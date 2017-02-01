Утром 31 января ​к зданию Верховного суда Крыма подъехал черный Mercedes с мигалкой в сопровождении еще нескольких машин. Из автомобилей вышли охранники в штатском и неожиданно – нынешний глава Крыма Сергей Аксенов. Один из крымскотатарских активистов, собравшихся возле суда, звонит адвокату Николаю Полозову: «Сегодня «Гоблина» допрашивать будут». Через несколько минут началось заседание по «делу Чийгоза».

Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов приехал в Верховный суд, чтобы выступить в качестве свидетеля обвинения по делу о массовых беспорядках 26 февраля 2014 года у здания Верховного Совета в Симферополе. Тогда несколько тысяч крымских татар и проукраинских активистов собрались, чтобы заявить протест против принятия так называемых «сепаратистских законов», которые можно было использовать для оправдания референдума об отделении полуострова от Украины. В ответ Сергей Аксенов, возглавлявший тогда партию «Русское единство», вывел ополченцев «самообороны Крыма», казаков и пророссийских активистов. Произошли столкновения, погибли два человека. В итоге на скамье подсудимых оказались только крымские татары, зампредседателя Меджлиса Ахтема Чийгоза обвинили в организации массовых беспорядков, еще несколько человек – в участии. Со стороны «Русского единства», казаков и пророссийских активистов обвиняемых нет.​

Ахтем Чийгоз участвует в заседании по видеосвязи, качество которой почти всегда не очень хорошее. Он находится в Симферопольском СИЗО на соседней улице, и в начале каждого заседания адвокаты подают ходатайство о доставке его в зал суда лично. Таких ходатайств в деле уже 72 штуки. Суд всегда отказывает.

В показаниях, которые Сергей Аксенов дал во время следствия, он называл Ахтема Чийгоза организатором беспорядков и агрессии на февральском митинге крымских татар. «Около 11 часов 30 минут он прибыл на площадь перед зданием Верховного Совета для участия в сессии. В это время на площади собралось около четырех тысяч крымских татар, которые были агрессивно настроены. В руках у многих из них имелись флаги с деревянными флагштоками и металлические прутья. Из криков крымских татар следовало, что они не дадут провести сессию и не пропустят депутатов в зал заседаний. По поведению крымских татар было очевидно, что их действиями руководили Чийгоз и Чубаров (нынешний глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров – КР), которые находились в центре событий и отдавали устные распоряжения другим сторонникам Меджлиса об их расположении на площади и конкретном поведении в момент митинга», – рассказывал тогда Аксенов.

Свое участие он описывал как миротворческое: якобы предложил разделить крымских татар и сторонников «Русского единства» цепью милиции, на что Чубаров и Чийгоз «в категорической форме отказались». «Затем обстановка стала накаляться, – рассказывал Аксенов следователю. – От Чубарова и Чийгоза на крымскотатарском языке вновь стали звучать еще более резкие по тону призывы к активным действиям, после которых крымские татары стали организованно применять в отношении сторонников «Русского единства» физическое насилие и распыляли имевшийся у них в баллонах слезоточивый газ. В результате активного силового наступления на сторонников «Русского единства» крымским татарам удалось прорвать линию защиты и ворваться в здание Верховного Совета, где последние стали уничтожать имущество».

Во время допроса в суде Сергей Аксенов ничего нового не сказал, повторив версию обвинения. Он был уверен в себе, после перерыва задержался на 10 минут, зайдя в зал, извиняться не стал. Его охрана была повсюду и командовала приставами. Фотографировать в зале суда было запрещено, после заседания пристав зачем-то проверил, как работает программа диктофонной записи на телефоне.

Митинг «Русского единства», который собрался 26 февраля 2014 года во дворе Верховного Совета, Аксенов назвал «мирной акцией для оценки событиям в Киеве, захватам зданий, имущества и вообще тому безобразию, что творилось тогда в Украине». О проукраинском митинге Аксенов, по его словам, узнал вечером 25 февраля, решил, что акция «незаконная и незарегистрированная», во время допроса называл участников «сторонниками Меджлиса». Он сказал, что повестка дня заседания Совета 26 февраля не включала в себя вопросов о статусе и принадлежности Крыма, но эта информация была использована Меджлисом, чтобы собрать протестующих крымских татар. В крымских СМИ, которые в дальнейшем описывали события 26 февраля, почти всегда упоминается два вопроса повестки: «Об общественно-политической ситуации в Автономной Республике Крым» и отчет Совета министров, при этом отсутствует третий вопрос – «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Верховной Рады Автономной Республики Крым». Аксенов во время выступления в суде об этом тоже ничего не сказал.

Я за свои деньги покупал щиты, обмундирование, каски, бронежилеты. Действовали мы «зеркально» «самообороне Майдана»

Утром 26 февраля Аксенову якобы доложили, а себя он называл «достаточно информированным человеком», что «сторонники Меджлиса группируются возле здания Верховной Совета в большом количестве». По его сводкам, к 11 утра собралось около четырех тысяч протестующих, которыми «руководили люди, приехавшие из Киева». По словам Аксенова, он приехал к Совету, оценил ситуацию, и решил собрать своих сторонников, чтобы помешать протестующим сорвать заседание. Среди этих сторонников были члены «самообороны Крыма» – военизированной группировки, которая возникла в Крыму по инициативе самого Аксенова. «Она создавалась, чтобы препятствовать таким вещам, которые происходили в Киеве, когда националисты захватывали здания и имущество госвласти. Я за свои деньги покупал щиты, обмундирование, каски, бронежилеты. Все это находилось в автобусе, я отдал приказ их не надевать. Действовали мы «зеркально» «самообороне Майдана», упрекнуть нас было не в чем», – рассказал Аксенов.

Отвечая на вопрос прокурора, Сергей Аксенов сказал, что позвонил Рефату Чубарову и предложил перенести оба митинга, но тот не согласился. «Учитывая агрессивные события до этого, когда собирались представители Меджлиса ранее и угрожали снести памятник Ленину, нами было принято решение собраться, чтобы не допустить беспорядков».

Я лично сказал, что не дам снести памятник Ленину

Речь о сносе памятника Ленину – отсылка к делу Олега Сенцова и Александра Кольченко, в обвинении которым тоже звучал эпизод о желании взорвать памятник Ленину перед железнодорожным вокзалом. «Вы упоминали снос памятника Ленину. Это вообще о чем?» – не выдержал во время допроса Ахтем Чийгоз. «Я слышал от третьих лиц, что было требование Меджлиса, ультиматум, чтобы памятник Ленину был убран в течение 10 дней», – уверенно ответил Аксенов. «А вы знаете, что мэр Симферополя Виктор Агеев делал официальное заявление о переносе памятника в связи с генпланом застройки площади Ленина?» – уточнил Чийгоз. «Если он такое заявил – это была политическая ошибка», – ответил Аксенов. А потом подумал и добавил: «Но я лично сказал, что не дам снести памятник Ленину».

По словам Аксенова, он предложил Чубарову и Чийгозу разделить митингующих: «Если стоять лицом к зданию Совета, сторонники Меджлиса должны быть с левой стороны, а сторонники «Русского единства» – по правую руку». Между ними предлагалось поставить цепь милиции. Но Чубаров и Чийгоз, по версии Аксенова, от предложения отказались.

Еще одним эпизодом, который обвинение использует для доказательства агрессии крымских татар на митинге, момент прорыва небольшой группы митингующих в здание Верховного Совета через боковой запасной вход.

– Вы видели меня в холле с Чубаровым? – Да. Я не выпивал там, так что все хорошо помню

«Я зашел в здание практически одновременно с ними. На площади был применен газ, к нашим сторонникам была применена сила. Видно невооруженным глазом, что часть сторонников Меджлиса была вооружена палками. Я зашел в здание, там уже ломали мебель, сотрудники милиции не вмешивались в ситуацию. Я пытался успокоить Рефата Чубарова и Ахтема Чийгоза, просил коллег, чтобы не накаляли ситуацию, не доводили до столкновений. Но они усилий по выдворению своих сторонников из здания не предпринимали, никаких команд не давали. Команды, которые давались при мне, велись на крымскотатарском языке, о чем был разговор, не понятно», – описал собственное видение ситуации Аксенов. По его словам, прорвавшиеся находились в здании около часа, потом ушли. Среди них он разглядел Ахтема Чийгоза, которого не видел там ни один свидетель и потерпевший. «Вы видели меня в холле с Чубаровым?» – удивился подсудимый. «Да. Я не выпивал там, так что все хорошо помню», – заявил нынешний глава республики.

Все свидетели, допрошенные до этого, в том числе сотрудники милиции, стоявшие тогда в оцеплении и охранявшие здание Совета внутри, и активисты, мобилизованные самим Аксеновым, рассказывали, что внутрь прорвалось около 15-20 человек, с ними сразу же поговорил Рефат Чубаров, успокоил, и они тут же покинули помещение. Аксенов заявил, что прорвавшихся было 200 человек. «А может их было 20?» – удивился Чийгоз. «Нет. Может 170», – ответил Аксенов. «А как вы объясните показания охраны, что это была группа до 20 человек?» – спросил подсудимый. «Может у страха глаза велики?» – ответил глава республики. «На видео один черно-красный флаг...» – начал следующий вопрос Чийгоз. «Я видел около десятка», – тут же заявил Аксенов, а подсудимый заметил: «Может, это тоже от страха». Но его никто не услышал.

Российские флаги не планировалось поднимать, они случайно оказались у наших активистов

Единственный красно-черный флаг в показаниях Аксенова превратился в десяток, а вместе с Чубаровым и Чийгозом он увидел человека «в черной кепке, камуфляже, какой-то жилетке и в перчатках без пальцев», который координировал действия якобы присутствующих на митинге националистов. Аксенов назвал его Сергеем. «Этот Сергей сказал, что он модератор от «Правого Сектора», приехал поддержать Меджлис. Его координировал бывший зампред Верховной Рады Руслан Кошулинский. Он при мне с ним созванивался, предлагал мне поговорить, я отказался. Сергей сказал, что тут больше сотни националистов, а он старший группы, – рассказал Аксенов. – Мои сторонники два раза пытались поднять российский флаг». «Иностранного государства», – уточнил адвокат Николай Полозов. «Для нас Россия никогда не была иностранным, я родился в Советском Союзе, – с гордостью ответил Аксенов. – Проукраинские активисты реагировали агрессивно. Я сказал: «Уберите бандеровские флаги, и мы будем корректны». Российские флаги поднялись, когда появились бандеровские. Российские флаги не планировалось поднимать, они случайно оказались у наших активистов». По поводу лозунга «Крым – это Россия», которые кричали пророссийские активисты, Аксенов ответил, что на полуострове он звучит с 2008 года и ничего предосудительного в нем нет.

Адвокаты попробовали заявить ходатайство о показе Аксенову видео, на котором красно-черный флаг – в единственном числе, а казаки с нагайками нападают на проукраинских активистов, но суд отказал, никаких противоречий в показаниях главы республики и реальностью не обнаружив. «Свидетель утверждает, что этот Сергей может быть причастным к организации массовых беспорядков. Если его опознают, его можно будет привлечь к уголовной ответственности и оправдать Чийгоза», – попытался зайти с другой стороны Полозов, но так же неудачно. Никакие видео с митинга 26 февраля Аксенову показывать не стали. «Нужно освежить ему память, а то свидетель то ли забыл, то ли упустил, потому что считает, что живет в другом государстве. Как казаки наносят удары, провоцируют проукраинских митингующих...» – начал говорить Чийгоз, но связь неожиданно прервалась.

В конце допроса Ахтем Чийгоз спросил: «Если вы говорите, что крымских татар было так много и они были такими агрессивными, что помешало захватить проукраинским митингующим здание Совета?». «Слабость духа». «То есть они собирались захватить, но слабость духа не дала?» – откровенно удивился Чийгоз. Аксенов ответил положительно. «Стержня и духа не было у вас», – добавил он. «Вы говорите о соблюдении законов Украины?» – попытался его урезонить Чийгоз. «Это отсутствие стержня», – гордо заявил Аксенов.

– А может не было этой агрессии? – Откуда я знаю? Может, смелости не хватило

«А как вы собирались защитить себя в толпе, которую называете агрессивной?» – немного подумав, спросил подсудимый. «Постоянной тренировкой, чего и вам советую. Все будет хорошо», – заверил сидящего в СИЗО Чийгоза Аксенов. «А может не было этой агрессии?» – уточнил подсудимый. «Откуда я знаю? Может, смелости не хватило», – ответил глава республики и назвал действия «самообороны», члены которой на видео с митинга нападают на проукраинских митингующих «готовностью отстаивать свои ценности».

Утром на следующий день после митинга Аксенов, как он рассказал суду, обнаружил в холле Верховного Совета изломанную мебель. В это время здание крымского парламента уже захватил российский спецназ. Аксенов находился там с «зелеными человечками».