До недавнего времени самой нетронутой зеленой зоной Симферополя оставался правый берег Салгира вдоль улицы Гурзуфской. Лучшее место для пеших, велосипедных, конных прогулок и просто занимательного досуга, да еще и по соседству с университетским ботсадом, в городе вряд ли найдешь. Теперь, похоже, эти незатейливые вольности останутся в далеком прошлом.

По той банальной причине, что речной берег площадью 3,5 гектара отдали под строительство спортивно-оздоровительного комплекса «Нельсон» и других сопутствующих объектов общей стоимостью 403,4 миллионов рублей. Еще перед новым годом туда подтянули инженерную технику – и вовсю закипела стройка. Позже на берегу Салгира под снегом выросли отвалы земли из-под вырытого котлована.

К тому же, ударными темпами спиливают вполне здоровые деревья.

Правда, этот «лесоповал» на совести не инвестора-застройщика, а городских коммунальщиков. Последние таким образом благоустраивают набережную Салгира на всем протяжении от объездной ялтинской трассы до сквера вокруг бывшего кинотеатра «Мир» в рамках федеральной целевой программы.

Некоторую информацию о будущем аквапарке «Нельсон» можно найти там же, на его металлическом ограждении. О заказчике-инвесторе и одновременно учредителе ООО «Спорт Инвест», местном предпринимателе Андрее Ляшенко, известно, что он имеет отношение к созданию еще нескольких объектов (на общественных слушаниях в Симферопольском горсовете в прошлом году назвали более 60) гостинично-ресторанного и торгового бизнеса. Среди них, к примеру, ООО «Валенсия».

Субподрядчиком же строительства «Нельсона» выступает феодоссийское ООО «Классик» – оно специализируется как раз на подобном виде капитального строительства. Один из его специалистов рассказал, что «классики», начиная с 2003 года, сдали под ключ несколько аквапарков и дельфинариев, гостиниц в Одессе, Коблево, Коктебеле, Феодосии и других городах. А еще большой дом в виде корабля в Коктебеле известному кремлевскому телепропагандисту Дмитрию Киселеву.

«Оздоровительный» проект также предусматривает возведение двух аквапарков – крытого и летнего, оборудование шести автопарковок на более чем 350 машино-мест, детских площадок, четрырех теннисных площадок, веревочного парка, площадки для мини-футбола, строительство открытого и закрытого бассейнов, спортзала для игры в сквош, кафе, спортбазы, четырехэтажной гостиницы 4* и даже… синагоги.

Если вспомнить недавнюю историю, то два десятилетия, с конца 1996 года, единственным законно возведенным объектом на всей этой прибрежной территории оставался разве что огражденный решетчатым забором памятный знак трем представителям известной с царских времен династии Стевенов, установленный на месте сада, заложенного ими в позапрошлом столетии.

Еще в августе 2015 года в районе улицы Гурзуфской, у излучины Салгира, торжественно открыли разборный велотрек.

Судя по фирменным логотипам на его бортиках, на проект общей стоимостью 27 миллионов рублей потратились «Черноморнефтегаз», общественная организация «Велосипедная федерация России» и российская авиакомпания «Северо-Запад». К тому времени подоспел «спортивно-оздоровительный» план вышеупомянутого Андрея Ляшенко. И пошло-поехало…

На общественных слушаниях в горсовете Симферополя в августе прошлого года вокруг «Нельсона» спорили бурно и долго. Претензии тогда к Ляшенко и городским чиновникам предъявляли разные. Дескать, это чисто коммерческая застройка парковой зоны, ее объекты станут недоступными для простых горожан, начинать строительство без принятия генплана нельзя, не ясен вопрос с водой для «Нельсона» и прочее.

Никакие деньги, корты, дорожки не компенсируют экологическую катастрофу для Симферополя

«Никакие деньги, корты, дорожки не компенсируют экологическую катастрофу для Симферополя, которая может возникнуть в результатате строительства аквапарка – он будет забирать огромное количество воды имено в курортный сезон, когда ее у нас и так мало. Он (инвестор – КР) не привел никаких цифр. А ведь два года назад, когда выносился этот проект, аквапарка в нем не было. Там, в районе Гурзуфской, перегружены все канализационные сети. Куда они будут сбрасывать канализацию от ресторана, отеля, аквапарка? В самом аквапарке будет использоваться хлорированная вода. Как часто она будет сбрасываться и куда? Ответов мы не получили», – сетовала член общественного совета при Минэкологии, бывший депутат парламента Крыма Мария Поддубная.

Но не все из присутствующих на слушаниях придерживались такого же мнения. Ярых сторонников и, наоборот, противников проекта насчитывалось приблизительно поровну. Интересно, что вначале к числу последних примкнул и глава городской администрации Геннадий Бахарев. «Социальный взнос от этого инвестора городу ничтожно мал, – аргументировал он. – Кто-то считает, что я не даю бизнесу развиваться. Разве такое развитие должно быть на этом участке? Там уже установлен велотрек, в планах создавать плоскостные сооружения. Мы можем делать это сами за счет бюджета города. Этот инвестпроект – чистый обман».

Но поскольку проект поддержал сам Сергей Аксенов, о чем на тех же слушаниях еще раз напомнил Андрей Ляшенко, «Нельсону» в итоге дали зеленый свет. А повторные общественные слушания по второй очереди инвестпроекта превратились в чистую формальность. Ни общественные активисты, ни журналисты на них элементарно не попали. Дело ограничилось лишь скупым пресс-релизом, вышедшим в свет уже после якобы проведенного мероприятия.

Максим Денисов, крымский блогер

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