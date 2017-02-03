Сейчас, пока внешняя политика Вашингтона еще не определена, у России открывается окно возможностей. Зная это, Кремль усиленно наращивает свое влияние на Южном Кавказе. Такое мнение в интервью Крым.Реалии высказал грузинский политолог и журналист Гела Васадзе.

«Расширение влияния Москвы в Грузии происходит по нескольким направлениям. Я и ранее отмечал, что основатель правящей коалиции «Грузинская мечта», миллиардер и бывший премьер Грузии Бидзина Иванишвили является по совместительству российским олигархом, тесно связанным с Кремлем. На данный момент он обладатель конституционного большинства, и достойной оппозиции у него нет. Поэтому на днях правительство Грузии без помех перезаключило договор с «Газпромом» на очень выгодных для России условиях. Раньше договор о транзите газа был очень простым и прозрачным: мы получали 10% газа, поставляемого в Армению. Теперь же Россия будет платить за транзит деньгами, а значит оставшуюся часть газа нам нужно будет докупать – очевидно, у того же «Газпрома». Это увеличивает энергозависимость Грузии от российской энергетики», – поясняет эксперт.

Еще одним тревожным фактором Гела Васадзе называет сокращение грузинской армии.

Грузия сегодня отказывается от авиации и зачатков флота, которые у нее были

«У нас было сокращено 2250 служащих Министерства обороны. Фактически, Грузия сегодня отказывается от авиации и даже от тех зачатков флота, которые у нее были. Также сейчас ведутся разговоры о том, зачем нам «такое количество танков и артиллерии» – и это на фоне того, что весь регион вокруг нас вооружается», – сообщил Васадзе.

Помимо этого, по словам тбилисского политолога, российские спецслужбы имеют доступ к внутренним базам данных МВД Грузии. Такой вывод Гела Васадзе делает на основе дела воина АТО Георгия Церцвадзе. В 2014-2015 годах этот грузинский боец спецназа участвовал в военных операциях на стороне украинских военных на востоке страны, а в 2016 году он инструктировал украинских бойцов на линии фронта.

В прошлом месяце Церцвадзе взяли под стражу в аэропорту Жуляны, когда он вернулся в Киев из Грузии после Нового года. Его задержали по запросу России, оформленному через Интерпол, – Церцвадзе обвиняют в умышленном убийстве и покушении на убийство в 2003 году в Сочи. По словам его киевского адвоката Ксении Проконовой, власти Грузии сотрудничают с Россией, которая преследует участников августовской войны 2008 года. Такого же мнения придерживается и Гела Васадзе.

«Я убежден, что этого убийства Церцвадзе не совершал, поскольку в то время не был в России. Однако он входил в спецназ, который в свое время уничтожил диверсионную группу в Кодорском ущелье. На сегодняшний день большая часть этих спецназовцев или погибли при невыясненных обстоятельствах, или сидят в тюрьме. Однако самое интересное в случившемся в том, что данные о времени и месте пересечения границы были четко указаны в документах российской стороны. В итоге в Киеве состоялся суд, Георгия Церцвадзе отпустили, и сейчас он попросил политическое убежище в Украине. Это не единственное свидетельство того, что сейчас российские спецслужбы чувствуют себя в Грузии вполне вольготно, и никто им не противодействует. Это все, конечно, очень пессимистические тенденции», – заключает политолог.

Васадзе отмечает: среди представителей грузинского правительства есть люди, ориентированные на Запад, но Путин пытается выстроить в стране полностью пророссийскую систему власти, куда относится в том числе замедление процессов интеграции Грузии в НАТО и в ЕС.

Переформатирование системы будет вестись под убаюкивающие разговоры о евроинтеграции

«Я не думаю, что Путину выгодно какое-то обострение в Грузии. Скорее, наоборот – переформатирование системы будет вестись под убаюкивающие разговоры о евроинтеграции. Это касается и внутренних процессов, когда чиновники приучаются получать деньги за отсутствие реальной работы. Словом, Грузия постепенно становится похожей на Россию», – считает Васадзе.

А накануне произошло важное для Грузии событие – Европарламент одобрил безвизовый режим для посещения грузинскими гражданами стран Шенгенской зоны.

«Это фактическое признание того, что Грузия еще на шаг продвинулась в сторону Европы. В этом, безусловно, есть заслуга всех правительств, возглавлявших страну с момента обретения независимости. Уверен, что в ближайшее время такое же решение будет принято и в отношении Украины. Я убежден, что сегодняшней Европе Украина нужна ничуть не меньше, чем Европа нужна Украине. Для европейских стран это естественный барьер от агрессивной политики современной России – в случае, если Запад «сдаст» Украину, следующей мишенью российской агрессии станет Польша и другие страны. Путин восстанавливает не только свое влияние на постсоветском пространстве, но и бывший Восточный блок. Поэтому Украина сейчас жизненно важна для Европы», – убежден Гела Васадзе.