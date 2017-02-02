Подконтрольные России власти Симферополя больше года воюют с предпринимателями рынка, расположенного на улице Козлова. Зачистив здесь все торговые объекты, чиновники также анонсировали снос соседствующего с ним Центрального рынка. Такое решение они мотивируют тем, что эта территория, по их мнению, должна стать общественной. Хотя столь жесткую позицию они демонстрируют не ко всем. Исключение делается фирмам двух известных в Симферополе и влиятельных предпринимателей, которым разрешают торговать в самом центре города.

Как в Симферополе воюют с предпринимателями

Зачистка рынка на улице Козлова началась в начале июля 2015 года. Симферопольские силовики вместе с рабочими под покровом ночи вытряхивали все торговые объекты и вывозили товар и личные вещи работников рынка. О произошедшем предприниматели узнали только утром, но забрать свой товар им не позволили. Дорогу им перегородили железным забором и живой цепью из силовиков.

Переговоры предпринимателей с чиновниками продолжились, но не увенчались успехом. А зачистка рынка на Козлова продолжилась. В том числе, и в прошлом году. Таким образом, работу здесь потеряли 600 человек.

В подконтрольной России администрации города уже к лету анонсируют создание на этой территории единого комплекса с зоной отдыха, парковкой, остановочным павильоном и несколькими торговыми объектами.

Однако зачищать территорию в ближайшей округе продолжат. Во вторник, 31 января, в подконтрольной России администрации Симферополя объявили спецоперацию по сносу незаконных объектов в районе Центрального рынка. Таковых здесь насчитали минимум 20. «Я еще раз обращаюсь ко всем деятелям, которые не верят или думают, что живут в другом мире, – не шутите с этим. А предпринимателям – договоры не заключать», – заявил местным журналистам российский глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев.

Среди запрещенных объектов в центре крымской столицы оказался рынок, принадлежащий депутату подконтрольного России Симферопольского горсовета от «Единой России» Сергею Попову. Чиновники объявили его незаконным и опасным, поскольку здесь якобы не проводится ветеринарно-санитарная экспертиза продукции.

Сейчас условия у нас очень тяжелые, но рынок по-тихоньку работает. Думаю, дальше будет хуже

​Сергей Попов с этим не согласен и на данный момент судится с властями. По его мнению, закрытие рынка лишит рабочих мест как минимум 1 тысячу человек. «Я не согласен, потому что у нас все правоустанавливающие документы в порядке: и решение сессии горсовета, и ввод в эксплуатацию. К тому же нам альтернативу никакую не предоставили. Я боролся за это, чтобы нам дали хотя бы полгода. Мы бы за это время построились в другом месте, и я бы людей увел. Но меня не услышали. Сейчас условия у нас очень тяжелые, но рынок по-тихоньку работает. Думаю, дальше будет хуже», – заявил Попов Крым.Реалии.



Рынки для семей Файнгольда и Ниметуллаева

Между тем, есть в Симферополе и «положительные» примеры, когда местные чиновники, наоборот, способствуют работе бизнеса и делают отдельным предпринимателям «щедрые подарки» под новогоднюю елку. Так, в последний рабочий день 2016 года – 30 декабря – Геннадий Бахарев подписал постановление о выдаче разрешения на право организации универсального розничного рынка на проспекте Кирова, 2.

Право торговать в самом центре города, всего в километре от здания подконтрольного России крымского правительства, получило симферопольское ООО «Тантал-2».

По данным российского реестра, эта фирма принадлежит четырем физическим лицам, двое из которых широко известны в Крыму. Это Ирина Файнгольд – супруга симферопольского миллионера Иосифа Файнгольда – и Рустем Ниметуллаев – сын экс-главы Генической райгосадминистрации Херсонской области Сейтумера Ниметуллаева. Последний объявлен украинскими правоохранителями в розыск в рамках уголовного производства по статье 367 части 2 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность). Херсонские СМИ сообщают, что в городе развешены его фото на стендах «Их разыскивает милиция!».

После российской аннексии Крыма Сейтумер Ниметуллаев поддержал действия российских властей и выехал в Крым, где на сегодня возглавляет провластную общественную организацию «Къырым Бирлиги».

В то же время, его сын – Рустем Ниметуллаев – на полуострове занимается бизнесом в различных сферах: от аграрного до автомобильного и гостинично-развлекательного. В мае 2014 года он жаловался журналистам на непростую ситуацию, в которой оказался после аннексии Крыма. «Сегодня бизнес стоит. Что дальше? С кем сотрудничать, с кем подписывать контракты, есть многие невидения... Что касается украинских активов? Хотелось бы верить, что им ничего не будет», – говорил он.

Рынок на Кирова, 2, в Симферополе – не единственный в арсенале Ниметуллаева. В его собственности также находится специализированный непродовольственный розничный рынок по улице Субхи, 2. Геннадий Бахарев еще одним своим предновогодним постановлением продлил ему право организации рынка на год.

Интересно, что рынок Ниметуллаева примыкает к тому самому Центральному, у которого зачищают торговые объекты. Но к нему у чиновников претензий не возникает.