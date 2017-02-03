Россия и Беларусь: пограничный сюрприз

Виталий Цыганков, Александр Гостев

Несколько российских изданий 2 февраля сообщили, что Беларусь якобы готовится выйти из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и, возможно, Союзного государства России и Беларуси. Несколько часов спустя пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в первой половине февраля в Москве может состояться встреча Владимира Путина и белорусского президента Александра Лукашенко. Все это произошло через сутки после того, как 1 февраля глава ФСБ России Александр Бортников распорядился установить режим пограничной зоны на российско-белорусской границе, не уведомив предварительно Минск.

Региональные управления ФСБ России в приграничных с Беларусью Смоленской, Псковской и Брянской областях должны в ближайшее время установить на границе с российской стороны предупреждающие знаки, а также определить время и места въезда в пограничную зону. Проекты приказов Бортникова опубликованы на портале нормативных правовых актов – для Смоленской, Псковской и Брянской областей. В них указаны точные координаты, где должна быть установлена пограничная зона.

О том, как днем 2 февраля выглядел новый порядок пересечения границы России и Белуруси, рассказывает журналист Радыё Свабода Олег Груздилович, утром побывавший на ее самом оживленном участке, в приграничном пункте "Красная горка" на трассе М-1:

– Вдоль дороги с российской стороны выставлен санитарный и ветеринарный контроль, и пограничники стоят, проверяют паспорта. Причем интересно, что, когда их спрашивают: "Скажите, это что, пограничный контрольный пункт, или как это называется?", они отвечают: "Нам запретили это как-то называть в смысле охраны границы, называйте просто "Красная Горка". Пока это не пограничный пункт".

–​ Вы говорите о российских пограничных офицерах?

– Только о российских. Белорусских пограничников там вообще нет, проверку проводят только российские пограничники, они смотрят, кто въезжает в Россию. Но, как рассказывают водители, в последнее время стали часто останавливать и машины, которые выезжают из России в Беларусь.

–​ Много автомобилей сейчас скапливается на границе с обеих ее сторон, в связи с этим нововведением? Как вообще выглядит процесс?

– Подъезжает машина. Сидящие внутри люди видят, что впереди на дороге стоит человек в светящемся жилете, на спине у него написано "ФСБ Погранслужба", и этот человек жезлом приказывает остановиться. Водитель останавливается, проверяют его паспорт, паспорт пассажира (вот так меня лично проверяли). Если все нормально, люди едут дальше. Грузовые автомобили проверяются более тщательно, кроме паспортов, смотрят еще груз, товары проходят фитосанитарный и ветеринарный контроль. Они в специальной такой будочке, эти водители грузовиков, там толкутся, ждут своей очереди на проверку. Иногда, когда много машин собирается, приходится и по полдня ждать. Водители говорят, что проверять стали в целом гораздо тщательнее.

–​ Досмотр производится только большегрузного транспорта, не личных легковых автомобилей?

– Нас не досматривали. Но водители говорят, что, в принципе, бывает, что проверяют и легковые автомобили, мол, покажите, что в багажнике...

–​ В связи с тем, что появился этот пограничный контроль, очень многие вспомнили и другое недавнее событие, а именно​ предложение российского Роспотребнадзора штрафовать россиян, которые везут так называемые "санкционные" продукты. Через Беларусь наземным транспортом до сих пор как раз огромное количество этих пищевых продуктов, попавших под российское "продуктовое эмбарго", произведенных в Европе, и поставлялось в Россию – пресловутый испанский хамон, итальянские сыры, а также всех насмешившие "белорусские" креветки, "белорусский" лосось и так далее.

– Я сам наблюдал, как сотрудники российской пограничной службы водителя машины, которая ехала из Белоруссии в Россию, заставили открыть багажник. Наши белорусские водители говорят, что летом, когда интенсивность движения очень большая, машин очень много, и создаются даже большие пробки, чтобы только лишь проверить паспорта. Так было до сих пор. Если же еще будут проверять содержание багажников легковых автомобилей, то эти пробки увеличатся на километры, и возникнут большие проблемы. "Будет как в 90-е годы", –сказал мне один водитель, который возит молоко.

"Будет как в 90-е годы", – сказал мне один водитель, который возит молоко

Я также пообщался с российским пограничником, он взял мое служебное удостоверение и паспорт, отнес куда-то на контроль, но потом вернул, и даже разрешил снять на камеру общий план, попросив только не снимать лица пограничников. Но он не рассказал никаких подробностей относительно того, что появится здесь, в Красной Горке, когда начнут формировать эту пограничную зону. Он подчеркнул, что за всеми комментариями следует обращаться к его руководству, но отметил, что все это сделано в целях улучшения охраны государственной границы.

–​ Как я понимаю, это все выглядит как проверка только на самом шоссе? А слева и справа леса, поля, и никакого обозначения границы там не существует? То есть иди, куда хочешь?

– По словам офицеров российской погранслужбы, будут установлены еще какие-то пограничные знаки, специальные, которые будут свидетельствовать, что это пограничная зона.

–​ Но вообще сама граница маркирована, ведь хотя бы на картах она существует?

– Когда едешь по этой дороге, видишь, как просто заканчиваются белорусские знаки, а потом вдруг появляется знак "Российская Федерация", потом большое светящееся табло "Добро пожаловать в Российскую Федерацию", а справа стоит большой, типа мемориального знака, памятник, на котором развеваются два флага, белорусский и российский. Понятно, что это граница. Но пограничных знаков в привычном понимании тут нет. Возможно, они появятся.

–​ А сколько российских пограничников вы наблюдали на месте их работы?

– На дороге стоят три, которые непосредственно останавливают легковые автомобили. Есть еще домик, пункт, из которого выходят пограничники, там сидит какой-то их начальник, с которым я разговаривал, возле пункта стоит пограничный автомобиль. Это я уже рассказываю как лазутчик (смеется), но фактически, я думаю, их там до десяти человек. Несколько пограничников еще ходят по трассе. Я думаю, что все зависит от интенсивности движения. Сейчас, зимой, интенсивность небольшая, особенно легковых автомобилей, и их меньше. Возможно, у них есть возможность увеличить количество работников, когда летом будет больше машин ехать.

Все говорят, что это связано с тем, что Беларусь ввела пятидневный безвизовый въезд для граждан 80 стран

Я еще у них спрашивал, в связи с чем это происходит, так вот большинство российских пограничников ответили, что не знают еще об этом указе Александра Бортникова. Однако сотрудники страховых фирм, которые там продают типовые туристические страховки, и на белорусской, и на российской сторонах, все говорят, что это связано с тем, что Беларусь ввела пятидневный безвизовый въезд для граждан 80 стран. И поэтому, как говорят россияне: "Наши принимают меры, потому что они же хлынут в Россию", – рассказывает Олег Груздилович.

Все опрошенные Радио Свобода минские чиновники уверяют, что узнали о решении России установить режим погранзоны и ввести контроль исключительно из сообщений местных и российских СМИ – Москва никак не уведомила о нем своих белорусских коллег. В пятницу, 3 февраля, в Минске пройдет мероприятие, официально названное "Большой разговор с президентом". Как считают многие белорусские журналисты, Александр Лукашенко именно в пятницу выразит свое отношение к введению Россией пограничной зоны. Большинство политологов в Беларуси также уверены, что формальным предлогом для таких действий Москвы стало недавнее решение Минска – разрешить гражданам 80 государств мира безвизовый въезд в страну на срок до 5 дней.

Впрочем, Александр Лукашенко ранее заявил, что Минск "свято соблюдает все российско-белорусские соглашения", и призвал сопредельные страны (очевидно, имея в виду Россию) "прекратить вой и вопли":

– Если Россия озаботилась, то я всегда говорю: дай бог вам нести на границе службу так качественно, как это организовано в белорусских пограничных войсках. Им всем еще очень далеко до того уровня контроля на границах, который имеет Беларусь. Отмена виз не означает отмены пограничного контроля. Как он был, так и есть.

Белорусская блогосфера на новость о фактическом появлении настоящей границы отреагировала со смешанным чувством иронии и воодушевления: "Единственный субботник, в котором я хотел бы поучаствовать, – это субботник по возвращению пограничных столбов на российской границе". "Пока Трамп думает, как заставить Мексику оплатить стену с США, Лукашенко введением безвиза с ЕС развел Москву на восстановление границы с Беларусью, не заплатив копейки". "Что только русские не делают, лишь бы Смоленск и Брянск не отдавать. Уже и границу придумали. Не поможет".

Правда, среди язвительных замечаний звучат и голоса серьезных аналитиков, которые отмечают, что этот шаг Москвы свидетельствует прежде всего о кардинальном ухудшении официальных белорусско-российских отношений. Руководитель проекта Belarus security blog Андрей Поротников считает, что обе стороны делают шаги к демонтажу белорусско-российской интеграции:

На столе у Лукашенко лежат уже не предложения, а требования Кремля

– В течении 20 лет Александр Лукашенко успешно проводил политику "эскалации противоречий", с целью получения преференций и материальной поддержки. Сперва раздувались любые противоречия, а после он призывал вспомнить об общей истории, о важности интеграционных процессов – и Москва шла на уступки, и конфликты решались в выгодном для Минска варианте. Сейчас, очевидно, ситуация поменялась, и на столе у Лукашенко лежат уже не предложения, а требования Кремля. Но в Минске до сих пор думают, что это не требования, а предложения, по которым можно торговаться. Поэтому Лукашенко продолжает политику эскалации и не учитывает реалий. Сама по себе белорусско-российская интеграция уже не является стратегически важной для Москвы. И введение режима пограничной зоны – одно из проявлений углубления политических противоречий, которые могут закончиться и другими показательными шагами с обеих сторон. Уже сейчас все это по сути подготовительный шаг к развертыванию полноценной охраняемой границы, – считает Андрей Поротников.