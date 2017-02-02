В Минобороны Украины заявляют об обстреле своего самолета Ан-26 в районе Одесского газового месторождения на шельфе Черного моря. Речь идет о территории, на которой работают буровые вышки «Черноморнефтегаза». После российской аннексии Крыма они были захвачены «зелеными человечками» и сегодня используются в интересах России. История с самолетом украинского оборонного ведомства – не первый пример агрессии со стороны российских силовиков на этом участке Черного моря.

Инцидент с Ан-26 произошел 1 февраля. В Минобороны утверждают, что транспортный самолет совершал тренировочный полет в морской экономической зоне Украины и был обстрелян из стрелкового оружия в районе Одесского газового месторождения. Никто из членов экипажа не пострадал, говорится в сообщении ведомства.

Агрессивные вышки

В доказательство совершенной атаки министр обороны Украины Степан Полторак приводит фотографии самолета с пробитым корпусом.



Военная прокуратура Украины открыла по данному факту уголовное производство и собирается передать изъятую пулю в Международный уголовный суд в Гааге.

В Минобороны России факт обстрела отрицают. Через подконтрольные СМИ представитель ведомства Игорь Конашенков рассказал, что Ан-26 в среду совершил два опасных облета буровых вышек. И заявил свой протест украинскому атташе.

Следует отметить, что эти вышки не впервые становятся причиной агрессивного поведения российских силовиков в Черном море. После аннексии Крыма они взяли под свой контроль месторождения газа, которые, согласно международному законодательству, принадлежат ГАО «Черноморнефтегаз» – компании НАК «Нафтогаз Украины».

Российская сторона считает эти вышки своими и тщательно охраняет их силами своих силовиков и спецслужб

​Однако российская сторона считает эти вышки своими и тщательно охраняет их силами своих силовиков и спецслужб. Последние проявляют агрессию по отношению к любым попыткам приблизиться. Несколько месяцев назад украинским пограничникам, которые собирали информацию о незаконной деятельности на шельфе Черного моря вблизи Крыма, удалось зафиксировать, что буровую установку «Таврида» на Одесском месторождении охраняют два боевых корабля Черноморского флота России – СКР «Сметливый» и «Приазовье». Тогда пограничники впервые столкнулись с агрессией с их стороны.

На этот раз экипажу самолета Ан-26 удалось добыть свежую информацию – зафиксировать на месторождении работу российской радиолокационной станции в активном режиме. «Это обычно используется для наведения ракет систем противовоздушной обороны», – утверждает министр обороны Украины.

То есть охраняются буровые вышки у берегов Крыма и с моря, и с воздуха.

Российские добытчики

Таким образом, украинские месторождения газа и вышки уже третий год подряд используются в интересах России. Разведывательно-буровые работы, которые проводятся здесь, нарушают нормы Конвенции ООН по морскому праву и закон «Об исключительной (морской) экономической зоне Украины», отмечают в Госпогранслужбе Украины.

Подтверждения незаконного использования этих вышек можно найти и на сайте крымского «Черноморнефтегаза». Предприятие, которое было «национализировано» в Крыму в 2014 году и попало под западные и европейские санкции, продолжает вести деятельность в интересах России.

В прошлом году добыто 1,6 миллиарда кубометров природного газа, а также более 53 тысяч тонн газового конденсата и нефти

​«В прошлом году добыто 1,6 миллиарда кубометров природного газа, а также более 53 тысяч тонн газового конденсата и нефти. В Глебовское подземное хранилище закачано свыше 318 миллионов кубометров газа. В конце декабря минувшего года предприятием обеспечено присоединение газотранспортной системы полуострова к Единой системе газоснабжения России», – говорится в отчете компании.

Ущерб и долги

Тем временем в украинском «Черноморнефтегазе» растет кредиторская задолженность из-за невозможности использования крымских ресурсов. «Кредиторская задолженность составляет около 12,8 миллиарда гривен, из которых 11 миллиардов гривен – это долг перед «Нафтогазом Украины». Он был образован после того, как в 2011-2012 годах «Черноморнефтегаз» брал у «Нафтогаза» беспроцентные кредиты для разработки месторождений газа на шельфе Черного моря, которые в итоге были захвачены Россией», – заявила ранее украинским СМИ глава правления «Черноморнефтегаза» Светлана Нежнова.

На сайте «Нафтогаз Украины» до сих пор можно найти «довоенные» планы «Черноморнефтегаза» по освоению шельфа Черного моря, рассчитанные вплоть до 2015 года. «В течение четырех лет компания планирует освоить семь новых, дообустроить два действующих месторождения и увеличить добычу в три раза – с 1,5 миллиардов кубометров в 2011 году до 3 миллиардов кубометров в 2015. Уже в 2014 году газом собственной добычи будет полностью обеспечен Крым, чьи годовые потребности в голубом топливе составляют сейчас около 2 миллиардов кубометров», – говорится в программе

Осуществить эти планы не удалось из-за аннексии Крыма. Теперь отстоять права на свои крымские активы «Черноморнефтегаз» совместно с НАК «Нафтогаз Украины» пытаются в международных судах. Появление украинского пограничного корабля у буровых вышек в сентябре прошлого года как раз и было связано с подготовкой иска в международный арбитражный суд, поясняют в «Черноморнефтегазе».

В октябре прошлого года НАК «Нафтогаз Украины» и шесть ее дочерних компаний инициировали арбитражное производство в отношении России, оценив свои убытки от захвата крымских активов в 2,6 миллиарда долларов.

У нас был срок еще полгода, в течение которого мы могли решить споры мирным путем. Традиционно, Россия оставила их без ответа

​Предложение решить спор мирным путем российская сторона оставила без ответа, утверждают истцы. «Мы направили уведомление о споре России. То есть, у нас был срок еще полгода, в течение которого мы могли решить споры мирным путем. Традиционно, Россия оставила их без ответа», – заявил в эфире радио Крым.Реалии директор по юридическим вопросам НАК «Нафтогаз Украины» Ярослав Тыклюк.

Есть надежды у представителей «Черноморнефтегаза» и на международный трибунал по морскому праву, который планирует рассмотреть, в частности, и вопросы незаконной добычи газа на украинском шельфе Черного моря. Начало рассмотрения этого вопроса планируется уже в середине нынешнего года.

Решение международного арбитражного суда ожидается к 2019 году.