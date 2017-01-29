В Москве в очередной раз заявляют о рисках поставок российского газа в Европу. На этот раз причину они видят в Польше, которая, как говорят в «Газпроме», не планирует продолжать транзитный контракт с российской стороной. В Варшаве в свою очередь назвали «Газпром» «ненадежным партнером», подтвердив, что пока не планируют продлевать контракт, который истекает в 2022 году. Эксперты же считают, что главный конфликт между Москвой и Варшавой разгорается из-за способности Польши заблокировать российский проект газопровода «Северный поток-2».

В российском «Газпроме» заявляют о рисках для поставок газа в ЕС через Польшу, поскольку Варшава не принимает новые условия транзита.

«Мы слышали, что Польша не планирует продолжать транзитное соглашение. Это несет риски для поставок газа в европейские страны, включая Германию», ‒ заявил в интервью Reuters заместитель председателя правления российской компании «Газпром» Александр Медведев.

В Варшаве заявляли, что не планируют продлевать контракт с «Газпромом», который заканчивается в 2022 году. А вице-премьер Польши Матеуш Моравецкий, комментируя заявление Медведева, назвал «Газпром» «ненадежным партнером».

«Это (заявление Медведева ‒ ред.) только подтверждает, каким ненадежным партнером является «Газпром». Он два или три раза полностью закручивал газовый кран в Западную Европу. Это заявление также демонстрирует, насколько правильным было решение Леха Качиньского (бывшего президента Польши ‒ ред.) начать строительство газового терминала в Свиноуйсце, который открыли несколько месяцев назад», ‒ заявил Моравецкий, которого цитируют польские СМИ.

Россия убеждает Брюссель в ненадежности Варшавы ‒ польский эксперт

Анджей Щенсняк, ведущий польский эксперт по топливно-энергетическим вопросам, убежден, что заявления «Газпрома» об угрозе транзита российского газа в ЕС из-за позиции Польши не имеют под собой реальной почвы.

«Это не является реальной угрозой. Речь идет, очевидно, о какой-то широкой российской стратегии, а не о проблеме по выполнению своих контрактных обязательств нашей страной», ‒ говорит польский эксперт в интервью Радiо Свобода.

Они говорили, что Украина является слабым местом в поставках российского газа в ЕС. А теперь они говорят это о Польше... Это многолетняя стратегия России

«Они говорили, что Украина является слабым местом в поставках российского газа в ЕС. А теперь, когда они говорят это о Польше, некоторые европейские политики в Брюсселе могут подумать, что это реальная угроза, но это не является угрозой. Это многолетняя стратегия России», ‒ отмечает Анджей Щенсняк.

В конце декабря суд ЕС поддержал требования польской компании PGNIG о приостановлении исполнения решения Еврокомиссии по расширению доступа «Газпрома к трубопроводу OPAL. Российский «Газпром», крупнейшим акционером которого является российское государство, уже давно добивается от ЕС исключения из требований так называемого Третьего энергопакета для газопровода OPAL, который соединяет российский газопровод «Северный поток» с газотранспортной системой Германии и стран Центральной Европы. Осенью Европейская комиссия приняла решение об изменении условий использования газопровода OPAL, что фактически в значительной степени удовлетворило требования «Газпрома». Это решение Еврокомиссии резко раскритиковали Киев и Варшава, а польская компания подала в суд.

Польша может заблокировать российский «Северный поток-2» ‒ Крутихин

Аналитик российской исследовательской компании RusEnergy Михаил Крутихин называет заявление заместителя председателя правления «Газпрома» относительно Польши политическим, и связывает его со способностью этой страны заблокировать проект «Северный поток-2», который должен поставлять газ из месторождений на севере России непосредственно в Германию по дну Балтийского моря, минуя традиционные транзитные маршруты через Украину и Словакию.

Польша может предъявить регуляторам поставок газа в ЕС свои претензии по проекту газопровода «Северный поток-2»

«Польша может предъявить регуляторам поставок газа в ЕС свои претензии по проекту газопровода «Северный поток-2». По мнению Польши, строительство этого нового газопровода может лишить ее транзита российского газа вообще. По условиям Европейской комиссии о передаче газа внутри ЕС, новый проект лишает Польшу экономических выгод, поэтому он не должен быть одобрен ЕС. Именно здесь, думаю, разворачивается главный конфликт между «Газпромом» и Польшей», ‒ объясняет Радiо Свобода российский эксперт.

С этим соглашается и Анджей Щенсняк.

Главной целью российской стороны является получить окончательный доступ к строительству газопровода «Северный поток-2»

«Главной целью российской стороны является получить окончательный доступ к строительству газопровода «Северный поток-2», ‒ отмечает польский эксперт.

Против строительства газопровода «Северный поток-2» резко выступает и Киев. Этот проект должен расширить возможности уже построенного первого «Северного потока».

Компания Nord Stream 2 AG («Северный поток-2»), занимающаяся планированием строительства, принадлежит российскому «Газпрому» на 100% через его филиал в Нидерландах. Критики считают, что, в отличие от первой очереди уже имеющегося газопровода «Северный поток», планируемая вторая не имеет экономического обоснования и является чисто политическим проектом Кремля, имеющим целью увеличить зависимость Европы от российского газа.

Сейчас Россия поставляет через Польшу, которая является одним из крупнейших лоббистов интересов Украины в ЕС, в страны Евросоюза около 25 миллиардов кубов газа. Общие же объемы поставок российского газа в ЕС ‒ около 140 миллиардов кубов ежегодно.

Газ, который Россия поставляет в ЕС через Польшу, идет транзитом через Беларусь двумя маршрутами ‒ «Ямал-Европа» и газопровод, оператором которого является «Белтрансгаз».

Украина же уже больше года не потребляет российский газ. С 25 ноября 2015 года «Нафтогаз» прекратил импорт газа из России, перейдя на закупку ресурса только на своей западной границе.