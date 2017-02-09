В нынешнем крымском правительстве одним из своих успехов называют возрождение на полуострове книгоиздания. За три года за бюджетные средства здесь выпустили десятки книг, обозначенных «социально значимой литературой». Крым.Реалии выясняли, какие книги публикуют по бюджетному заказу.

В 2015 году Министерство внутренней политики, информации и связи подконтрольного России правительства Крыма издало 17 книг социально значимой направленности. Их общий тираж составил 15,5 тысяч экземпляров, заявляет глава ведомства Дмитрий Полонский.

В 2016 году количество таких зданий пополнилось еще 18 изданиями, а их общий тираж уже составил 16,5 тысяч экземпляров, то есть превысил предыдущий на 10 тысяч.

«Мы всеми доступными нам методами сохраняем и поддерживаем отрасль книгоиздания в Крыму, наши издательства и типографии. Ведь перед нами стоит задача делать все, чтобы крымские писатели имели возможность увидеть свои труды и произведения изданными и дошедшими до читателя», – утверждает Полонский.

Эти книги передали крымским библиотекам, а электронные версии многих из них обнародовали на сайте Совмина.

Крымская русская литература

Первым изданием, которое в Крыму напечатали под видом социально значимой литературы, стал фотоальбом «Крымская весна». В нем собраны фото событий Евромайдана и российского захвата Крыма. Однако о жертвах «крымской весны» и преследованиях журналистов и активистов в нем не говорится. Фотоистория отражает позицию только тех, кто поддержал аннексию полуострова.

Изначально фотоальбом издали тиражом в 1000 экземпляров. Однако затем его дважды переиздавали – по поручению российского главы крымского правительства Сергея Аксенова.

Почти половина изданных в Крыму книг посвящены Второй мировой войне. Также здесь присутствуют сборники очерков о Крыме и несколько книг для детей.

Среди детских авторов социально значимой литературы в Крыму оказался писатель из Мурманска, уроженец Донбасса Олег Бундур. На полуострове издали его книгу «Крымские каникулы» Это рассказы, которые он написал в 2015 году после поездки по южному берегу Крыма.

«Книга «Крымские каникулы» – это взгляд северянина на южные земли нашего отечества, ведь мы узнаем Крым как бы во второй раз, заново смотрим на этот с детства родной, но на десятилетия отчужденный от России удивительный край. <…> Книга для семейного чтения, объединяющая поколения читателей разного возраста, ненавязчиво воспитывающая патриотизм, любовь и уважение к своей России», – пишет автор.

Бундур «ненавязчиво» рассказывает о Екатерине, присоединившей Крым к России в 1783 году, и о крымском блэкауте как о «гадком деле украинских соседей». Изначально книга Бундура носила название «Фига с Черного моря», и издавать ее решили только «при условии замены названия».

Три книги за последние три года издал в Крыму Борис Балаян – крымский общественный деятель, заслуженный работник культуры Украины. В открытых источниках он упоминается как многолетний глава Крымского фонда культуры. Но мало кто помнит, что накануне распада Советского союза Балаян входил в руководящий состав крымского областного отделения Украинского фонда культуры. А в 1991 году он вошел в состав Комиссии по разработке Конституции Крымской АССР. Теперь он пишет книги для крымчан, сотрудничая с подконтрольными России властями.

За бюджетные средства в Крыму опубликовали его книги «Крым.Спорт.Мир» (об истории крымского спорта, написана совместно с Министерством спорта и Олимпийским советом Крыма), «Солдаты Победы. Один день на фронте» и «Индийцы: на пути созидания». Последняя рассказывает о якобы многовековых связях русского и индийского народов, близости их материальной и духовной культур. Изначально книга называлась «Индийцы», но издательскому совету такое название не понравилось. Его постигла та же участь, что и книгу Бундура.

А в прошлом году издательский совет решил напечатать книгу «Прошу доложить т. Дзержинскому», которая приурочена к 95-летию создания органов государственной безопасности Крыма. Ее также отнесли к изданиям социальной значимости.

«Независимые эксперты» крымской печати

Издания для публикации отбирает издательский совет – именно он решает, какие книги печатать, а какие – нет. В состав совета входят Дмитрий Полонский и его заместитель, а также еще трое сотрудников министерства, депутат крымского парламента Ольга Сульникова, сотрудники Крымского федерального университета и различных органов власти – всего 13 человек. Это и есть «независимые эксперты из различных областей деятельности, имеющие отношению к полиграфии, культуре, истории и литературе», как заявляет подконтрольный России Мининформ Крыма.

Во сколько обходится станок «социально значимой» литературы в Крыму, точно не известно. В своих отчетах чиновники эти цифры не называют. Однако по состоянию на 1 января нынешнего года в министерстве Полонского на обеспечение своих программ потратили более 1 миллиарда рублей.