Прокуратура АРК начала расследование по факту задержания Курбединова

Прокуратура Автономной Республики Крым начала досудебное расследование по факту задержания и проведения обысков жилья крымского адвоката Эмиля Курбединова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

«Прокуратурой Автономной Республики Крым начато досудебное расследование по трем уголовным процессам по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. 146 (незаконное лишение свободы), ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища), ст. 397 (вмешательство в деятельность защитника или представителя лица) Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что основаниями для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований Украины стали многочисленные публикации, обнародованные в сети Интернет по задержанию и проведению обысков жилья и других объектов владения адвоката Курбединова.

Во вторник, 31 января, в Киеве должна пройти акция в поддержку задержанного в аннексированном Крыму адвоката Эмиля Курбединова под названием «Беззащитные защитники». В акции примут участие общественные организации, представители Меджлиса крымскотатарского народа, адвокаты, активисты, представители международных правозащитных организаций и МИД Украины.

Адвокат Эмиль Курбединов был задержан в Бахчисарае 26 января, когда ехал на обыск к активисту Сейрану Салиеву для оказания юридической помощи. В этот же день Железнодорожный районный суд Симферополя, подконтрольный России, признал его виновным в нарушении статьи 20.3 КоАП России (Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) и арестовал на 10 суток. Поводом для этого стало то, что в 2013 году Курбединов разместил «Вконтакте» перепост про митинг «Хизб ут-Тахрир» в Симферополе.

Курбединов является одним из ведущих крымских адвокатов, специализирующихся на политических делах. Он сам и его коллеги расценивают арест, как грубое препятствование его адвокатской деятельности.