Специально для Крым.Реалии

Россия захватила Крым, а Русская православная церковь –​ храмы и приходы Украинской православной церкви Московского патриарха (УПЦ МП), а также нацелилась на имущество Киевского патриархата и другие объекты. Стало известно, что Симферопольская епархия через Росимущество пытается заполучить в безвозмездное пользование сроком на 50 лет 24 объекта музея-заповедника «Херсонес Таврический». Фокус российского законодательства состоит в том, что когда речь идет о зданиях, ранее принадлежавших церкви, то ей нельзя отказать в их возвращении.

«Херсонес Таврический» включен в список мирового наследия ЮНЕСКО. Здесь не только здания бывшего монастыря. Церковники же претендуют на весь музейный комплекс

Но «Херсонес Таврический» включен в список мирового наследия ЮНЕСКО. Здесь не только здания бывшего монастыря. В первую очередь –​ это останки древнегреческой колонии с бесценными артефактами. Церковники же претендуют на весь музейный комплекс. Вскоре после захвата Крыма «адмирал-губернатор» Меняйло по-военному прямолинейно уволил директора музея, посадив в его кресло протоиерея Сергея Халюту. Общественность тогда отбила захват заповедника. А российские церковники в очередной раз доказывали, что ничто мирское им не чуждо: ни зарплаты, ни должности, ни музеи.

Когда информационные ленты запестрели заголовками «РПЦ забирает Херсонес», неожиданно российские «Версии» откопали сенсацию: «Россия подарит Херсонес Киевскому патриархату, прославляющему украинских карателей». И далее: «Вот кстати, о том, что такое УПЦ (МП) в контексте происходящего на Украине. Вроде бы, это «свои». Но не спешите с выводами. На днях руководство УПЦ (МП) объявило, что во всех храмах пройдут панихиды по погибшим на территории Донецкого аэропорта украинским военнослужащим – печально известным карателям-«киборгам»…»

«Интерфакс», со ссылкой на неназванный источник из Московской патриархии, хоть и признает, что, якобы, Симферопольская епархия числится за УПЦ (МП), но успокаивает: «правильные юридические и организационные решения могут полностью обезопасить любые объекты религиозного назначения от внезапной передачи иностранному государству».

Так кто же претендует на украинское имущество в оккупированном Крыму? Неужели Украинская православная церковь, пусть даже с московской пуповиной? Действительно, на официальном портале Украинской православной церкви (Московский патриархат) указано, что Симферопольская епархия, в которую входит и Севастополь, подчинена ей. История епархии начинается с 1859 года, но дописана только до 2000. «В 1992 году правящим архиереем Крымской епархии был назначен архиепископ Симферопольский и Крымский Лазарь (Швец), с 2000 года – митрополит». Далее никаких событий не происходило? А, возможно, случилось такое, о чем и вспоминать стыдно?

Теперь откроем официальный сайт Русской православной церкви. Здесь однозначно указано, что Симферопольская епархия находится под управлением РПЦ. И предстоятель везде один, но как бы в двух лицах – митрополит Лазарь.

Откуда в Русской православной Церкви крымские «чудеса»? Еще в марте 2015 года журналистам стало известно, что УПЦ (МП) по-тихому передала свое крымское имущество РПЦ. Устав Крымской епархии изменили, зарегистрировав его в Федеральной налоговой службе. Запахло не только скандалом, но и уголовщиной. «Фактически Украинская православная церковь признала аннексию Крыма Российской Федерацией, что, на мой взгляд, является государственной изменой», – комментировал тогда Александр Саган, ведущий научный сотрудник отделения религиоведения Института философии.

УПЦ (МП) боится публичного осуждения своих действий среди украинской паствы. За два года 39 приходов уже перешли в Киевский патриархат

Делая вид, что Симферопольская епархия принадлежит им, киевские иерархи хотят спрятать свои российские «хвосты». И дело здесь не только в государственной измене с последующей юридической ответственностью. УПЦ (МП) боится публичного осуждения своих действий среди украинской паствы. За два года 39 приходов уже перешли в Киевский патриархат. Крестный ход на Киев, организованный летом УПЦ (МП) и всячески поддерживаемый из России, провалился. В нем приняло участие мизерное количество пешеходов.

Иерархи УПЦ (МП), чтобы сохранить постное лицо перед прихожанами, указывают, что Симферопольская епархия находится в их подчинении. А на сайте «Украина православная», где тоже пишут, что он официальный, Симферопольскую епархию не находим вообще, хотя карта Украины подана с Крымом. С другой стороны, РПЦ, показывая торжество своих скрепов, считает крымскую епархию своей, что вполне естественно. В Крыму же, вероятно, до сих пор ищут «родную гавань», поэтому вообще не указывают, какой Церкви подчинены. Только разъясняют, что сам сайт находится в правовом поле Украины.

Начавшаяся кампания в российских СМИ по клеймению Симферопольской епархии, как части УПЦ (МП), является лишь поводом для отказа церковникам в передаче «Херсонеса Таврического»

Даже если допустить, что Симферопольская епархия формально остается под юрисдикцией украинской церкви по названию УПЦ (МП), то сделано это для того, чтобы «не попасть под санкции», заметил один из читателей севастопольского форума. Некоторые крымские музеи, например, чтобы заполучить «скифское золото», отправленное на выставку в Голландию, также оставались в юридическом поле Украины. А начавшаяся кампания в российских СМИ по клеймению Симферопольской епархии, как части УПЦ (МП), является лишь поводом для отказа церковникам в передаче «Херсонеса Таврического». На слишком лакомый кусок они разинули роток.

Российские церковники, путая следы Симферопольской епархии, запутали окружающих и самих себя, оказались жертвами своих же юридических ухищрений. Лицемерие названо евангелистом Матфеем одним из самых тяжких грехов, но, похоже, московские иерархи не боятся не только мирского осуждения, но и суда Божьего.

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