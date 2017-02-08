Утром в среду в социальных сетях и на сайтах "Донецкой народной республики", а вскоре и на лентах российских информационных агентств появилась новость о смерти Михаила Толстых, "Гиви" – одного из самых известных командиров пророссийских сепаратистов на Донбассе. Толстых погиб в Донецке при взрыве в своем кабинете на базе батальона "Сомали", командиром которого он являлся.

Наряду с Арсением Павловым ("Моторолой"), Толстых был одним из самых медийно раскрученных "героев народной республики". Его фигура выделялась даже на фоне остальных военных лидеров сепаратистов: "Гиви" был известен своим жестоким отношением к пленным украинским военным и собственным подчиненным, которые не раз жаловались на пыточные порядки во вверенном ему батальоне. В Украине против него завели уголовные дела сразу по нескольким статьям: "Создание террористической организации", "Соучастие в ведении агрессивной войны", "Соучастие в нарушении законов и обычаев войны", "Незаконное лишение свободы или похищение человека".

Представители так называемого "оперативного командования ДНР" заявили, что "Гиви" был убит из реактивного пехотного гранатомета "Шмель". Согласно этой версии, неизвестный выстрелил из гранатомета в окно кабинета Толстых на базе батальона "Сомали", которая расположена на окраине Донецка, в микрорайоне Ганзовка (формально Ганзовка является частью соседней с Донецком Макеевки). По другой версии, взрывное устройство было заложено в кабинете "Гиви" заранее. После взрыва в здании начался пожар, охвативший несколько этажей.

Представители "Армии ДНР" назвали произошедшее терактом и "продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса". В "МГБ ДНР" говорят о причастности к смерти "Гиви" "украинских спецслужб". В Министерстве обороны Украины подтвердили смерть Михаила Толстых, отметив его причастность к "издевательствам над пленными украинскими военными" и "другим военным преступлениям". На неофициальном уровне, в частности в украинском и российском сегменте социальных сетей, доминирует версия о продолжающемся устранении командиров группировки "ДНР" российскими спецслужбами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что "о возможной причастности России к этому не может быть и речи".

Толстых-"Гиви" стал уже пятым известным командиром пророссийских сепаратистов на Донбассе, погибшим за последние полгода. 4 февраля в Луганске был подорван автомобиль главы так называемой "Народной милиции ЛНР" Олега Анащенко. 27 января в Москве внезапно скончался бывший глава групировки "ЛНР" Валерий Болотов, участвовавший в захвате здания СБУ в Луганске в апреле 2014 года. 16 октября 2016 года в лифте своего дома был взорван командир батальона "Спарта" Арсений Павлов, более известный как "Моторола". 19 сентября в подмосковных Горках был застрелен Евгений Жилин – один из руководителей движения сепаратистов в Харькове.

​Толстых-"Гиви" было 36 лет. Он родился в Иловайске, совсем рядом с Донецком. Объясняя происхождение своего позывного – "Гиви" – говорил, что его прадедушка был грузином. В конце 90-х служил в украинской армии, потом работал промышленным альпинистом и водителем погрузчика на заводе.

В истории "Русской весны" в Донбассе "Гиви" впервые появился в мае 2014 года, в качестве одного из основных помощников Игоря Стрелкова при штурме Славянска. Участвовал в боях с украинскими военными под Иловайском, в донецком аэропорту. В последние недели, как сообщали сайты сепаратистов, участвовал в боях под Авдеевкой и даже был ранен.

Медийная слава "Гиви" пришла к нему внезапно, но вскоре была подпорчена сообщениями о жестоком обращении с военнопленными и авторитарные замашки в батальоне "Сомали", на невыносимые условия службы в котором якобы жаловались даже самые стойкие бойцы.

Украинский журналист Павел Казарин считает, что основной ролью "Гиви" в проекте "Новороссия" было создание образа украинца, добровольно перешедшего на сторону "народной республики". Казарин отмечает, что после смерти "Гиви"-Толстых последним живым из широко известных командиров сепаратистов останется Александр Ходаковский:​

– Мне кажется, что когда начался процесс вторжения на Донбасс, российские кураторы ставили перед собой задачу, в том числе, создать некоторые публичные персоны, которые затем и продвигались в качестве лиц этих квазигосударственных образований. Возможно, это был эксцесс исполнителя: какие-то российские журналисты просто "засветили" в эфире Михаила Толстых, который был известен под прозвищем "Гиви", а затем на него уже обратили внимание другие медиа. Возможно, раскрутка шла целенаправленно. В конечном счете у боевиков было два ключевых лица – это Михаил Толстых по прозвищу "Гиви" и Арсен Павлов по прозвищу "Моторола". Они были эдакими "ординарцами-Петьками" при "Чапае" Стрелкове. Есть Стрелков, условно говоря, такой себе Чапаев, Бородай – такой себе Фурманов, и при них есть Петька, он же Моторола, он же "Гиви". Такая сценическая аналогия напрашивалась, когда за всем этим процессом приходилось наблюдать.

Между "Моторолой" и "Гиви" была внутривидовая разница

Но между "Моторолой" и "Гиви" была еще и внутривидовая разница – "Моторола" был мойщиком машин из российской глубинки, а Михаил Толстых по прозвищу "Гиви" был гражданином Украины, который даже какое-то время служил в украинской армии. Их публичное, на камеру, сотрудничество подавалось как "нерушимая братская дружба" российского добровольца с тем самым украинским ополченцем, которому он приехал помогать. Что-то вроде интербригады, такой себе 1936 год, Испания. Но теперь, как мы видим, все это ушло в небытие.

– ​К какой из двух версий вы склоняетесь? Это продолжение процесса устранения россиянами полевых командиров "народных республик"? Или у "Гиви" было много врагов среди его окружения, если вспомнить слухи о его жестокости по отношению к собственным бойцам?

Неприятие идеи переговоров с боевиками всегда упиралось в эти акцентированные, очень ярко медийно подсвеченные лица

– ​Я могу прогнозировать, что версий будет три, как и после гибели любого полевого командира боевиков на Донбассе. Кто-то будет обязательно говорить, что ко всему причастны украинские спецслужбы, кто-то будет говорить о том, что это внутривидовые разборки между боевиками, может быть, споры за право контролировать какие-то объекты собственности и так далее. А кто-то будет говорить о том, что Кремль таким образом устраняет самые публичные, самые мозолящие глаз фигуры. Потому что именно неприятие идеи вообще каких бы то ни было переговоров с какими бы то ни было боевиками всегда упиралось в эти акцентированные, очень ярко медийно подсвеченные лица. А теперь раздражители уходят со сцены. Все три версии будут активно барражировать в медиапространстве, и у каждой из них найдутся сторонники.

– ​Жилин, "Гиви", "Моторола", Болотов, Анащенко – это только за последние полгода. Кто-то вообще еще из знаковых фигур группировок "ДНР" и "ЛНР" остается в живых?

– ​Помимо их глав, из боевых командиров – Ходаковский. Я напомню, что он когда-то возглавлял донецкую "Альфу", а после начала вторжения перешел на сторону боевиков. Из тех людей, которые являются носителями боевого опыта и воюют с 2014 года, являются публичными фигурами с 2014 года, наверное, Ходаковский самый известный. Остальные публичные лица так называемых "ДНР" и "ЛНР" – это люди без военного бэкграунда, это люди, которые пытались выполнять роль идеологов, публичных персон, говорящих голов, спикеров, но это не люди, которые держали в руках оружие и системно это оружие применяли, – говорит Павел Казарин.

Слухи о пытках украинских военных, в которых принимал участие "Гиви", первый раз появились во время ожесточенных боев за Донецкий аэропорт, в которых батальон "Сомали" принимал самое непосредственное участие. Это был пик медийной славы Михаила Толстых: ролики, на которых он заставляет пленных украинских солдат и офицеров есть свои шевроны, обошли все мировые СМИ.

"Жри, тварь!" – "Гиви" и пленные украинские военные, захваченные в плен во время боев за донецкий аэропорт. (Осторожно, видео содержит сцены насилия!​ 18+):

"Гиви" в интервью не раз говорил, что уважает некоторых украинских командиров – как достойных и умных соперников. По словам военного журналиста Сергея Лойко, который провел в здании Донецкого аэропорта несколько дней в разгар тяжелейших боев и написал книгу о его обороне, Толстых-"Гиви" вряд ли мог рассчитывать на взаимность и признание своей воинской доблести со стороны украинских военных:

Это было продвижение идеи "величия быдла"

"Украинские бойцы его презирали, ненавидели. Ну, по каким-то своим причинам, я понимаю, по каким. Они к нему не относились как к серьезному врагу. Они понимали, что, на самом деле, имеют дело совсем с другим врагом. А "Гиви"... Ну, "Гиви" был такой телевизионной картинкой, знаете, это было такое продвижение идеи "величия быдла" Потому что Кремль во главе с Путиным понимал, что они не могут подвигнуть каких-то здравомыслящих людей на то, чтобы они отправились воевать на Донбасс, как добровольцы. В каждой картинке появлялось два героя – "Моторола" и "Гиви". Это какие-то просто опереточные персонажи, дурные, глупые, и ничего героического в них нет. Но не надо недооценивать Кремль, в этом и была идея – продавать д…мо тем, кто его ест. Потому что именно этого эффекта они и добивались, чтобы все эти "Моторолы" и "Гиви", которых в России полным-полно, да и на Донбассе тоже, включали бы вечером телик, почесывая свою грудь под майкой-алкоголичкой, посасывая пиво после того, как они побили свою жену или отлупили детей, и видели, что на самом деле не все так плохо, они могут поехать в Украину убивать людей, о чем они мечтать не могли, и за это еще и деньги получать, и попасть в телевизор! "Вот "Гиви" же с "Моторолой" попали, а они вообще какие-то неандертальцы по сравнению с нами", – подумает он. Хотя, в общем-то, смотрится в зеркало. Вот они и ехали.

Конечно, Кремль мог найти каких-то героических людей, там были и романтики "русского мира" с нормальными лицами, которые выглядели как вполне приличные люди, но у них были убеждения, а у этих вообще никаких убеждений нет, это были просто бандиты с большой дороги. И воевали, и на самом деле, воюют в Украине настоящие профессиональные полковники и рядовые российской армии. А "Гиви" и "Моторола", и остальные люди из подворотни, нужны просто для картинки, чтобы создавать у народа впечатление, что там идет "народная война". Я был в аэропорту четыре дня и четыре ночи, и слово "Гиви" я не слышал ни разу. Никто о нем не говорил! Он не являлся противником, это была телевизионная картинка, и на него, в общем-то, не обращали внимания. Он не заслуживал того, чтобы о нем говорить".

Как сложилась судьба командиров украинских военных и пророссийских сепаратистов: