависимости от России, однако правительство постоянно отказывалось под разными предлогами», – поясняет Георгий Димитров.

Исходя из всего этого, болгарские эксперты существенно обеспокоены приоритетами нового президента страны. Есть опасения, что, несмотря на позиционирование себя как «НАТОвского генерала», Радев будет проводить прокремлевскую политику, в том числе и в отношении Крыма и Украины.