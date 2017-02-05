Обстрел украинского транспортного самолета Вооруженных сил Украины Ан-26 над Черным морем, акция в поддержку задержанного крымского адвоката Эмиля Курбединова в Киеве, замерзшее Азовское море и продолжение строительства Керченского моста. Крым.Реалии собрали самые красивые, интересные или забавные фотографии из Крыма за 29 января – 5 февраля.