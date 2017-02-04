С 2011 года в Херсонской области для поддержания безопасности и общественного порядка действует институт шерифов – гражданских помощников участковых. Соответствующее нововведение инициировал Херсонский областной центр занятости. По данным ведомства, с начала действия проекта в регионе к работе приступили более тысячи шерифов. После аннексии Крыма проект был переформатирован: особое внимание уделили районам вблизи административной границы с полуостровом. К работе в качестве шерифов приглашают, прежде всего, демобилизованных воинов антитеррористической операции на востоке Украины. Крым.Реалии выясняли, как воплощают в жизнь идею херсонских шерифов, чем занимаются гражданские помощники правоохранителей и как в дальнейшем инициаторы видят развитие проекта.

«Такого в нашей стране нет»

Институт шерифов – это своевременная реакция на вызов времени

Проект является инициативой Херсонского областного центра занятости, говорит его директор Евгений Ерашов. По его словам, институт шерифов – это «своевременная реакция на вызов времени». Когда проводилось существенное сокращение в системе внутренних дел, вопрос безопасности оказался под угрозой в связи с уменьшением количества участковых в населенных пунктах региона. Тогда, говорит Ерашов, и родилась идея создания системы для поддержания безопасности на местах.

Шерифы пришли на помощь, прежде всего, в сельских регионах, где были ощутимы сокращения правоохранителей: на одного участкового приходилось сразу по несколько сел.

«Естественно, проблема Крыма, и востока (Украины – КР) в разгаре, большое горе для всей страны, нужно было принимать какие-то решения. Мы решили переформатировать свой проект и направить основные усилия на работу приграничных территорий. И стал вопрос опять-таки: кого занять в этой работе, эта работа ведь ответственная, следовательно требует отбора соответствующих людей, а тут как раз люди, демобилизованные с востока (Украины – КР), воины АТО», – рассказывает Евгений Ерашов.

«Наше предложение было поддержано областной администрацией, мы работали со всеми сельскими советами, которые в этом заинтересованы, создали и подписали меморандум, участники которого – администрация областная, мы (центр занятости – КР), национальная полиция и военный комиссариат. По этому меморандуму мы выбираем людей, готовим, и они у нас занимаются профилактикой, патрулированием, прежде всего, в приграничных территориях. Сегодня участниками проекта являются как занятое население, так и незанятое население, в основном незанятое население, безработные. Но туда же включены, прежде всего, воины АТО, которые у нас оказались в режиме поиска работы», – добавляет директор Херсонского областного центра занятости.

На территории, граничащей с оккупированным Крымом, в 2016 году было набрано 60 шерифов, из которых 38 – бывшие воины АТО

По его данным, на территории, граничащей с оккупированным Крымом, в 2016 году было набрано 60 шерифов, из которых 38 – бывшие воины АТО. Люди, которые прошли отбор, трудятся в режиме общественных работ 180 дней за счет трех источников. Во-первых, центр занятости сохраняет за ними пособие по безработице, а также выплаты за участие в общественных работах. Кроме того, софинансирование проекта осуществляется сельскими советами на местах.

Однако, по мнению Евгения Ерашова, на должную реализацию проекта средств все равно недостаточно, поэтому инициаторы пытаются привлечь и европейских инвесторов.

«Это все инновационное, такого у нас в стране нет. Наши предложения сегодня прописываются вместе с сельскими головами на грантовые конкурсы, и мы уже имеем из трех поданных два уже практически победителя, которые побеждают в отборе европейском, и получат деньги на поддержку этих шерифов, потому что это вопрос безопасности. Это два проекта, стоимость которых 70 и 80 тысяч евро, я думаю что они пройдут, по крайней мере будем делать все для этого, чтобы громада, получив эти деньги, тратила на вопросы безопасности, на свое развитие. Кроме того, это не просто зарплата, это средства связи, средства передвижения и множество других моментов для того, чтобы вести работы по охране общественного порядка профессионально», – объяснил он.

Дальнейшее развитие проекта Евгений Ерашов видит в свете действующего законодательства Украины, которое предполагает с образованием территориальных объединенных громад создание своего рода муниципальной полиции, первой ячейкой которой, по его мнению, могут стать шерифы.

Одним из граничащих с Крымом районов Херсонской области является Каланчакский. Глава поселкового совета Владимир Зинчук рассказал, что в регионе много участников АТО.

Он уточнил, что в 2016 году на должности шерифов были отобраны трое. В их обязанности входило патрулирование улиц, выявление правонарушений и передача соответствующих материалов в органы полиции.

«Это дало возможность улучшить сегодня ситуацию в поселке по наведению порядка среди гражданских. Мы надеемся, что эта программа будет работать, и будем иметь возможность обеспечить работой, в первую очередь, участников АТО», – говорит Зинчук.

По информации главы Каланчакского совета, 80% заработной платы шерифов финансируется за счет центра занятости, а 20% – за счет местного бюджета

«Участники АТО могут немного заработать, понятно, что это у них не основная работа, патрулирование в основном проходит в вечернее время, то есть это есть дополнительная возможность заработать хоть какие-то деньги», – поясняет Зинчук.

«Хочу, чтобы был мир и порядок»​

Виталий – один из «херсонских шерифов». Свою фамилию он называть не стал, рассказал, что является местным жителем, а в зону АТО пошел добровольно и полтора года «защищал свою страну от московских оккупантов», прошел Станицу Луганскую, Авдеевку, Зайцево, Майорск, Новгородское.

После демобилизации встал на биржу труда, где ему предложили охранять гражданский порядок.

«Так мы и стали шерифами. Потому что мне не безразличен порядок, жизнь в Каланчаке. Здесь много было провокаций, коммунистов всяких, тут вывешивали российский флаг, буквально полгода назад. Мы пытались находить людей, которые это все делали. Тут неофициально заезжали люди с Крыма, какими путями я не знаю, но мы все передавали в органы полиции, СБУ. Приезжали люди с большими деньгами для митингов, нами это все пересекалось как шерифами, так и гражданскими организациями», – рассказывает он.

Виталий за патрулирование улиц с шести до одиннадцати часов вечера в пределах населенного пункта получал зарплату в размере 1500 гривен.

Дело не в деньгах, просто хочу, чтобы был мир и порядок

«Дело не в деньгах, просто хочу, чтобы был мир и порядок», – говорит он. Участник АТО надеется, что в будущем у местных шерифов появится необходимое оснащение: транспорт и оружие.

Примечательно, что об украинских шерифах уже успели снять документальный фильм, его режиссер – Роман Бондарчук. По инициативе общественников бесплатные показы фильма провели в различных районах Херсонщины.

Представительница общественной организации «Юг» Елена Старюк рассказывает, что ее организация, как один из основателей международного путешествующего фестиваля «DocudaysUA», каждый год проводит семинары, демонстрирует фильмы разных стран.

В этом году для таких категорий населения, как ВПО и участники АТО, организовали бесплатные показы, в том числе и фильма о шерифах.

«Документальные фильмы помогают ознакомиться с опытом других активных людей. Этот фильм вдохновляет людей делать что-то самим. Это реальные события в Херсонской области, пример, как работают шерифы в Старой Збурьевке», – подчеркивает она.

Ветеран АТО: проект херсонских шерифов помогает воинам интегрироваться в общество

Представитель гражданского объединения «Украинское единство» Александр Бондаренко, который принимал участие в АТО на востоке Украины в качестве добровольца, подчеркивает значимость института шерифов для демобилизованных воинов.

Институт шерифов – один из аспектов интеграции участников АТО в общество

«Многие люди демобилизовались, так сказать, без работы, ничем не занятые, сами себе предоставленные. И кто спивается, кто куда-то встрянет, потому что люди, которые воевали, им очень тяжело интегрироваться в это общество, у них востребовано чувство справедливости. И когда они вот это все видят, они не знают, что им делать. Это один из аспектов, что люди смогут именно таким способом интегрироваться в общество, то есть помогать обществу в данном населенном пункте, обеспечивать порядок», – говорит он.

По мнению Александра Бондаренко, шерифы должны работать и в других населенных пунктах, дабы вовремя выявлять сепаратистские настроения, и пресекать их, информируя СБУ и полицию.

Новый набор в шерифы – 2017

В Херсонском областном центре занятости информируют, что вначале 2017 года проходит новый набор херсонских шерифов.

«Согласно действующего законодательства, любые виды общественных работ не могут быть переходящими: они должны завершиться в календарном году. Для того, чтобы работать, по 2017 году принимаются решения голов сельских, поселковых, городских, принимаются программы, предусматриваются деньги местных бюджетов. Проводится работа с органами власти на предмет принятия всех решений, программ, распоряжений, предусматриваются общественные работы, в том числе и по проекту шерифы», – рассказала начальник отдела организации предоставления услуг работодателям Херсонского областного центра занятости Наталья Португальская.

Этот материал создан при финансовой поддержке Правительства Канады через Министерство иностранных дел Канады. Содержание материала не обязательно отражает точку зрения Правительства Канады.