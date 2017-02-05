Обстрел украинского транспортного самолета Вооруженных сил Украины Ан-26 над Черным морем, акция в поддержку задержанного крымского адвоката Эмиля Курбединова в Киеве, замерзшее Азовское море и продолжение строительства Керченского моста. Крым.Реалии собрали самые красивые, интересные или забавные фотографии из Крыма за 29 января – 5 февраля.
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Крымский адвокат Эмиль Курбединов вышел 5 февраля из изолятора временного содержания в Симферополе после десятидневного ареста. На встречу с адвокатом пришли его коллеги, родные и общественные активисты. Крымский адвокат Эмиль Курбединов вышел из изолятора временного содержания в Симферополе после десятидневного ареста. На встречу с адвокатом пришли его коллеги, родные и общественные активисты.
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Акватория Азовского моря почти полностью покрылась льдом толщиной до 20 см, поселок Курортное, Керчь, 3 февраля 2017 года
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Глыбы льда у берегов поселка Курортное в Керчи. В начале февраля Азовское море здесь замерзло, 3 февраля 2017 года
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В Черном море обстреляли транспортный самолет Вооруженных сил Украины. По словам министра обороны Степана Полторака, ситуация произошла во время проведения тренировочного полета в исключительной (морской) экономической зоне Украины, в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Россией буровых вышек, 2 февраля 2017 года
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После возвращения самолета на аэродром на корпусе было обнаружено 3 см пулевое отверстие – последствия обстрела самолета из стрелкового оружия, 2 февраля 2017 года
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Строительство Керченского моста, 2 февраля 2017 года
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Строительство Керченского моста, 2 февраля 2017 года
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Акция в поддержку задержанного российскими силовиками в Крыму адвоката Эмиля Курбединова, Киев, 31 января 2017 года
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В Ялту пришла нехарактерная для климатического пояса зима, 29 января 2017 года
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Сильный снегопад в Ялте привел к пробкам и ДТП на автодорогах, 29 января 2017 года